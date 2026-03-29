　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

潮州隱藏版「慢活街」車子自動減速！《春潮集》畫下句點原因曝光

▲▼屏東潮州建基路最夯市集「春潮集」最後1年舉辦，台灣好基金會將回歸基礎工作，投入「街道花園」計畫。（圖／記者林育綾攝）

▲屏東潮州建基路最夯市集「春潮集」最後1年舉辦，台灣好基金會將投入「街道花園」計畫。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／屏東報導

屏東潮州最夯市集活動「春潮集」連續5年舉辦，今年於3月28日至3月29日在建基路登場，不過同時也是「最後一年」。主辦台灣好基金會表示，接下來會回到最基礎的工作，投入「街道花園改造」。如今車輛開進這條路，已經會有默契地自動減速，路邊停車的情況也大幅減少，成為當地的「慢活街」。

▲▼屏東潮州建基路最夯市集「春潮集」最後1年舉辦，台灣好基金會將回歸基礎工作，投入「街道花園」計畫。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「春潮集」每年春天封街舉辦，不過今年是最後一年。（圖／記者林育綾攝）

●集結大潮州「最潮」人事物

「台灣好基金會」過去在台東舉辦「池上秋收藝術節」遠近馳名，董事長柯文昌2016年帶隊回到故鄉屏東潮州，蹲點至今轉眼10年，2022年開始每年春天於建基路封街舉辦「春潮集」。

對5年前的潮州來說，封街辦活動可說是十分轟動的創舉，有了「春潮集」的經驗，也陸續有其他單位在建基路封街辦活動，像是像潮州鎮公所的「大潮祭」、小沐書屋的「曬書市集」等。

▲▼屏東潮州建基路最夯市集「春潮集」最後1年舉辦，台灣好基金會將回歸基礎工作，投入「街道花園」計畫。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「春潮集」集結藝術、小農、手作等品牌。（圖／記者林育綾攝）

▲▼屏東潮州建基路最夯市集「春潮集」最後1年舉辦，台灣好基金會將回歸基礎工作，投入「街道花園」計畫。（圖／記者林育綾攝）

今年「2026春潮集」共集結34家品牌，是歷年規模最大的一次，這些品牌不只來自潮州，也涵蓋大潮州生活圈周邊區域，包括南州、萬丹、林邊等地，透過市集把不同地方的生活感、店家故事、特色帶進建基路。

台灣好基金會執行長李應平說，「春潮集」不只是想把人帶進老街，也希望持續去收集、整理不同區域的故事，讓大家知道，潮州的周邊，其實真的有很多「很潮」又值得被看見的人事物。

▲▼屏東潮州建基路最夯市集「春潮集」最後1年舉辦，台灣好基金會將回歸基礎工作，投入「街道花園」計畫。（圖／記者林育綾攝）

▲建基路植栽增加，車子開進來會自動減速，居民也有默契不路邊停車。（圖／記者林育綾攝）

●車子自動減速、路邊停車減少

建基路這幾年最有感的改變，其實不只是辦活動，而是這條路已經潛移默化，成為潮州老街隱藏版的「慢活街」。

李應平分享，因為辦「春潮集」都會用綠色植栽妝點，加上4年前開始推動「一點綠」計畫，基金會和居民們逐漸在這條路上留下植栽，當盆栽越來越多之後，車子開進來都會「自動減速」，不想撞到植物。

▲▼屏東潮州建基路最夯市集「春潮集」最後1年舉辦，台灣好基金會將回歸基礎工作，投入「街道花園」計畫。（圖／記者林育綾攝）

▲因植栽增加後，車子開進建基路會自動減速，也減少路邊停車現象，讓街道更有商機。（圖／記者林育綾攝）

她說，剛好這裡是高齡化社區，很多長輩平常就在街上走動，如果車子開太快，對居民來說很危險，對行人來說也不安全，自然不想停留。所以車子減速後，生活品質更好、更安全，也更有閒情雅緻，行人增加及停留，街區店面也更有機會，帶來了商機。

另一個情況則是「路邊停車大幅減少」，現在如果有人停久一點，還會自己先跟鄰居說「歹勢」，並互相提醒，大家漸漸不再隨意佔用車道空間。如果超過10分鐘、半小時，他們還會主動停到停車場去。

