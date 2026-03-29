桃園10家食品業者征戰東京！4天狂攬2.7億商機「誠品、Costco、7-11」搶著談



▲桃園市政府率領10家在地食品業者前進2026東京國際食品展，展現桃園食品產業整體實力。（圖／桃園市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

桃園食品產業實力驚人！桃園市政府日前率領10家在地優質業者，參加自3月10日至13日為期4天的「2026年東京國際食品展」，憑藉著強大的拓銷動能與產業競爭力，在展覽期間買氣爆棚，成功創下超過新台幣2.7億元的亮眼商機成果，吸引來自德國、韓國、越南、泰國、美國等國際買主搶著洽商。

副市長蘇俊賓親赴現場 為業者加油打氣

桃園市副市長蘇俊賓特別親臨展覽現場，為參展業者站台打氣，展現市府全力支持在地產業衝出國際的決心。桃園市政府經濟發展局也指出，市府已連續7年採用「母雞帶小雞」的行銷模式帶領企業拓展海外市場，這項策略不僅成功協助多家業者從參展起步，進而能獨立進軍國際舞台，更讓資源能精準挹注於新加入的中小企業，持續壯大桃園食品產業在全球市場的影響力 。





▲桃園市副市長蘇俊賓（中）親赴東京國際食品展，與參展業者合影並為團隊加油打氣。

糙米堅果酥、地瓜原酒、黑糖珍珠奶茶⋯ 台灣味驚豔東京

本次參展的「桃園代表隊」陣容含金量極高，展出內容多元且豐富，產品橫跨機能飲品、特色食品、植物性原料、健康機能配方及永續包裝等領域 。其中包含興榮碾米廠祭出榮獲國際大獎「iTQi」的「糙米堅果酥」，以及恆器製酒以台農57號地瓜為原料製成的「地瓜原酒」，還有古風茶創創新研發的「客家擂茶」與萬岱豐將荔枝椰果融合烏龍茶打造的「荔枝椰果烏龍飲」 。





▲桃園食品展區人潮不斷，吸引多國買主現場試吃、詢問合作細節。

此外，豆之家運用原果低溫烘焙製作的天然果乾、奉茗堂產自全台最高海拔的「紅玉紅茶」、竹峰茗茶以古法結合梔子花與烏龍茶的「知子茶」，以及入夏透過創新工法推出的罐裝「黑糖珍珠奶茶」都備受關注 。優穀食品同樣以榮獲國際大獎「iTQi」的「香脆豌豆酥」參戰，双霖茶莊則帶來以龍眼木手工慢火烘焙、口感滑順的「碳花紅茶」，充分展現桃園在地特色 。





▲桃園業者與國際買主進一步坐下洽談，現場交流轉化實質合作機會。

國際買主排隊搶談 局長張誠：桃園食品將持續深化國際布局

這些具備國際認證的優質產品吸引了眾多國際買家駐足洽談，包含誠品生活、Costco、7-11、日本大型連鎖超市AEON及日本酒造組合公會等知名通路與貿易商皆到場交流。

經濟發展局局長張誠強調，桃園作為全台重要食品產業聚落，擁有國際機場與完善物流的便利優勢，為食品出口提供極大便利。「這次參展顯示國際買家對桃園食品的高度肯定，未來市府將持續與業者並肩合作，深化國際布局，讓更多優質品牌站穩國際、行銷全球！」