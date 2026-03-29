　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

寶島沙灘車登場！跨部會釐清用地疑義　花蓮沙灘車專區露曙光

▲▼傅崐萁親自主持跨部會協調會，釐清關鍵用地疑義，為台灣長期卡關的沙灘車專區計畫正式解套。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

▲傅崐萁主持跨部會協調會，釐清關鍵用地疑義，為台灣長期卡關的沙灘車專區計畫正式解套。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣沙灘車專區推動出現重大突破。國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前親自主持跨部會協調會，釐清關鍵用地疑義，為台灣長期卡關的沙灘車專區計畫正式解套，未來可以全國適用通行，也為寶島的觀光資源再添生力軍也為未來整合全台海岸遊憩資源奠定基礎。

花蓮縣政府規劃於三棧溪以北沙灘設置沙灘車試辦專區，該基地位於新城鄉草林段513地號國有土地，原以為該地段係一般農業區國土保安用地，須經農業部林業及自然保育署核准。然而，今日協調會上，林業及自然保育署花蓮分署明確說明，該筆土地實屬一般用地，並非限制開發的林地或國土保安用地，依法無須再經林保署許可。此一關鍵認定，使土地取得程序大幅簡化，成為推動專區設置的重要轉折點。

▲▼傅崐萁親自主持跨部會協調會，釐清關鍵用地疑義，為台灣長期卡關的沙灘車專區計畫正式解套。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

傅崐萁於會中當場裁示，請花蓮縣政府依最新結論儘速啟動土地撥用程序，加快行政流程，展現強力整合中央與地方的執行力。國有財產署署長曾國基亦說明，只要取得土地管理機關同意函並備妥撥用計畫書，即可提出申請；由於該地屬非都市土地，無須檢附妨礙都市計畫證明，整體程序相對單純明確。

此外，若後續涉及未登錄土地，國產署表示可依規定辦理登錄並納入撥用範圍，直接登記由花蓮縣政府管理；在經費方面，因專區硬體設施需求有限，僅需提出公共設施預算支出證明即可，無須另行編列大型建設計畫，進一步降低推動門檻。至於撥用方式，原則上不適用一般有償或無償規範，但若採無償撥用且產生結餘，仍須依法解繳國庫。

▲▼傅崐萁親自主持跨部會協調會，釐清關鍵用地疑義，為台灣長期卡關的沙灘車專區計畫正式解套。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

值得一提的是，觀光署長陳玉秀全程列席，並對花蓮發展海岸遊憩資源表達支持，未來將配合地方規劃，整合沙灘車活動與周邊觀光設施，打造具特色的海岸遊憩廊帶，提升整體觀光量能。

花蓮縣政府表示，隨著中央協調會拍板釐清用地問題，後續將同步推動《花蓮縣沙灘車活動管理自治條例》（草案）行政預告及審議程序，在兼顧環境保護與觀光發展下，推動沙灘車活動制度化、合法化，並結合中央資源，全面升級花蓮海岸觀光發展動能。

當天出席的中央機關代表包括：農業部次長黄昭欽、觀光署署長陳玉秀、國有財產署署長曾國基、農業部林保署林華慶、林保署花蓮分署副分署長朱懿千；花蓮縣政府方面則有秘書長饒忠、觀光處長余明勳、農業處長陳淑雯等人出席。
希望未來台灣的觀光發展，能善用海洋資源，拓展更寬廣的遊憩空間，讓更多元且安全的親子活動，能夠在全台盛行。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 1 5903 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
昔罵柯文哲「比垃圾還不如」　鄭麗文今缺席凱道
快訊／鄧愷威摘本季首勝！
2500名陸戰隊到了！　美兩棲艦抵中東
20歲大學生人行道遭公車輾壓！　下體傷勢嚴重
快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板！　手握勝投資格
只等川普點頭！五角大廈擬好「登陸作戰」：釋放地獄戰火

