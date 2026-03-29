桃園民進黨新住民諮詢站揭牌　聚焦教育、權益與資源連結服務

▲桃園民進黨新住民諮詢站揭牌。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市新住民協會暨桃園市亞洲婚姻協會，28日於桃園區舉行「民進黨新住民諮詢站」成立揭牌，該站為北部首座、係由民進黨新住民諮詢委員林桂金自主發起成立。林桂金說，諮詢站未來將聚焦於協助桃園市新住民家庭在生活適應、子女教育、就業發展及相關權益等面向，提供諮詢與資源連結服務。

▲黃世杰關注新住民在台灣的司法通譯制度的建立與制度化方面。（圖／記者楊淑媛攝）

將代表民進黨、出馬參選2026桃園市長的法務部次長黃世杰出席活動表示，過去即相當關心新住民在台灣的生活與適應問題，特別是在司法通譯制度的建立與制度化方面，更將持續關注與推動。

▲桃園民進黨新住民諮詢站揭牌。（圖／記者楊淑媛攝）

民進黨桃園市黨部主任委員黃傅淑香、感謝桃園市新住民協會理事長林桂金與桃園市亞洲婚姻協會理事長郭明宗夫妻，在桃園區健行路68號掛牌新住民諮詢站，這也是除了桃園市黨部之後再增加的一處諮詢站，期在服務新住民朋友又多一個管道。

民進黨新住民事務部主任張瑜庭表示，新住民諮詢站在全國各縣市黨部都有成立，然桃園區新住民諮詢站則是由民進黨新住民諮詢委員林桂金自主發起成立，期待該站服務新住民不分黨派，面對更多新住民朋友扮演資訊和福利連結的角色，讓來到台灣的新住民、新二代能夠安居就業、就學，共同為台灣發展努力。

包括：立委羅美玲、郭昱晴、林月琴、前立委湯蕙禎、信賴台灣之友會總會長林瑞祥、副會長游明同、秘書長謝雨利、市議員黃家齊、黃瓊慧、陳雅倫、魏筠、張曉昀服務團隊、楊梅區市議員參選人項柏翰、移民署前署長、現任世界城市發展交流協會理事長謝立功等人士及來自8個國家的新住民姐妹逾130人，出席揭牌暨協會115年聯合春酒餐敘活動，展現桃園新住民的凝聚力。