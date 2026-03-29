▲迎青年節！國際交換生聚桃園，展現多元文化魅力。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局於青年節前夕，28日在桃園區藝文廣場舉辦「青桃奏揮來 揮動新未來」活動，邀請國際扶輪3502地區在桃園就學的國際交換生參與。市長張善政表示，桃園作為國門城市，擁有多所大專院校及豐富的國際學生資源，透過活動促進多元文化交流與展現，增進在地與國際青年的互動與理解。

▲DIY活動。（圖／記者楊淑媛攝）

張善政指出，青年是桃園持續進步的重要引擎，市府將持續傾聽青年聲音，串聯公私部門資源，包含青年創業補助與青創基地支持、職涯培力與就業媒合服務，以及青年公共參與與國際交流計畫，打造讓青年安心逐夢、勇於發光的友善環境。

青年事務局表示，本次活動邀請金曲樂團「宇宙人」及「公館青少年」演出，並結合在地校園社團與青年團隊表演，融入客家、原住民及新住民文化，邀請國際交換生分享各國服裝與商品，展現桃園多元包容形象。同時市府也規劃青年市集與互動體驗區，透過DIY與互動裝置，促進青年跨文化交流，打造可看、可逛、可體驗的公共空間。

包括：市議員黃婉如、陳美梅、市府青年事務局長侯佳齡、桃園區公所副區長邱創正、扶輪社3502地區總監張玉斌、桃園市家長會長協會理事長溫碧雲等均一同出席。