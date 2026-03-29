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跟著陳鴻走！《縱谷食光》正式開拍　尋訪真實的花東生活風味

▲《縱谷食光》於花蓮馬佛陶燒工作室舉行開鏡儀式。（圖／縱管處提供，下同）

▲《縱谷食光》於花蓮馬佛陶燒工作室舉行開鏡儀式。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一場關於土地、味蕾與在地生活的深度對話，在花東縱谷的暖陽與風土間正式醞釀。由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處推動製作的全新影音節目《縱谷食光》，於日前在花蓮縣光復鄉馬佛陶燒工作室舉行開鏡儀式，正式宣告節目拍攝全面啟動。這部系列短影音透過影像記錄縱谷特有的生活節奏與職人精神，帶領觀眾看見這片大地的風土色彩；透過主持人實際走入鄉鎮，從在地旬味、人物故事到深度體驗，將縱谷特有的人情溫度與生活質感，呈現在觀眾面前。

▲《縱谷食光》於花蓮馬佛陶燒工作室舉行開鏡儀式。（圖／縱管處提供，下同）

花東縱谷山巒環繞、田野綿延，孕育出獨具特色的地方景觀。《縱谷食光》以「慢旅」為核心概念，回應近年旅遊型態的轉變，從快速打卡轉向深度體驗，從農田到餐桌，從工藝到聚落，串聯飲食文化、職人的指尖溫度，以及那些隱身在鄉鎮巷弄間的日常，濃縮進影音鏡頭，帶領觀眾認識縱谷真實而細緻的日常樣貌。

▲《縱谷食光》於花蓮馬佛陶燒工作室舉行開鏡儀式。（圖／縱管處提供，下同）

▲主持人與馬佛社區阿姨們一同剝箭筍，開心展示午餐備料成果。

節目特別邀請到對飲食文化有著深厚情懷的主持人陳鴻擔綱，他將以貼近生活的方式走入產地與人物之中，透過實地體驗與交流，引導觀眾看見食材背後所承載的土地記憶，以及人與地方之間的連結。節目中亦將呈現料理從選材、備料到完成的過程，進一步展現地方風味。

▲《縱谷食光》於花蓮馬佛陶燒工作室舉行開鏡儀式。（圖／縱管處提供，下同）

未來，《縱谷食光》將陸續推出不同主題內容，持續透過影像呈現花東縱谷豐富而立體的地方樣貌，展現其深具特色的觀光魅力，邀請觀眾一同跟隨節目腳步，感受縱谷的人文風景與生活氣息。

▲《縱谷食光》於花蓮馬佛陶燒工作室舉行開鏡儀式。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處表示，現代旅人追求的不再只是走馬看花的打卡，更希望能看見在地最真實的一面。《縱谷食光》的推出，正是希望透過鏡頭記錄，讓大眾看見那些隱身在縱谷間、自然且細緻的日常點滴。縱管處誠摯邀請大家關注《縱谷食光》節目動態，一同隨著節目的節奏，走進花東縱谷。

更多《縱谷食光》節目動態，請見花東縱谷國家風景區管理處粉絲專頁
https://www.facebook.com/tbrocerv/?locale=zh_TW
 

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