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

跟著陳鴻走！《縱谷食光》正式開拍　尋訪真實的花東生活風味

桃園民進黨新住民諮詢站揭牌　聚焦教育、權益與資源連結服務

桃園景福宮首辦聯合婚禮　33對新人乘電動巴士迎幸福

寶島沙灘車登場！跨部會釐清用地疑義　花蓮沙灘車專區露曙光

迎青年節！國際交換生聚桃園　展現多元文化魅力

第56屆全國技能賽北區賽　桃竹苗分署選手勇奪35金成績亮眼

桃園美德糕餅舖新廠落成　智慧化生產打造國門金獎品牌

台南市兒童節「Young Tainan時光童樂會」登場　姜淋煌陪親子提前歡慶

母校彰中悼念傳奇校友！ 李昌鈺12歲青澀學籍照曝光　

金門西園牡蠣驗出諾羅病毒　縣府示警勿生食海鮮防食安風險

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

26歲愛女遭恐怖情人亂刀砍死！檢相驗查致命傷　悲痛父鞠躬致意

國1龜山段遊覽車突起火！濃煙狂竄畫面曝　回堵3公里

柴柴吹毛生氣 美容師神操作讓牠傻眼

自殺式騎法畫面曝！阿北外側左轉鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

自殺式騎法！高雄伯「外側車道左轉」鬼切撞公車　頭部開刀躺ICU

跟著陳鴻走！《縱谷食光》正式開拍　尋訪真實的花東生活風味

桃園民進黨新住民諮詢站揭牌　聚焦教育、權益與資源連結服務

桃園景福宮首辦聯合婚禮　33對新人乘電動巴士迎幸福

寶島沙灘車登場！跨部會釐清用地疑義　花蓮沙灘車專區露曙光

迎青年節！國際交換生聚桃園　展現多元文化魅力

第56屆全國技能賽北區賽　桃竹苗分署選手勇奪35金成績亮眼

桃園美德糕餅舖新廠落成　智慧化生產打造國門金獎品牌

台南市兒童節「Young Tainan時光童樂會」登場　姜淋煌陪親子提前歡慶

母校彰中悼念傳奇校友！ 李昌鈺12歲青澀學籍照曝光　

金門西園牡蠣驗出諾羅病毒　縣府示警勿生食海鮮防食安風險

唐西奇領第16次技犯、禁賽1場848萬也蒸發　喊冤說只是想離開

日本隊下任總教練難產　新庄剛志被點名接班人

Apple台南慶生「吃完美食上吐下瀉」！尪還緊急送醫 現況超慘：要多扯

昔罵柯文哲「比垃圾還不如」　鄭麗文缺席凱道：民眾黨表示理解

快訊！鄧愷威摘本季首勝　連兩年進帳勝投上一位要追溯至陳偉殷

《陽光女子合唱團》拿千萬補助卻稱「中國台灣」　綠委轟傷害台人情感

凌晨大雨視線不佳　中橫公路女駕駛撞落石刁車

岡本和真升4棒沒被告知　藍鳥教頭有原因：希望他能放鬆

2500名陸戰隊到了！美兩棲艦抵中東　開戰1月轟炸伊朗1.1萬目標

科技「龍蝦」闖禍本事大　專家曝企業養成要先備3要件

【餵食現場變武打片】公獅打得超兇　母獅一臉淡定先開動XD

地方熱門新聞

彰中悼傳奇校友！ 李昌鈺12歲青澀照曝

台南市兒童節「Young Tainan時光童樂會」登場姜淋煌提前歡慶

金門西園牡蠣驗出諾羅病毒

桃園美德糕餅舖新廠落成　打造國門金獎品牌

國民黨葉元之與館長助陣張啓楷

清明巡邏意外揪出隱形火源台南左鎮老舊電線短路險燒民宅

桃園景福宮聯合婚禮　新人乘電動巴士迎幸福

第56屆全國技能賽北區賽　桃竹苗分署奪35金

跨部會釐清用地疑義　花蓮沙灘車專區露曙光

國際交換生聚桃園　展現多元文化魅力

台南東區民宅煮食離開釀火警廚房全面燃燒2坪幸無傷亡

小三通旅客踹櫃台辱罵10萬交保

桃園民進黨新住民諮詢站　聚焦權益與資源連結

安平觀音亭觀音佛誕平安宴4月6日登場席開275桌信眾齊聚祝壽

更多熱門

相關新聞

互不相讓！柯建銘、蔡其昌午間協商喬不攏　預計明採不具名投票

互不相讓！柯建銘、蔡其昌午間協商喬不攏　預計明採不具名投票

民進黨團新會期幹部改選預計明日登場，總召一職將由現任總召柯建銘和新系立委蔡其昌爭奪，在柯建銘邀集下，2人和已登記參選書記長的立委范雲，加上現任幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜於今（23日）中午會面。不過，據了解，協商結果並不樂觀，因為兩人都有擔任總召的意願。

藍營宜蘭縣長提名協調　張勝德、吳宗憲2月底前完成電話民調

藍營宜蘭縣長提名協調　張勝德、吳宗憲2月底前完成電話民調

出售自用住宅用地　土地增值稅可節稅  

出售自用住宅用地　土地增值稅可節稅  

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

藍宜蘭縣長提名協調順利　吳宗憲、張勝德採全民調2月底決定人選

藍宜蘭縣長提名協調順利　吳宗憲、張勝德採全民調2月底決定人選

關鍵字：

寶島沙灘車跨部會協調釐清用地疑義專區曙光

讀者迴響

熱門新聞

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

要變天了！　「全台有雨」時間曝

伊朗同意：20艘巴基斯坦籍船隻通過荷莫茲海峽　每周2艘

晚安小雞重開探險直播　第一天就被警察抓

伍茲疑藥物影響翻車　遭逮畫面曝光

直擊／吳宗憲全說了！與周杰倫恩怨講到哽咽

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

伊朗空襲中東最大鋁廠　衝擊全球9%鋁供應量

吳宗憲才唱2首！2男突衝上台狂甩鳥頭

高麗菜加「1神物」超下飯　一票人推：小孩超愛

吳宗憲唱一半「又有路人衝上台亂入」當場傻眼

「觀音生」要來了　3生肖獲菩薩加持

台中男逼「分手砲」性侵！挨告喊：我年薪300萬

快訊／鄧愷威本季大聯盟首登板

更多

最夯影音

更多
「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案

「華人神探」李昌鈺辭世！　享壽87歲 曾返台參與2懸案
李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

李昌鈺趣聞！就讀彰中「經過墓仔埔超害怕」　一輩子為冤魂發聲　

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

知法犯法！荒唐國道警酒駕　拒檢反蒐證拔腿逃辯：想去廁所

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

恐怖情人「眼神呆滯」殺人罪移送　死者牧師爸含悲處理後事

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面