▲▼屏東潮州建基路最夯市集「春潮集」最後1年舉辦，台灣好基金會將回歸基礎工作，投入「街道花園」計畫。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「春潮集」召集了大潮州生活圈最「潮」品牌和店家來擺攤。（圖／記者林育綾攝）

▲▼屏東潮州建基路最夯市集「春潮集」最後1年舉辦，台灣好基金會將回歸基礎工作，投入「街道花園」計畫。（圖／記者林育綾攝）

●「春潮集」畫下句點，下一步計畫曝光

雖然「春潮集」已成為建基路每年春天的招牌活動，不過辦大型活動，總需要在短時間內投入大量的人力，但時效終究只有兩天，因此台灣好基金會認為，接下來想把力氣放在更長遠的事情上，讓改變不只停在活動兩天的「期間限定」。

李應平分享，會來這裡辦活動的單位越來越多，但真正願意投入做街區改造的人並不多，台灣好基金會長期扎根社區，希望跟居民們共同努力，所以在過去累積的基礎上，思考到「綠色植物」是最能融化人們生活，帶來美感和潛移默化改變的元素。

她還舉例「歐洲綠首都」得主荷蘭奈梅亨市(Nijmegen)，每戶300公尺內，至少有0.5公頃綠地。希望在潮州能以建基路作為示範的起點，逐步影響潮州的核心「三山國王廟圓環」整個周邊，成為綠色城市。

▲▼台灣好基金會以「歐洲綠首都」為楷模，期待將潮州的核心「三山國王廟圓環」，改造為綠意街區。（圖／台灣好基金會提供）

▲▼台灣好基金會以「歐洲綠首都」為楷模，期待將潮州的核心「三山國王廟圓環」，改造為綠意街區。（圖／台灣好基金會提供）

▲▼台灣好基金會以「歐洲綠首都」為楷模，期待將潮州的核心「三山國王廟圓環」，改造為綠意街區。（圖／台灣好基金會提供）

李應平說，如果街景本身夠漂亮、條件夠好，未來不論誰來這裡辦活動，都能在這樣的基礎上更加分，就像「池上秋收藝術節」一直很吸引人，不光是因為表演者，也和整體環境有關，地方本身魅力足夠，就能吸引人，活動亮點自然更容易被放大。

●「街道花園實驗」啟動

看見這幾年的街道變化，台灣好基金會決定把下一步「街道花園實驗」計畫拉長，為期至少10年，更找來植物學家吳美貌、吳宗憲參與討論，選定台灣原生種「黃連木」作為建基路的主樹，先從建基路第一段開始示範，未來再逐步延伸到其他路段。

期盼接下來不只是基金會照顧，居民也慢慢學習一起照顧這些植物，讓建基路的綠意不只是活動期間限定的風景，而是能長遠存在生活裡。

▲▼屏東潮州建基路最夯市集「春潮集」最後1年舉辦，台灣好基金會將回歸基礎工作，投入「街道花園」計畫。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣好基金會找來植物學家投入「街道花園」計畫，也期待居民一起當綠手指照料植栽。（圖／記者林育綾攝）

▲▼屏東潮州建基路最夯市集「春潮集」最後1年舉辦，台灣好基金會將回歸基礎工作，投入「街道花園」計畫。（圖／記者林育綾攝）

●街景改變，店家也變「潮」

李應平提到，潮州本來就是一個很「潮」的地方，過去這裡曾是繁榮的娛樂與消費重鎮，只是城鄉開發轉移後，一度沉寂。而這幾年的發展，讓國內外觀光客都再度回流潮州，街道開始改變，店家也應該一起改變，整體氛圍才會往前走。

因此，除了春潮集、街道綠化，團隊也同步推出「潮店改造」計畫，邀請東吳大學社會學系劉維公教授，帶領實踐大學、東吳大學學生一起參與。

▲▼台灣好基金會同步推出「潮店改造」計畫，邀請東吳大學社會學系劉維公教授，帶領實踐大學、東吳大學學生一起參與。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣好基金會同步推出「潮店改造」計畫，透過店面微調設計，還製作海報提煉核心精神。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣好基金會同步推出「潮店改造」計畫，邀請東吳大學社會學系劉維公教授，帶領實踐大學、東吳大學學生一起參與。（圖／記者林育綾攝）

