老虎伍茲翻車被捕！監獄照「雙眼充血」憔悴面容曝　川普：非常難過

▲高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）翻車被逮。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國高球傳奇老虎伍茲（Tiger Woods）27日下午在佛羅里達州發生翻車事故，隨後遭警方以「受影響下駕駛」（DUI）罪名逮捕。警方公布的嫌犯照顯示，他身穿藍色Polo衫、雙眼充血、神情恍惚，引發外界高度關注；而他的女友凡妮莎·川普（Vanessa Trump）事發時並未同車。

疑受藥物影響超車翻覆 拒檢再添罪

根據馬丁郡警長辦公室說法，事故發生於當地時間下午約2時，地點在佛州朱庇特島（Jupiter Island）住家附近。伍茲當時駕駛荒原路華（Land Rover）試圖高速超越一輛拖車，不慎擦撞後導致車輛側翻。所幸事故未造成人員傷亡，他也自行從副駕駛座脫困。

警方指出，伍茲在現場出現精神遲緩、疑似受影響跡象，但呼氣酒測結果為零，車內也未發現毒品或藥物。不過他拒絕接受尿液檢測，依法構成另一項罪名。目前他面臨影響下駕駛（DUI）、財物損害及拒絕合法檢測等指控，屬輕罪，並已依規定遭拘留約8小時後獲釋。

▲老虎伍茲涉嫌藥駕（DUI）遭警方逮捕，憔悴面容與過去王者形象大相徑庭。（圖／達志影像／美聯社）

監獄照曝光！眼神呆滯掀熱議

當局公布的嫌犯照中，可見50歲的伍茲面容憔悴、雙眼布滿血絲，面對鏡頭神情呆滯，與過去球場上的王者形象形成強烈對比。外界普遍認為，他當時的狀態可能與藥物影響有關，但確切原因仍待進一步調查釐清。

這並非伍茲首次捲入類似事件。早在2017年，他就曾在佛州因 DUI 被捕，當時被發現在車內昏睡，事後解釋為服用止痛藥所致。此外，他在2021年也曾發生嚴重車禍，導致雙腿重傷，長期傷病問題嚴重影響其職業生涯。

▲老虎伍茲。（圖／路透）

才剛復出賽場 川普發聲關切

值得注意的是，伍茲近期才剛復出賽場，並參加自創的 TGL 高爾夫聯賽決賽，當時與女友凡妮莎·川普互動親密。她與前夫小唐納·川普（Donald Trump Jr.）所生的子女也現身力挺。

對於這起事件，美國前總統唐納·川普（Donald Trump）表示感到難過，稱伍茲是他的好友，「他是很棒的人，但最近確實遇到一些困難」。