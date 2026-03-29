「日本旅遊沒那麼特別了」他曝3原因：粉紅泡泡被戳破！爆共鳴

▲感覺去日本不是一件很特別的事情。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

不少人一到連假就會安排出國，日本更是台灣人的熱門首選，不過有網友表示，感覺日本旅遊沒那麼特別了，並不是日本不好玩，也不是旅遊品質變差，而且很多東西台灣就買得到，加上以往曾在日本打工度假，「粉紅泡泡都被戳破了」，現在去日本玩沒有興奮感，反而多了煩躁感，貼文曝光，網友超有感。

有網友在PTT發文，「日本旅遊好像沒那麼特別了」，並非認為日本旅遊品質下降，只是已經不像過去那樣迷戀。她分析，現在因為網路資訊很完整，加上日本企業擴展到海外，許多原本要到日本才買得到、看得到的東西，在台灣也能接觸到，「已經很久沒聽到，只有日本專屬的商品。」

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曾赴日打工度假「粉紅泡泡被戳破」



他也提到，兩年前曾赴日打工度假，實際生活過後，對日本的想像和期待也跟著出現變化，「那個粉紅泡泡都被戳破了」，如今前往日本旅遊時，已經沒有以往那種興奮感，反而有些煩躁，而且很想念台灣的食物，日本的料理菜量少又鹹，不然就是很甜膩。

貼文掀共鳴 網友直言「越來越像在國內旅行」



貼文曝光，有網友提到，「我現在改走歐洲線，距離產生美」、「日本到處都是台灣人，越來越像在國內旅行」、「我也是不習慣日本外食，蔬菜太少」、「特別感消失當然阿，一堆人都去過啊」。

也有網友建議，「要跟不同人去，或是不同計畫，其實還是不錯啦」、「有沒有可能你需要換個旅遊方式」、「單純觀光逛街吃美食去那麼多次了，確實會麻痺，如果有其他旅遊重點，就會更好玩」、「所以我現在都往鄉下走，最近要去隱岐跟四國，不然去紐澳也不錯，不用飛太久」。