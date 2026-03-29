潮州隱藏版「慢活街」車子自動減速！《春潮集》畫下句點原因曝光

▲屏東潮州建基路最夯市集「春潮集」最後1年舉辦，台灣好基金會將投入「街道花園」計畫。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／屏東報導

屏東潮州最夯市集活動「春潮集」連續5年舉辦，今年於3月28日至3月29日在建基路登場，不過同時也是「最後一年」。主辦台灣好基金會表示，接下來會回到最基礎的工作，投入「街道花園改造」。如今車輛開進這條路，已經會有默契地自動減速，路邊停車的情況也大幅減少，成為當地的「慢活街」。

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▲「春潮集」每年春天封街舉辦，不過今年是最後一年。（圖／記者林育綾攝）

●集結大潮州「最潮」人事物

「台灣好基金會」過去在台東舉辦「池上秋收藝術節」遠近馳名，董事長柯文昌2016年帶隊回到故鄉屏東潮州，蹲點至今轉眼10年，2022年開始每年春天於建基路封街舉辦「春潮集」。

對5年前的潮州來說，封街辦活動可說是十分轟動的創舉，有了「春潮集」的經驗，也陸續有其他單位在建基路封街辦活動，像是像潮州鎮公所的「大潮祭」、小沐書屋的「曬書市集」等。

▲▼「春潮集」集結藝術、小農、手作等品牌。（圖／記者林育綾攝）

今年「2026春潮集」共集結34家品牌，是歷年規模最大的一次，這些品牌不只來自潮州，也涵蓋大潮州生活圈周邊區域，包括南州、萬丹、林邊等地，透過市集把不同地方的生活感、店家故事、特色帶進建基路。

台灣好基金會執行長李應平說，「春潮集」不只是想把人帶進老街，也希望持續去收集、整理不同區域的故事，讓大家知道，潮州的周邊，其實真的有很多「很潮」又值得被看見的人事物。

▲建基路植栽增加，車子開進來會自動減速，居民也有默契不路邊停車。（圖／記者林育綾攝）

●車子自動減速、路邊停車減少

建基路這幾年最有感的改變，其實不只是辦活動，而是這條路已經潛移默化，成為潮州老街隱藏版的「慢活街」。

李應平分享，因為辦「春潮集」都會用綠色植栽妝點，加上4年前開始推動「一點綠」計畫，基金會和居民們逐漸在這條路上留下植栽，當盆栽越來越多之後，車子開進來都會「自動減速」，不想撞到植物。

▲因植栽增加後，車子開進建基路會自動減速，也減少路邊停車現象，讓街道更有商機。（圖／記者林育綾攝）

她說，剛好這裡是高齡化社區，很多長輩平常就在街上走動，如果車子開太快，對居民來說很危險，對行人來說也不安全，自然不想停留。所以車子減速後，生活品質更好、更安全，也更有閒情雅緻，行人增加及停留，街區店面也更有機會，帶來了商機。

另一個情況則是「路邊停車大幅減少」，現在如果有人停久一點，還會自己先跟鄰居說「歹勢」，並互相提醒，大家漸漸不再隨意佔用車道空間。如果超過10分鐘、半小時，他們還會主動停到停車場去。

▲▼「春潮集」召集了大潮州生活圈最「潮」品牌和店家來擺攤。（圖／記者林育綾攝）

●「春潮集」畫下句點，下一步計畫曝光

雖然「春潮集」已成為建基路每年春天的招牌活動，不過辦大型活動，總需要在短時間內投入大量的人力，但時效終究只有兩天，因此台灣好基金會認為，接下來想把力氣放在更長遠的事情上，讓改變不只停在活動兩天的「期間限定」。

李應平分享，會來這裡辦活動的單位越來越多，但真正願意投入做街區改造的人並不多，台灣好基金會長期扎根社區，希望跟居民們共同努力，所以在過去累積的基礎上，思考到「綠色植物」是最能融化人們生活，帶來美感和潛移默化改變的元素。

她還舉例「歐洲綠首都」得主荷蘭奈梅亨市(Nijmegen)，每戶300公尺內，至少有0.5公頃綠地。希望在潮州能以建基路作為示範的起點，逐步影響潮州的核心「三山國王廟圓環」整個周邊，成為綠色城市。

▲▼台灣好基金會以「歐洲綠首都」為楷模，期待將潮州的核心「三山國王廟圓環」，改造為綠意街區。（圖／台灣好基金會提供）

李應平說，如果街景本身夠漂亮、條件夠好，未來不論誰來這裡辦活動，都能在這樣的基礎上更加分，就像「池上秋收藝術節」一直很吸引人，不光是因為表演者，也和整體環境有關，地方本身魅力足夠，就能吸引人，活動亮點自然更容易被放大。

●「街道花園實驗」啟動

看見這幾年的街道變化，台灣好基金會決定把下一步「街道花園實驗」計畫拉長，為期至少10年，更找來植物學家吳美貌、吳宗憲參與討論，選定台灣原生種「黃連木」作為建基路的主樹，先從建基路第一段開始示範，未來再逐步延伸到其他路段。

期盼接下來不只是基金會照顧，居民也慢慢學習一起照顧這些植物，讓建基路的綠意不只是活動期間限定的風景，而是能長遠存在生活裡。

▲▼台灣好基金會找來植物學家投入「街道花園」計畫，也期待居民一起當綠手指照料植栽。（圖／記者林育綾攝）

●街景改變，店家也變「潮」

李應平提到，潮州本來就是一個很「潮」的地方，過去這裡曾是繁榮的娛樂與消費重鎮，只是城鄉開發轉移後，一度沉寂。而這幾年的發展，讓國內外觀光客都再度回流潮州，街道開始改變，店家也應該一起改變，整體氛圍才會往前走。

因此，除了春潮集、街道綠化，團隊也同步推出「潮店改造」計畫，邀請東吳大學社會學系劉維公教授，帶領實踐大學、東吳大學學生一起參與。

▲▼台灣好基金會同步推出「潮店改造」計畫，透過店面微調設計，還製作海報提煉核心精神。（圖／記者林育綾攝）

她說明，改造不一定要花很多錢，不是把店全部打掉重做，而是先把店家原本就有的精神與特色整理出來。其中實踐大學學生將店東的心情，巧思巧手轉化為個性招牌、空間氛圍，既留下傳統，也創造新意。

▼實踐大學學生依照店家風格，製作個性招牌。（圖／記者林育綾攝）

而東吳大學社會所的學生們，則跟店家做深入訪談，再把每家店最動人的一句話提煉出來，做成海報。那句話不光是口號，更是店主的核心理念、職人精神，也是這家店一路走到現在最重要的東西。

▼東吳大學學生們跟店家訪談，再把每家店最動人的一句話提煉出來，做成海報。（圖／記者林育綾攝）



李應平說明，很多店家其實都有很動人的精神，老店也有很深的故事，只是老闆們不一定知道怎麼表達，因此透過學生進一步整理，讓這些原本藏在店裡的精神，有機會被更多人看見。

▲屏東潮州建基路最夯市集「春潮集」最後1年舉辦，台灣好基金會將回歸基礎工作，投入「街道花園」計畫。（圖／記者林育綾攝）

「春潮集」在3月29日於建基路舉行至傍晚6點，也是最後一次，告一段落後，台灣好基金會將回到基礎工作，投入更多心力與建基路鄰居們進行「街道花園實驗」，是第一個，但不會是最後一個，期待透過綠意帶來改變，讓潮州的每個街角巷弄都能逐漸長出自己的風情。