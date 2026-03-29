桃園景福宮首辦聯合婚禮　33對新人乘電動巴士迎幸福

▲桃園景福宮聯合婚禮，新人乘電動巴士迎幸福。（圖／景福宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區大廟景福宮創廟至今281年，今年首度舉辦「聯合婚禮」，28日由廟方安排「環保電動巴士」擔任新人專屬的「幸福列車」，分梯次接送33對新人前往大廟婚禮會場，不僅象徵邁向幸福人生的旅程，也展現綠色婚禮的創新意涵，同時為傳統宗教信仰注入嶄新活力。

▲桃園景福宮281年首辦聯合婚禮。（圖／景福宮提供）

景福宮主任委員簡征潭表示，大廟長年守護地方、庇佑信眾，此次首度舉辦聯合婚禮，期盼藉由傳統宗教力量，為新人獻上最誠摯的祝福，同時為桃園寫下嶄新篇章，也讓年輕世代在人生重要時刻感受到社會的支持與溫暖。

桃園市政府亦高度重視此次盛事，由副市長蘇俊賓代表出席致詞，肯定景福宮結合宗教文化與人生禮俗的創新作為，不僅深化地方文化內涵，也回應當前社會趨勢，為年輕世代打造具意義且富支持性的婚禮形式。

▲聯合婚禮摸彩活動，抽中大獎新人。（圖／景福宮提供）

景福宮總幹事李詩明表示，為祝福新人幸福美滿，大廟特別準備豐富賀禮致贈每對新人，展現滿滿心意；同時安排摸彩活動，獎項內容豐富，包含雙人旅遊機票等大獎，為喜慶氛圍再添高潮。

▲桃園景福宮281年首辦聯合婚禮。（圖／景福宮提供）

策劃執行活動的文化基金會顧問簡馨泓表示。此次聯合婚禮融合文化、信仰與情感，打造一場充滿祝福與感動的盛會，象徵傳統與現代的完美結合。在社會結構持續轉變之際，也為年輕人提供一個圓夢、圓滿且更具溫度的婚禮選擇，留下難忘且珍貴的人生回憶。