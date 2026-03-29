暴雨要來了！4星座「週二忙瘋受委屈」　最新一週運勢曝



▲雙子、處女、射手及雙魚座於週二迎來「暴雨」運勢。（示意圖／記者李佳蓉攝）

辰宇力 ☆ 2026.3.29～2026.4.5星象預測與12星座運勢

白羊座的強勢能量象徵新的週期正在被啟動，無論是政策、組織或市場，都傾向於採取行動導向的策略，先推動再修正。然而現實壓力帶來責任，未來方向也帶有理想化與不確定性，導致容易看到模糊或反覆的決策。另一方面，經濟、物價、居住與內部結構議題容易成為焦點。

展望未來7日，白羊強勢開局，金牛穩步布局，雙子溝通要更精準，巨蟹重新確認長期方向，獅子接受變動，處女避免過勞，天秤面對關係議題，天蠍內在轉化，射手創造力上升，摩羯找到平衡點，水瓶慎選合作對象，雙魚能量消耗大。

【一週星情氣候名詞解析】

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・晴：順順利利，或許也會有好事發生。

・晴時多雲：大致順利的一天，也許會有些忙碌。

・陰：有點壓力，可能會有些煩惱。

・陣雨：可能會有些不開心的緊張情緒，或許也受到實質的損害。

・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21～4/20）

本命宮極旺，來到新週期開啟，但尚不太穩定的時期。想要做決定、開新局、甚至轉換跑道，但本週不適合做過於極端或不可逆的決策，邊做邊修正會更有利。適度獨處，在不確定中仍保持前進。

本週開運色：綠、黃

3/29 （SUN）：晴 Sunny

3/30 （MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/31 （TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/1 （WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/2 （THU）：陰 Cloudy

4/3 （FRI）：陰 Cloudy

4/4 （SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/5 （SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

金牛座 Taurus（4/21～5/20）

外在環境變動加快，可能會感受到壓力，但也能轉念升級自己的價值系統。價值觀與金錢議題被明顯放大，避免衝動消費或過度保守，採取「審慎但開放」的策略。新的穩定模式正在形成。

本週開運色：銀白、藍紫

3/29 （SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/30 （MON）：晴 Sunny

3/31 （TUE）：晴 Sunny

4/1 （WED）：晴 Sunny

4/2 （THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/3 （FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/4 （SAT）：陰 Cloudy

4/5 （SUN）：陰 Cloudy

雙子座 Gemini（5/21～6/21）

近期容易進入一種思緒高度感知但不易整理的狀態，在表達或決策上容易模糊或反覆。適合做內部整理，規劃、研究、或處理過去未完成的事情。同時朋友或團體可能帶來新機會，但容易被外界節奏牽著走。溝通上要特別注意細節與語氣，避免誤解。

本週開運色：黃、藍

3/29 （SUN）：晴 Sunny

3/30 （MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/31 （TUE）：暴雨 Rainy

4/1 （WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/2 （THU）：晴 Sunny

4/3 （FRI）：晴 Sunny

4/4 （SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/5 （SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）

木星持續擴張安全感與家庭議題，隨著進入白羊月，這個主題會更加明顯，要注意內在情緒的穩定度。責任與需求拉扯。很容易有想退出、休息、甚至想轉換跑道的念頭。適度放慢步調，不要忽略身心狀態，讓後續生活更穩定。

本週開運色：銀白、藍紫

3/29 （SUN）：晴 Sunny

3/30 （MON）：晴 Sunny

3/31 （TUE）：晴 Sunny

4/1 （WED）：晴 Sunny

4/2 （THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/3 （FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/4 （SAT）：晴 Sunny

4/5 （SUN）：晴 Sunny

獅子座 Leo（7/23～8/22）

本週重點在人際與未來方向，白羊能量讓你更積極想突破現狀，有機會接觸新的社交圈，或重新思考長期目標。本週適合拓展視野，但關係建立要慢。當你願意放下過去的角色期待，新的人際定位會逐漸成形。

本週開運色：紅紫、黃

3/29 （SUN）：陰 Cloudy

3/30 （MON）：晴 Sunny

3/31 （TUE）：晴 Sunny

4/1 （WED）：晴 Sunny

4/2 （THU）：晴 Sunny

4/3 （FRI）：晴 Sunny

4/4 （SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/5 （SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

