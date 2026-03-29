南投、雲林簽署MOU爭取中央資源　打造中台灣森林療癒觀光廊帶

▲南投、雲林簽署MOU，打造中台灣「森林療癒」觀光廊帶。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

山水相連的南投、雲林兩縣日前簽署合作意向書（MOU），將串聯南投竹山大鞍、鹿谷與雲林古坑草嶺的山林資源，向交通部觀光署申請指定「草嶺石壁森林療癒」為觀光地區，打造中台灣首座「森林療癒」觀光廊帶。

兩縣簽署合作意向書（MOU）記者會24日在雲林古坑鄉草嶺「五元兩角」綠色隧道旁舉行，南投縣長許淑華與雲林縣長張麗善聯袂主持宣誓儀式；兩人強調，草嶺石壁擁有絕美竹林、茶園與山林景觀，與南投竹山瑞龍瀑布、天梯等太極美地自然對接，未來將打破行政區界，整合竹海、茶園與森林芬多精體驗，推出低碳環狀旅遊路網，吸引國內外高端旅客前來「無藥而癒」。

本次MOU內容訂定四大核心亮點，作為後續合作推動基石：1. 遊客服務設施整合：共同規劃兩縣接壤區域的遊客中心、步道系統及公共廁所，導入智慧化設備，提升遊憩品質；2. 公共環境維護管理：建立跨縣聯合機制，定期巡檢森林步道與生態保護區，落實低碳旅遊環境，確保自然景觀永續；3. 行銷推廣策略整合：共同打造「中台灣森林療癒」品牌，透過官方平台進行海內外行銷，辦理跨縣踩線團，推廣「茶、竹、林」深度特色遊程；4. 其他觀光發展事宜：包括跨縣交通接駁車規劃、輔導在地社區轉型療癒產業，以及共同爭取中央觀光補助等。

許淑華表示，此次合作將串聯杉林溪、溪頭、竹山老街直至草嶺石壁，結合竹文化產業、螢火蟲生態活動與即將規劃的天梯纜車，打造中部地區全新的觀光廊道軸線，期待雙方加緊執行MOU內容，並爭取中央支持，共同提升中台灣旅遊品質；張麗善則指出，兩縣簽署MOU目的是取得法制的作為，強化森林保護與自然景觀維護，同時整合在地社區資源，透過社區參與，也讓居民共同守護這片山林。