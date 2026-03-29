　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

第56屆全國技能賽北區賽　桃竹苗分署選手勇奪35金成績亮眼

▲第56屆全國技能賽北區賽

▲桃竹苗分署培訓的銲接職類選手大放異彩。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第56屆全國技能競賽北區分區賽28日圓滿閉幕，桃竹苗分署表現亮眼，勇奪35金、22銀、34銅及53優勝，包括展示設計、工業控制、銲接、冷凍空調、機器人系統整合、漆作裝潢等項目，展現精湛技藝，成績斐然。

其中，由桃竹苗分署培訓的銲接職類選手亦大放異彩，囊括金牌、銅牌及2項優勝，展現扎實的培訓成果。就讀世紀綠能工商機械科三年級的選手趙(天＋田音ㄐㄧㄥˇ）錙榮獲銲接金牌，表現尤為突出。

▲第56屆全國技能賽北區賽

▲漆作職類競賽實況。（圖／桃竹苗分署提供）

趙（天＋田音ㄐㄧㄥˇ）錙個性沉穩內斂，在前銲接國手郭崇逸的啟發下投入技能競賽，去年首次參賽即獲第四名，雖與獎牌擦肩而過，卻也讓他看見與頂尖選手在穩定度與細節上的差距。賽前一個月，趙(天＋田音ㄐㄧㄥˇ）錙移地至桃竹苗分署幼獅訓練場進行密集訓練，每日投入長達8小時，全心專注於技術提升，最終以穩定表現脫穎而出，成功奪金。

▲第56屆全國技能賽北區賽

▲「銲接」職類競賽實況。（圖／桃竹苗分署提供）

桃竹苗分署長賴家仁表示，為強化選手培訓成效，分署提供專業師資、完善訓練場域與設備等資源，並補助材料費、膳食費、競賽報名費及交通費等，減輕選手負擔；同時邀請國手分享實戰經驗，強化技術與心理素質，全方位提升選手競技實力。今年桃竹苗分署共選派57個職類、417名選手參賽，總計獲得144面獎牌，整體成績較往年提升。其中，漆作裝潢、美髮、服裝創作、中式服裝職類一舉包辦前五名，而在機電整合、工業控制、展示設計、金屬結構製作、麵包製作職類亦表現亮眼，橫掃金、銀、銅牌，展現選手長期訓練的豐碩成果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 1 5903 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
昔罵柯文哲「比垃圾還不如」　鄭麗文今缺席凱道
快訊／鄧愷威摘本季首勝！
2500名陸戰隊到了！　美兩棲艦抵中東
20歲大學生人行道遭公車輾壓！　下體傷勢嚴重
快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板！　手握勝投資格
只等川普點頭！五角大廈擬好「登陸作戰」：釋放地獄戰火

