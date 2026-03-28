無屍也定罪！李昌鈺靠1滴血破碎木機殺妻案　大雪夜完美犯罪怎崩盤

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

無屍體也能定罪！李昌鈺靠「1滴血」偵破碎木機殺妻案　暴風雪夜的完美犯罪怎崩盤

無屍體也能定罪！李昌鈺靠「1滴血」偵破碎木機殺妻案　暴風雪夜的完美犯罪怎崩盤

▲李昌鈺博士生前偵破無數經典刑事案件。（翻攝IMDb）

圖文／鏡週刊

「華人神探」李昌鈺27日在美國內華達州亨德森家中安詳辭世，享壽87歲。他生前偵辦無數經典刑事案件，其中「碎木機殺妻案」僅憑1滴血痕與大量微物證據，成功讓凶手定罪，成為美國史上首起「無完整屍體」仍能定罪的謀殺案，也改寫司法與鑑識科學歷史。

暴風雪夜人間蒸發？　離婚前夕早預言「不是意外」？

「碎木機殺妻案」發生於1986年，死者為丹麥裔空服員海勒克拉夫茲（Helle Crafts），生前她與丈夫理查克拉夫茲（Richard Crafts）育有3名子女，但理查長期外遇、對她家暴，婚姻早已破裂，雙方正協議離婚。理查曾恐嚇海勒：「如果離婚就殺了妳。」而海勒曾向友人說：「我如果出事，別以為是意外。」

1986年11月18日深夜，康乃狄克州下起暴風雪，海勒最後一次被目擊返家，隔天卻人間蒸發。當時理查對外聲稱，妻子返回丹麥探親，說詞引起親友強烈懷疑。

無屍體也能定罪！李昌鈺靠「1滴血」偵破碎木機殺妻案　暴風雪夜的完美犯罪怎崩盤

▲死者海勒克拉夫茲是丹麥裔空服員，失蹤前正與丈夫協議離婚。（翻攝Reddit）

無屍體也能定罪！李昌鈺靠「1滴血」偵破碎木機殺妻案　暴風雪夜的完美犯罪怎崩盤

▲理查克拉夫茲（中）最終遭警方逮捕，在第二次審判中被判定犯下一級謀殺罪。（翻攝Reddit）

雪夜拖碎木機現身河邊？　司機目擊詭異畫面成破案關鍵？

更詭異的是，理查還在短時間內用信用卡購買冷凍櫃、床單與碎木機，在暴風雪夜租了一輛卡車，前往豪薩托尼克河（Housatonic River）岸邊活動。這一幕全被一名叫喬海因（Joe Hine）的鏟雪車司機目睹，他看到暴風雪中，一名男子拖著碎木機在湖邊公路作業，木屑四濺。

理查的說詞前後矛盾，引起警方注意，但警方一開始毫無頭緒，因為此案沒有屍體、沒有血跡，也沒有目擊證人，看起來就像一般失蹤案。理查甚至對警方說：「沒有屍體，就沒有犯罪。」一直到海勒的好友堅持報案，州檢方介入，李昌鈺博士才在聖誕節前夕接手。

2660根頭髮＋69塊骨頭？　湖底撈出「不存在的屍體」？

李昌鈺事後在《智破疑案》（Cracking Cases）一書中回憶，那天他正準備與家人共度聖誕，卻接到檢察官電話，決定犧牲假期直奔克拉夫茲家。他回憶當時的場面：「房子亂成一團，餐桌跑進廚房，廚房桌卻擺在餐廳……」更關鍵的是，他在主臥床墊側邊，發現一條幾乎肉眼難辨的褐色痕跡。

於是李昌鈺用魯米諾試劑噴灑，隱藏血跡瞬間顯現。李昌鈺確認，床墊上存在約15公分長的擦拭血痕，還有多處噴濺血點，他在書中詳細描述：「我推斷，海勒當時一定是跪在床腳或彎腰整理床單，從後方遭人襲擊倒地。」此外，血型為O型，與海勒相符，PGM酵素檢測也證實血跡為新鮮痕跡，顯示理查曾試圖擦拭現場，卻仍留下關鍵的「1滴血」證據。

隨著深入調查，更多的證據一一浮現。警方追查租借紀錄，鎖定理查當晚租用碎木機，並在河中展開打撈，透過過濾融雪與木屑，竟找出2,660根染金的女性頭髮、69片人骨碎片、帶粉色指甲油的指甲、牙齒殘渣與金屬牙冠。所有微物證據都指向海勒，就連頭髮染劑與纖維也與她完全吻合。甚至找到被刮掉序號的電鋸，也被實驗室恢復，查出購買紀錄。