她說明，改造不一定要花很多錢，不是把店全部打掉重做，而是先把店家原本就有的精神與特色整理出來。其中實踐大學學生將店東的心情，巧思巧手轉化為個性招牌、空間氛圍，既留下傳統，也創造新意。

▼實踐大學學生依照店家風格，製作個性招牌。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣好基金會同步推出「潮店改造」計畫，邀請東吳大學社會學系劉維公教授，帶領實踐大學、東吳大學學生一起參與。（圖／記者林育綾攝）

而東吳大學社會所的學生們，則跟店家做深入訪談，再把每家店最動人的一句話提煉出來，做成海報。那句話不光是口號，更是店主的核心理念、職人精神，也是這家店一路走到現在最重要的東西。

▼東吳大學學生們跟店家訪談，再把每家店最動人的一句話提煉出來，做成海報。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣好基金會同步推出「潮店改造」計畫，邀請東吳大學社會學系劉維公教授，帶領實踐大學、東吳大學學生一起參與。（圖／記者林育綾攝）

李應平說明，很多店家其實都有很動人的精神，老店也有很深的故事，只是老闆們不一定知道怎麼表達，因此透過學生進一步整理，讓這些原本藏在店裡的精神，有機會被更多人看見。

▲▼屏東潮州建基路最夯市集「春潮集」最後1年舉辦，台灣好基金會將回歸基礎工作，投入「街道花園」計畫。（圖／記者林育綾攝）

▲屏東潮州建基路最夯市集「春潮集」最後1年舉辦，台灣好基金會將回歸基礎工作，投入「街道花園」計畫。（圖／記者林育綾攝）

「春潮集」在3月29日於建基路舉行至傍晚6點，也是最後一次，告一段落後，台灣好基金會將回到基礎工作，投入更多心力與建基路鄰居們進行「街道花園實驗」，是第一個，但不會是最後一個，期待透過綠意帶來改變，讓潮州的每個街角巷弄都能逐漸長出自己的風情。

你可能想看

植物沒有想像中「安靜」！沒耳朵也能「感知聲音」並做出反應

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 1 5903 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
德拒護航荷莫茲海峽　川普怒了！反嗆「烏克蘭也不是我們的戰爭」
行政院怒了！總預算已213天未審　轟立院荒謬
恐怖男正面照曝！街頭雙刀刺死女友　保險業務營造陽光精英形象
規模4.7地震位置罕見！　氣象署：「空白區」獨立事件
說好All in台灣　李珠珢4月「只應援3天」！網：清明節限

