眼角的光繼續流傳！花蓮櫃姐腦梗驟逝　器捐完成最後心願

▲母親說女兒最後的選擇一定幫她完成。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一場突如其來的腦梗塞，讓一名53歲林姓櫃姐的人生按下停止鍵，也為他人點亮重生的希望。任職於百貨公司專櫃的她，在工作中突然倒下，送醫時雖清醒，卻在短時間內陷入昏迷，苦撐一個多月仍未見改善。家屬忍痛依照她生前心願，決定器官捐贈，並將遺體海葬，把她最後一份牽掛，化作人間的延續。



「她以前就說過，如果有一天離開了，希望能把身體的器官留給更需要的人。」母親回憶這句話時，語氣顫抖卻篤定。



在門諾醫院與東區OPO器官捐贈移植團隊合作下，眼角膜摘除手術順利完成。門諾醫院眼科醫師賴泉源全程參與及協助，並對林女與家屬願意成就器官捐贈的大愛表達深深的肯定與支持。他表示，這份無私的選擇，讓她留下的光，得以延續到另一雙需要的眼睛裡。

高中畢業後便離開花蓮北上求學與就業，直到多年前再回到家鄉，林女在百貨專櫃工作。個性開朗、待人熱情，同事形容她「什麼事都願意多做一點」，人緣好到讓弟弟笑說：「她是不是要選里長？」然而，一個多月前，她在工作中突然倒下，再也沒有醒來。



「她本來還說要回來看我。」母親哽咽說，過年期間女兒因工作忙碌，早就約好年後回南投團聚，「我一直在等她回來……結果等不到了。」回想起母女平時的對話，母親說，女兒常提起自己的想法：「如果有一天離開了，只要還有能力，就去幫助別人。」她也一再表達，希望未來能以海葬的方式告別人生。



林家姊弟從小一起成長、求學，倆人感情特別好，面對突如其來的變故，弟弟說：「在來花蓮的路上，腦海突然想起姊姊曾說過的話，於是問了母親：「如果可以器官捐贈，好像也很好。」電話那頭沉默了片刻，母親輕聲回應：「我也想很久了。」

沒有多餘的掙扎，家屬替她做了決定，其實，更像是替她完成心願。在醫療團隊協助下，順利完成器官捐贈，讓她的生命以另一種方式延續。母親輕聲說：「她只是把可以留下的，留給更需要的人，這樣就很好了。」



同事與朋友接連前來探視，有人遠道而來，有人特地請假。母親原本心疼大家辛勞，卻聽見一句句讓人鼻酸的話：「她以前對我們很好。」



弟弟回想兩人從學生時代到各自打拼的人生軌跡，語氣裡滿是思念。大學時期，姊姊總帶著他四處玩樂，採草莓、吃美食，是他青春記憶裡最鮮明的一段。後來兩人分別在新竹、花蓮工作，雖然聚少離多，但感情始終緊密。「她其實很辛苦，大部分時間都是一個人住在花蓮。」他說。即便如此，她從未抱怨，反而把更多心力給了身邊的人。

「姊姊對每個人都很好。」弟弟輕聲地說。最後一次陪在姊姊身邊，他反覆叮嚀，要她放下牽掛，「不用再擔心家裡，我們會把事情處理好。」他也相信，「有一天，我們一定還會再相聚。」面對女兒離世，母親一再強調「看得開」，卻仍忍不住落淚：「還是很不捨，很不捨。」她說，接下來會依照女兒的心願，替她安排海葬，「這是她最後的選擇，我們一定會幫她完成。」



母親說，那不只是儀式，而是一種延續，延續她對自由的想像，也延續她不願麻煩他人的體貼。



門諾醫院社服處主任李冬梅表示，此次器官捐贈為院方今年的首例，感謝家屬在悲傷中仍做出大愛決定，讓生命得以延續。院方也呼籲，器官捐贈不僅是醫療行為，更是一份跨越生死的祝福，期盼有更多民眾願意了解並支持，讓愛持續在社會中流轉。