無屍體也能定罪！李昌鈺靠「1滴血」偵破碎木機殺妻案　暴風雪夜的完美犯罪怎崩盤

▲李昌鈺在《智破疑案》（Cracking Cases）一書中，回顧多起經典刑案，其中就包括「碎木機殺妻案」。（翻攝Amazon）

1滴血如何翻案？　李昌鈺：科學事實永會揭露真相

李昌鈺在法庭上的證詞，堪稱全案的高潮。他親自設計兩場模擬實驗，一場找來與海勒身材相似的女警，在相同的床墊旁，模擬被擊倒的景象，結果假血痕與現場完全吻合。另一場則用死豬混樹枝餵進同款碎木機，產生的骨肉碎片形狀、大小與湖中證據高度一致。李昌鈺在書中寫道：「理查看似策劃周詳，卻留下一小塊關鍵血證給我們。」他用邏輯嚴密的證詞，逐一破解看似完美犯罪的假象，震撼陪審團。

1989年第二次審判時，陪審團只花6天時間，就一致判定理查一級謀殺罪成立，判處50年徒刑。這是康州史上首起無完整屍體卻定罪的案件，徹底改變美國司法對「無屍謀殺」的認定，也開啟CSI鑑識時代。

李昌鈺後來在書中感慨：「科學事實永遠會揭露真相。凶手再聰明，也無法逃過細微證據。」

此案後來也被多部犯罪紀錄片改編，甚至成為電影《冰風暴》（Fargo）的靈感來源，當中經典的「碎木機處理屍體」一幕，令人印象深刻。

▼電影《冰風暴》中經典的碎木機畫面，靈感來自「碎木機殺妻案」。（翻攝IMDb）

無屍體也能定罪！李昌鈺靠「1滴血」偵破碎木機殺妻案　暴風雪夜的完美犯罪怎崩盤

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113。


更多鏡週刊報導
威廉王子決心打破「備胎魔咒」！不讓夏綠蒂、路易感覺「不重要」　防哈利悲劇重演
孫芸芸女兒「孩子爸」發聲了！孕肚照全曝光　認「女兒已2歲」揭分手原因
孫芸芸女兒「孩子爸」疑曝光！正面照流出　身分遭起底「不是富二代」曾跑龍套

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 1 9392 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老虎伍茲翻車被捕！監獄照「雙眼充血」憔悴面容曝
日男擁1億資產堅持「租屋養老」不買房　友砸4千萬住養老院後悔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老虎伍茲翻車被捕！監獄照「雙眼充血」憔悴面容曝　川普：非常難過