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

24歲男「夜班保全」爽到發慌！過來人做快半年嘆：都在滑手機

潮州隱藏版「慢活街」車子自動減速！《春潮集》畫下句點原因曝光

屏東規模4.7地震位置罕見　氣象署：為「空白區」獨立事件

說好All in台灣　李珠珢4月班表「只排3天」！網酸：清明節限定？

快訊／11:12屏東來義規模4.7「極淺層地震」　最大震度3級

工會揭郵局人力黑洞　中華郵政4月招251人下半年再擴招

清明連假半個台灣濕答答　未來一周2波鋒面接力

面試牙醫遭院長打槍「酸1句」　妹子愣：選妃？內行曝殘酷真相　

翻行事曆「3月怎麼還沒過完？」　一票人崩潰：時間變慢了

機師、飛航管制員體檢證費用調整　每張400元「漲60%」

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

26歲愛女遭恐怖情人亂刀砍死！檢相驗查致命傷　悲痛父鞠躬致意

國1龜山段遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里

柴柴吹毛生氣 美容師神操作讓牠傻眼

自殺式騎法畫面曝！阿北外側左轉鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

自殺式騎法！高雄伯「外側車道左轉」鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

24歲男「夜班保全」爽到發慌！過來人做快半年嘆：都在滑手機

潮州隱藏版「慢活街」車子自動減速！《春潮集》畫下句點原因曝光

屏東規模4.7地震位置罕見　氣象署：為「空白區」獨立事件

說好All in台灣　李珠珢4月班表「只排3天」！網酸：清明節限定？

快訊／11:12屏東來義規模4.7「極淺層地震」　最大震度3級

工會揭郵局人力黑洞　中華郵政4月招251人下半年再擴招

清明連假半個台灣濕答答　未來一周2波鋒面接力

面試牙醫遭院長打槍「酸1句」　妹子愣：選妃？內行曝殘酷真相　

翻行事曆「3月怎麼還沒過完？」　一票人崩潰：時間變慢了

機師、飛航管制員體檢證費用調整　每張400元「漲60%」

韓籍男新莊餐酒館吃霸王餐！吃喝900元拒付　遭警帶回調查

八點檔男星婚禮修羅場！新娘「一轉身竟是前妻」　震撼心情全說了

偏鄉國中師生奪KidWind世界冠軍　張育豪將接受全國優秀青年表揚

4月霸權預定！異世界千萬作《Re:0》片頭公開　網：最神篇章

行家都整套搶著收藏！村上隆小花躍上Marc Jacobs熱賣香水超可愛

火舌3min內直衝雲霄畫面曝！太原火災已致3死23傷…本月第10起

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市SOGO百貨對面3車追撞　高檔保母車遭夾擊！1女自行就醫

德拒護航荷莫茲海峽　川普怒了！反嗆「烏克蘭也不是我們的戰爭」

掃墓嘀咕「明年不來了」成最後遺言　大馬男昏倒身亡

黃子韜「減肥過度鬼剃頭」　聽母偏方塗生薑：隔天頭髮沒了XD

生活熱門新聞

要變天了！　「全台有雨」時間曝

「觀音生」要來了　3生肖獲菩薩加持

要放4天了　清明連假「雨最大」

高麗菜加「1神物」超下飯　一票人推：小孩超愛

快訊／11:12屏東來義規模4.7「極淺層地震」　最大震度3級

減重名醫曾是「糖尿病前期」！靠4招成功逆轉

清明掃墓禁忌一次看！命理師點名4生肖早去早回

好天氣掰！　「2波降雨」要來了

鶯歌站單車隊違規上手扶梯！無視勸阻害停

一片橘紅！　清明連假「2波鋒面」

暴雨要來了！4星座「週二忙瘋受委屈」　最新一週運勢曝

屏東規模4.7地震位置罕見　氣象署：為「空白區」獨立事件

清明連假半個台灣濕答答　未來一周2波鋒面接力

「3月怎麼還沒過完？」　一票人崩潰：時間變慢

更多熱門

相關新聞

屏東規模4.7地震位置罕見　氣象署：為「空白區」獨立事件

屏東規模4.7地震位置罕見　氣象署：為「空白區」獨立事件

今天上午11時12分屏東縣來義鄉發生芮氏規模4.7地震，震央在屏東縣政府南南東方29.3公里處，深度23.3公里。中央氣象署表示，此次地震發生位置罕見，為地震學所稱空白區，也是獨立事件，未來3天要留意規模3至4的餘震。

快訊／屏東住宅深夜竄火！警消出動一家四口獲救

快訊／屏東住宅深夜竄火！警消出動一家四口獲救

誤收地檢署公文嚇壞　內埔警一通電話揭「烏龍真相」

誤收地檢署公文嚇壞　內埔警一通電話揭「烏龍真相」

毒駕男拒檢狂逃還穿越喪家帳篷　警追緝攔停送辦

毒駕男拒檢狂逃還穿越喪家帳篷　警追緝攔停送辦

女童公園走失崩潰哭　警用這招平安送返家

女童公園走失崩潰哭　警用這招平安送返家

關鍵字：

潮州春潮集屏東屏東潮州台灣好基金會建基路

讀者迴響

熱門新聞

要變天了！　「全台有雨」時間曝

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

20歲大學生走人行道遭公車輾壓！下體傷勢嚴重

晚安小雞重開探險直播　第一天就被警察抓

伍茲疑藥物影響翻車　遭逮畫面曝光

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

直擊／吳宗憲全說了！與周杰倫恩怨講到哽咽

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

「觀音生」要來了　3生肖獲菩薩加持

要放4天了　清明連假「雨最大」

伊朗空襲中東最大鋁廠　衝擊全球9%鋁供應量

吳宗憲才唱2首！2男突衝上台狂甩鳥頭

吳宗憲唱一半「又有路人衝上台亂入」當場傻眼

高麗菜加「1神物」超下飯　一票人推：小孩超愛

更多

最夯影音

更多
吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健
「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面