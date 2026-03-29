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摩斯隱藏版點心「地瓜米吉拿棒」曝光　桃機3門市專賣

▲▼摩斯漢堡「地瓜米吉拿」、「黑糖珍珠奶茶」、「台灣火雞堡」桃機限定販售。（圖／業者提供）

▲網友分享摩斯隱藏版點心「地瓜吉拿棒」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

有網友分享在摩斯漢堡桃機門市買到隱藏版點心「地瓜米吉拿棒」，口感外酥裡Q，一口咬下像是吃到地瓜口味的炸麻糬，不少人看完影片更留言「想吃」。業者表示，此商品只在桃園機場內3間門市販售，每份70元。

分享影片的網友表示，剛買到地瓜米吉拿棒時以為是新品，後來才了解只限桃機3間門市販售。該網友表示，吉拿棒外面酥脆，裡面口感QQ，還吃得到地瓜泥，推薦可以買兩份上飛機享用。

摩斯漢堡表示，地瓜米吉拿棒以台灣蓬萊米粉結合台農57號黃金地瓜製成，每份70元，限桃機一航店、桃機二航管制區店、桃機二航店販售，管制區店是出境管制區內唯一販售門市。

▲▼摩斯漢堡「地瓜米吉拿」、「黑糖珍珠奶茶」、「台灣火雞堡」桃機限定販售。（圖／業者提供）

▲▼「黑糖珍珠奶茶」、「台灣火雞堡」只在桃機3門市販售。

▲▼摩斯漢堡「地瓜米吉拿」、「黑糖珍珠奶茶」、「台灣火雞堡」桃機限定販售。（圖／業者提供）

摩斯漢堡指出，除了地瓜米吉拿棒，桃機門市還有「黑糖珍珠奶茶」與「台灣火雞堡」兩款限定商品，前者為摩斯經典紅茶加入牛乳與黑糖珍珠，每杯100元；後者以嘉義在地火雞火腿片、酒香黑胡椒醬、起司片、牛番茄及青生菜搭配而成，每份180元。

▲▼頂呱呱西門町創始店限定販售霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼頂呱呱西門町創始店限定販售霜淇淋，還能吃到脆皮辣味炸雞。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼頂呱呱脆皮辣味炸雞。（圖／記者蕭筠攝）

另外，頂呱呱西門店也有獨賣品項「霜淇淋」，目前口味為巧克力，每支售價49元。該門市還能吃到限定脆皮辣味炸雞，有別於經典薄皮炸雞，雞肉外層裹上特調香辣粉，口感香酥又帶有微辣感，此品項於桃園機場也有販售，但因位於管制區內，一般民眾無法進入購買。

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