無屍也定罪！李昌鈺靠1滴血破碎木機殺妻案　大雪夜完美犯罪怎崩盤

遊印度拒絕乞討「遭砸牛糞水球」！日部落客住院4天慘噴3萬

開戰滿1個月首見！葉門叛軍挺伊朗　首度朝以色列射飛彈

伊朗住宅區驚見「美製地雷」！距飛彈基地僅數公里　疑鎖定失準

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！　監視器拍下地獄畫面

曼谷大樓地震倒塌滿1年！殘骸現狀曝　釀95死「仍無官員遭懲處」

東京櫻花滿開「比去年早2天」！降雨時間點曝　賞櫻把握最後周末

北韓驚見豪華「狗肉餐廳」！傳金正恩親自選址　供百姓補充蛋白質

淫僧攜男寵「佛寺當砲房」性侵6旬翁！精液沾沙龍布　噁稱是聖物

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

台中驚傳街頭殺人案！男持刀猛刺女子　滿地血命危送醫

應曉薇交保完成！女兒緊緊牽手喊「我媽沒貪汙」：上訴到底

台中街頭殺人監視器

老虎伍茲翻車被捕！監獄照「雙眼充血」憔悴面容曝　川普：非常難過

無屍也定罪！李昌鈺靠1滴血破碎木機殺妻案　大雪夜完美犯罪怎崩盤

遊印度拒絕乞討「遭砸牛糞水球」！日部落客住院4天慘噴3萬

開戰滿1個月首見！葉門叛軍挺伊朗　首度朝以色列射飛彈

伊朗住宅區驚見「美製地雷」！距飛彈基地僅數公里　疑鎖定失準

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！　監視器拍下地獄畫面

曼谷大樓地震倒塌滿1年！殘骸現狀曝　釀95死「仍無官員遭懲處」

東京櫻花滿開「比去年早2天」！降雨時間點曝　賞櫻把握最後周末

北韓驚見豪華「狗肉餐廳」！傳金正恩親自選址　供百姓補充蛋白質

淫僧攜男寵「佛寺當砲房」性侵6旬翁！精液沾沙龍布　噁稱是聖物

《決勝時刻：現代戰爭》同上人數狂飆6萬　1折下殺百元吸粉回鍋

謝國城盃／紅葉奪首冠！目標前進威廉波特

Hyundai「入門小休旅小改款」印度登場！外觀精修多項配備升級

祖雄揭2歲女兒「雙重標準」　餵爸吃葡萄卻冷回佳娜：這是我的

惡男雙刀砍死前女友！高大成示警：出獄恐會再殺人

老虎伍茲翻車被捕！監獄照「雙眼充血」憔悴面容曝　川普：非常難過

無屍也定罪！李昌鈺靠1滴血破碎木機殺妻案　大雪夜完美犯罪怎崩盤

范雲拋「中國三大威脅」論　受邀馬尼拉演說籲亞洲團結抗中

桃園美德糕餅舖新廠落成　智慧化生產打造國門金獎品牌

台南市兒童節「Young Tainan時光童樂會」登場　姜淋煌陪親子提前歡慶

【爺爺精準進場】傳統陀螺對決戰鬥陀螺還狂喊撞它撞它XD

國際熱門新聞

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

川普打不贏、下不了台！CNN：沒有真正贏家

極罕見！伊朗攔阻中國貨輪通行

星巴克「最美店員」宣布畢業！　5200萬人朝聖

29歲女模遭殺　下葬4個月被「盜墓斬首」

以色列襲擊伊朗！　美股殺尾盤收黑近800點

快訊／老虎伍茲酒駕肇事翻車！　拒毒品檢測被逮

即／伊朗襲沙烏地空軍基地　10美軍受傷

李昌鈺辭世　曾調查甘迺迪遇刺、台灣319兩顆子彈

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

87歲李昌鈺辭世　臨終前西來寺法師曾去祈福

泰淫僧攜男寵「佛寺當砲房」！精液抹衣

更多熱門

相關新聞

彰中悼傳奇校友！ 李昌鈺12歲青澀照曝

彰中悼傳奇校友！ 李昌鈺12歲青澀照曝

國際知名刑事鑑識專家李昌鈺驚傳過世消息，享壽87歲。這位曾讓台灣在世界鑑識科學領域發光發熱的傳奇人物，與彰化有著深厚淵源。他年少時曾就讀於彰化高中前身省立彰化中學初中部，雖然僅有一年的緣分，但始終心繫母校多次返校演講鼓勵學弟妹勇敢追夢。校方得知噩耗後，除了發文敬悼，更特別公開其12歲時入學的珍貴學籍照片，讓外界得以一窺這位「神探」年少時的青澀模樣。

李昌鈺本想當籃球明星　讀警校氣哭媽媽

李昌鈺本想當籃球明星　讀警校氣哭媽媽

是神探更是和藹爺爺　鑑識警官感念李昌鈺

是神探更是和藹爺爺　鑑識警官感念李昌鈺

李昌鈺器捐遺願引關注　專家：年齡非問題

李昌鈺器捐遺願引關注　專家：年齡非問題

嫌車票太貴！老翁遭家人「塞麻布袋」快遞險死

嫌車票太貴！老翁遭家人「塞麻布袋」快遞險死

關鍵字：

鏡週刊李昌鈺

讀者迴響

熱門新聞

蘿莉塔散步到一半「腸子掉下來」

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

台中情殺「網友喊特寫照找我」家屬怒斥

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

直擊／吳宗憲才唱2首歌「2怪男突衝上台狂甩鳥頭」

直擊／吳宗憲全說了！與周杰倫恩怨講到哽咽

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

快訊／僅差1%！國民黨新竹縣長人選出爐　徐欣瑩勝出

台中26歲女疑拒復合被砍死！生前是職能治療師

李尚寶出道20年「突清空IG貼文」家中身亡被發現　堂哥沉痛發聲

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

高麗菜加「1神物」超下飯　一票人推：小孩超愛

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

本來不信神！他砸2.5億蓋廟　6天兩度出「立茭」在地稱奇

更多

最夯影音

更多
捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現
不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

孫芸芸孫子生父是他？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面