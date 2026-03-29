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酷澎「玩具嘉年華」指定品牌現折　飲品零食火箭速配隔日送達

酷澎「玩具嘉年華」指定品牌現折　飲品零食火箭速配隔日送達（圖／酷澎提供）

▲酷澎「玩具嘉年華」攜手幼福文化、風車圖書及Hasbro孩之寶，提供童書與玩具優惠。（圖／酷澎提供，以下同）

消費中心／台北報導

酷澎3月30日至4月5日「玩具嘉年華」活動登場，攜手幼福文化、風車圖書及Hasbro孩之寶，提供童書與玩具現折優惠，結合「火箭速配」最快隔日到貨服務，為家庭增添溫馨互動時光。春假期間各式需求到酷澎一站購足所需，聯合泰山、光泉、協憶等眾多品牌，無論出遊或祭祖都能輕鬆搞定。

幼福文化推出多款認知與操作書，引導幼童探索世界，且全系列教玩具皆通過「ST安全玩具檢測」。活動期間單筆滿300元即可領券現折30元。風車圖書則以Food超人系列點讀教具與聲音書深受親子喜愛，活動期間全品牌9折起，指定商品更享6折優惠。

蠟筆小新卡通聯名席捲餐廚　光泉、泰山推滿額優惠
酷澎持續引進人氣授權餐廚用品，Norns蠟筆小新、奇奇蒂蒂、史努比雙層吸管杯，雙層隔熱材質保持飲品溫度，粗吸管斜底設計飽嚐每一口配料。還有外型超吸睛萌兔兔蠟筆小新變臉吸管保溫杯，可以隨心情變換杯蓋公仔表情。

酷澎「玩具嘉年華」指定品牌現折　飲品零食火箭速配隔日送達（圖／酷澎提供）

▲酷澎引進多款蠟筆小新、奇奇蒂蒂等正版授權商品，可愛迎春季。

針對清明連假出遊與祭祖需求，酷澎推薦多款飲品結合品牌優惠，光泉全品項滿599元現折30元；泰山指定商品滿額贈送吉祥物「泰吉」杯套；另有華元波的多網路超夯香煎荷包蛋風味洋芋片、ViVa萬歲牌堅果隨手包、義美蛋捲、匠派初熟檸香乳酪派等，都是外出良伴。同時也不忘口腔清潔，推薦oh care歐克威爾兒童漱口水旅行組與Colgate高露潔完整防護旅行組，讓全家時時維持清新好口氣。

酷澎「火箭速配」憑藉自有物流車隊，本島約75%訂單已可完成隔日配送，進一步提升餐廚用品與出遊補給的購物便利性。

大小孩需求一次滿足　Apple新品與K-POP周邊同步登場
除了親子與出遊需求，酷澎也同步滿足年輕族群的娛樂與科技消費，持續以多元選品、快速配送與貼心服務深受台灣顧客喜愛，Apple授權商品同步開賣，搭載新一代M4晶片的iPad Air陸續到貨，無論影音剪輯或娛樂體驗皆更升級。此外，K-POP頂流女團BLACKPINK與人氣男團TREASURE官方周邊正式登陸「火箭跨境」，結合Coupang酷澎全球商務量能與EZWay易利委無紙化報關系統，最快3天即可送達台灣，讓粉絲即刻入手偶像周邊。數量有限售完為止。

酷澎提供訂閱制「WOW會員」，只需每月59元，享受火箭速配與火箭跨境商品無門檻免運，以及火箭速配30天免費退貨、WOW會員專屬刷卡優惠等，即刻加入體驗全新的線上零售。

酷澎「玩具嘉年華」指定品牌現折　飲品零食火箭速配隔日送達（圖／酷澎提供）

▲K-POP頂流女團BLACKPINK與人氣男團TREASURE官方周邊，酷澎火箭跨境限量開賣。

WOW會員獨享三大銀行4月1日至4月30日刷卡優惠，刷中國信託信用卡單筆滿6,000元，享結帳金額現折600元，每帳號限用一次；4月30日前滙豐銀行信用卡卡友每週一單筆消費滿2,000元，結帳金額現折100元，每帳號每週限用一次；玉山銀行卡友購買Apple等數位家電指定商品滿20,000元、現折1,100元。刷卡優惠細節、名額依銀行公告為主。謹慎理財，信用無價。

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Coupang酷澎兒童節玩具嘉年華火箭速配WOW會員連假出遊清明連假祭祖K-POP蠟筆小新

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