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

跟著陳鴻走！《縱谷食光》正式開拍　尋訪真實的花東生活風味

桃園民進黨新住民諮詢站揭牌　聚焦教育、權益與資源連結服務

桃園景福宮首辦聯合婚禮　33對新人乘電動巴士迎幸福

寶島沙灘車登場！跨部會釐清用地疑義　花蓮沙灘車專區露曙光

迎青年節！國際交換生聚桃園　展現多元文化魅力

第56屆全國技能賽北區賽　桃竹苗分署選手勇奪35金成績亮眼

桃園美德糕餅舖新廠落成　智慧化生產打造國門金獎品牌

台南市兒童節「Young Tainan時光童樂會」登場　姜淋煌陪親子提前歡慶

母校彰中悼念傳奇校友！ 李昌鈺12歲青澀學籍照曝光　

金門西園牡蠣驗出諾羅病毒　縣府示警勿生食海鮮防食安風險

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

26歲愛女遭恐怖情人亂刀砍死！檢相驗查致命傷　悲痛父鞠躬致意

國1龜山段遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里

柴柴吹毛生氣 美容師神操作讓牠傻眼

自殺式騎法畫面曝！阿北外側左轉鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

自殺式騎法！高雄伯「外側車道左轉」鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

跟著陳鴻走！《縱谷食光》正式開拍　尋訪真實的花東生活風味

桃園民進黨新住民諮詢站揭牌　聚焦教育、權益與資源連結服務

桃園景福宮首辦聯合婚禮　33對新人乘電動巴士迎幸福

寶島沙灘車登場！跨部會釐清用地疑義　花蓮沙灘車專區露曙光

迎青年節！國際交換生聚桃園　展現多元文化魅力

第56屆全國技能賽北區賽　桃竹苗分署選手勇奪35金成績亮眼

桃園美德糕餅舖新廠落成　智慧化生產打造國門金獎品牌

台南市兒童節「Young Tainan時光童樂會」登場　姜淋煌陪親子提前歡慶

母校彰中悼念傳奇校友！ 李昌鈺12歲青澀學籍照曝光　

金門西園牡蠣驗出諾羅病毒　縣府示警勿生食海鮮防食安風險

面試牙醫遭院長打槍「酸1句」　妹子愣：選妃？內行曝殘酷真相　

唐西奇領第16次技犯、禁賽1場848萬也蒸發　喊冤說只是想離開

日本隊下任總教練難產　新庄剛志被點名接班人

Apple台南慶生「吃完美食上吐下瀉」！尪還緊急送醫 現況超慘：要多扯

昔罵柯文哲「比垃圾還不如」　鄭麗文缺席凱道：民眾黨表示理解

快訊！鄧愷威摘本季首勝　連兩年進帳勝投上一位要追溯至陳偉殷

《陽光女子合唱團》拿千萬補助卻稱「中國台灣」　綠委轟傷害台人情感

凌晨大雨視線不佳　中橫公路女駕駛撞落石刁車

岡本和真升4棒沒被告知　藍鳥教頭有原因：希望他能放鬆

2500名陸戰隊到了！美兩棲艦抵中東　開戰1月轟炸伊朗1.1萬目標

吳宗憲睽違8年再開唱　幽默發言先綜藝摔

地方熱門新聞

彰中悼傳奇校友！ 李昌鈺12歲青澀照曝

台南市兒童節「Young Tainan時光童樂會」登場姜淋煌提前歡慶

金門西園牡蠣驗出諾羅病毒

桃園美德糕餅舖新廠落成　打造國門金獎品牌

國民黨葉元之與館長助陣張啓楷

清明巡邏意外揪出隱形火源台南左鎮老舊電線短路險燒民宅

桃園景福宮聯合婚禮　新人乘電動巴士迎幸福

第56屆全國技能賽北區賽　桃竹苗分署奪35金

跨部會釐清用地疑義　花蓮沙灘車專區露曙光

國際交換生聚桃園　展現多元文化魅力

台南東區民宅煮食離開釀火警廚房全面燃燒2坪幸無傷亡

小三通旅客踹櫃台辱罵10萬交保

桃園民進黨新住民諮詢站　聚焦權益與資源連結

安平觀音亭觀音佛誕平安宴4月6日登場席開275桌信眾齊聚祝壽

更多熱門

相關新聞

桃竹苗分署3月10場徵才　釋出1.1萬職缺

桃竹苗分署3月10場徵才　釋出1.1萬職缺

農曆新年後，各產業陸續開工，企業同步展開人力招募，針對產線及相關職缺補實人力需求。為協助有求職與轉職需求的民眾順利銜接職場，勞動力發展署桃竹苗分署自3月份起規劃辦理10場次徵才活動，邀集超過百家企業參與，提供逾11,000個工作機會，呼籲想要求職的民眾把握年後就業契機，開啟職涯新階段！

學測47級分有望上「中字輩」大學　文組科系門檻降1到2級分

學測47級分有望上「中字輩」大學　文組科系門檻降1到2級分

學測數B「五標都降」　英文3261人滿級分人數最多

學測數B「五標都降」　英文3261人滿級分人數最多

桃竹苗2月聯合徵才　春節後還有1場

桃竹苗2月聯合徵才　春節後還有1場

桃竹苗分署推「幸滿福」年節禮盒　傳遞在地文化

桃竹苗分署推「幸滿福」年節禮盒　傳遞在地文化

關鍵字：

第56屆全國技能賽北區賽桃竹苗分署成績

讀者迴響

熱門新聞

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

要變天了！　「全台有雨」時間曝

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

晚安小雞重開探險直播　第一天就被警察抓

伍茲疑藥物影響翻車　遭逮畫面曝光

直擊／吳宗憲全說了！與周杰倫恩怨講到哽咽

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

伊朗空襲中東最大鋁廠　衝擊全球9%鋁供應量

吳宗憲才唱2首！2男突衝上台狂甩鳥頭

高麗菜加「1神物」超下飯　一票人推：小孩超愛

吳宗憲唱一半「又有路人衝上台亂入」當場傻眼

「觀音生」要來了　3生肖獲菩薩加持

台中男逼「分手砲」性侵！挨告喊：我年薪300萬

快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板

更多

最夯影音

更多
「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案
李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面