處女座 Virgo（8/23～9/22）

水星與火星對沖本命的星象，讓最近的夥伴關係與合作議題會變得複雜。容易遇到溝通不清、責任模糊或對方情緒不穩的狀況，讓人感到疲憊。本週需要更多包容與彈性。同時可能有工作責任增加或需要做重要調整。

本週開運色：紫、淺海綠

3/29 （SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/30 （MON）：陰 Cloudy

3/31 （TUE）：暴雨 Rainy

4/1 （WED）：陰 Cloudy

4/2 （THU）：晴 Sunny

4/3 （FRI）：晴 Sunny

4/4 （SAT）：晴 Sunny

4/5 （SUN）：晴 Sunny

天秤座 Libra（9/23～10/23）

近期白羊的強勢能量正對應你的關係宮位，合作、伴侶或對手都會變得更鮮明。本週可能需要面對某些關係中的不平衡，做出明確表態。感到猶豫時建議回到最基本的原則，不要過度迎合或逃避衝突，並朝著建立更穩定的連結努力。

本週開運色：紅紫、黃

3/29 （SUN）：晴 Sunny

3/30 （MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/31 （TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/1 （WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/2 （THU）：陰 Cloudy

4/3 （FRI）：陰 Cloudy

4/4 （SAT）：晴 Sunny

4/5 （SUN）：晴 Sunny

天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）

近期對情緒、潛意識議題特別敏感，可能會回想過去、或重新理解某些經歷。這是一個整理與釋放的過程。同時白羊能量也讓工作與日常節奏加快，容易出現身心失衡，需要在忙碌中找到調整空間。適度休息，後續會更有力量。

本週開運色：褐、墨綠

3/29 （SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/30 （MON）：晴 Sunny

3/31 （TUE）：晴 Sunny

4/1 （WED）：晴 Sunny

4/2 （THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/3 （FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/4 （SAT）：陰 Cloudy

4/5 （SUN）：陰 Cloudy

射手座 Sagittarius（11/23～12/21）

創造力與表現欲望被白羊能量點燃，建議選擇最重要的目標集中投入，而不是同時展開太多計畫。但雙魚能量的影響仍多，容易分心或情緒波動，導致效率不穩。當你能穩住節奏，成果會逐漸顯現。

本週開運色：天藍、紫

3/29 （SUN）：晴 Sunny

3/30 （MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/31 （TUE）：暴雨 Rainy

4/1 （WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/2 （THU）：晴 Sunny

4/3 （FRI）：晴 Sunny

4/4 （SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/5 （SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）

白羊能量帶來居住、家庭或內在安全感的變動與壓力。可能需要處理現實問題，同時也會思考長期穩定性。情緒較為敏感，容易疲憊或想暫時抽離。本週焦點在家庭與基礎結構，建議適度放慢步調，先穩固基礎再考慮擴張。

本週開運色：天藍、紫

3/29 （SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/30 （MON）：晴 Sunny

3/31 （TUE）：晴 Sunny

4/1 （WED）：晴 Sunny

4/2 （THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/3 （FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/4 （SAT）：晴 Sunny

4/5 （SUN）：晴 Sunny

水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）

冥王星在水瓶座，持續帶來深層的人際與願景轉變。近期白羊能量帶來新的想法、計畫或接觸新資訊的機會，但仍需要反覆確認。適合交流與探索，但不適合過早下結論。保持開放但不失判斷力。

本週開運色：褐、墨綠

3/29 （SUN）：陰 Cloudy

3/30 （MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/31 （TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/1 （WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/2 （THU）：晴 Sunny

4/3 （FRI）：晴 Sunny

4/4 （SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

4/5 （SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

雙魚座 Pisces（2/19～3/20）

白羊座的強勢能量讓雙魚的財富宮熱鬧滾滾，象徵新的週期正在被啟動，傾向於採取大膽投資操作的策略。然而土星的角度也使這些行動伴隨現實壓力與責任。近期處於一種能量消耗較高的狀態，容易感到疲憊、情緒敏感，或對某些事情缺乏動力。多關注現實與資源，減少不必要的壓力來源。

本週開運色：綠、黃

3/29 （SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/30 （MON）：陰 Cloudy

3/31 （TUE）：暴雨 Rainy

4/1 （WED）：陰 Cloudy

4/2 （THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/3 （FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

4/4 （SAT）：晴 Sunny

4/5 （SUN）：晴 Sunny