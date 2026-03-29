第56屆全國技能賽北區賽　桃竹苗分署選手勇奪35金成績亮眼

▲桃竹苗分署培訓的銲接職類選手大放異彩。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第56屆全國技能競賽北區分區賽28日圓滿閉幕，桃竹苗分署表現亮眼，勇奪35金、22銀、34銅及53優勝，包括展示設計、工業控制、銲接、冷凍空調、機器人系統整合、漆作裝潢等項目，展現精湛技藝，成績斐然。

其中，由桃竹苗分署培訓的銲接職類選手亦大放異彩，囊括金牌、銅牌及2項優勝，展現扎實的培訓成果。就讀世紀綠能工商機械科三年級的選手趙(天＋田音ㄐㄧㄥˇ）錙榮獲銲接金牌，表現尤為突出。

▲漆作職類競賽實況。（圖／桃竹苗分署提供）

趙（天＋田音ㄐㄧㄥˇ）錙個性沉穩內斂，在前銲接國手郭崇逸的啟發下投入技能競賽，去年首次參賽即獲第四名，雖與獎牌擦肩而過，卻也讓他看見與頂尖選手在穩定度與細節上的差距。賽前一個月，趙(天＋田音ㄐㄧㄥˇ）錙移地至桃竹苗分署幼獅訓練場進行密集訓練，每日投入長達8小時，全心專注於技術提升，最終以穩定表現脫穎而出，成功奪金。

▲「銲接」職類競賽實況。（圖／桃竹苗分署提供）

桃竹苗分署長賴家仁表示，為強化選手培訓成效，分署提供專業師資、完善訓練場域與設備等資源，並補助材料費、膳食費、競賽報名費及交通費等，減輕選手負擔；同時邀請國手分享實戰經驗，強化技術與心理素質，全方位提升選手競技實力。今年桃竹苗分署共選派57個職類、417名選手參賽，總計獲得144面獎牌，整體成績較往年提升。其中，漆作裝潢、美髮、服裝創作、中式服裝職類一舉包辦前五名，而在機電整合、工業控制、展示設計、金屬結構製作、麵包製作職類亦表現亮眼，橫掃金、銀、銅牌，展現選手長期訓練的豐碩成果。