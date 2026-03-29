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清明連假蘇花路廊交通尖峰時段曝　行車攻略一次看

▲清明節連假蘇花路廊行車攻略。（圖／公路局提供）

▲清明節連假蘇花路廊行車攻略。（圖／公路局提供）

記者王兆麟花蓮報導

今年清明節連續假期自4月3日星期五至4月6日星期一共4日，公路局東區養護工程分局表示，本次假期為傳統民俗節日，預估將有大量旅次往返宜花地區，尖峰時段交通流量將大於蘇花路廊服務容量，因此部份路段將有車多壅塞時段，建議民眾避開車多時段提前安排返鄉掃墓，或多加運用大眾運輸往返。

公路局東區養護工程分局預估清明節連續假期前段（4/3~4/4）南下返鄉車流將陸續湧現，本次假期交通預測首日（4/3）蘇花路廊南下旅次全日交通量約有20,500輛次/日，當日首波車潮將於清晨1時起湧現，尖峰時段最高車流量將達1,100輛/小時以上，車多時段平均車流量約850~1,000輛/小時，車多情形預計將持續至當日(4/3)下午5時後緩解。

假期後段（4/5~4/6）以北返車流為主，第3日(4/5)北上旅次全日交通量約有15,300輛次/日，車潮將自上午10時起陸續湧現，車多情況預估將持續至4/5晚間9時後逐漸緩解。

蘇花路廊(蘇澳至崇德)主要以台9線做為車流疏導路線，建議往返花蓮~蘇澳間長途旅次之用路人以行駛台9線蘇花改路線為首選，避開行駛台9丁線，以節省旅行時間。

公路局東區養護工程分局為提升蘇花路廊大眾運輸服務效能，規劃蘇澳及崇德兩路段於尖峰時段適時啟動大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平兩路段實施「時段性開放遊覽車及公路(市區)客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）措施」；另為因應本次連假匯入蘇花路廊之車潮，公路局東區養護工程分局將視車流狀況適時啟動「時段性車種管制措施」，來紓解尖峰時段之車流。

清明節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊(蘇澳至崇德路段)，開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下： 
一、4月3日：5至17時（雙向）。
二、4月4日：7至11時（雙向）。
三、4月5日：12至20時（雙向）。
四、4月6日：12至18時（雙向）。

公路局提醒用路人出發前請做好車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛以確保行車安全，另山區道路易受天候、雨量、地震等因素之影響而有邊坡零星落石之情形，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息；行駛途中留意沿線資訊可變標誌（CMS）顯示內容與收聽警廣以掌握即時之路況訊息，也可下載「幸福公路」App，透過行動裝置即可接收最新省道即時路況。
 

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