無屍也定罪！李昌鈺靠1滴血破碎木機殺妻案　大雪夜完美犯罪怎崩盤

▲李昌鈺博士生前偵破無數經典刑事案件。（翻攝IMDb）



圖文／鏡週刊

「華人神探」李昌鈺27日在美國內華達州亨德森家中安詳辭世，享壽87歲。他生前偵辦無數經典刑事案件，其中「碎木機殺妻案」僅憑1滴血痕與大量微物證據，成功讓凶手定罪，成為美國史上首起「無完整屍體」仍能定罪的謀殺案，也改寫司法與鑑識科學歷史。

暴風雪夜人間蒸發？ 離婚前夕早預言「不是意外」？



「碎木機殺妻案」發生於1986年，死者為丹麥裔空服員海勒克拉夫茲（Helle Crafts），生前她與丈夫理查克拉夫茲（Richard Crafts）育有3名子女，但理查長期外遇、對她家暴，婚姻早已破裂，雙方正協議離婚。理查曾恐嚇海勒：「如果離婚就殺了妳。」而海勒曾向友人說：「我如果出事，別以為是意外。」

1986年11月18日深夜，康乃狄克州下起暴風雪，海勒最後一次被目擊返家，隔天卻人間蒸發。當時理查對外聲稱，妻子返回丹麥探親，說詞引起親友強烈懷疑。

▲死者海勒克拉夫茲是丹麥裔空服員，失蹤前正與丈夫協議離婚。（翻攝Reddit）



▲理查克拉夫茲（中）最終遭警方逮捕，在第二次審判中被判定犯下一級謀殺罪。（翻攝Reddit）

雪夜拖碎木機現身河邊？ 司機目擊詭異畫面成破案關鍵？



更詭異的是，理查還在短時間內用信用卡購買冷凍櫃、床單與碎木機，在暴風雪夜租了一輛卡車，前往豪薩托尼克河（Housatonic River）岸邊活動。這一幕全被一名叫喬海因（Joe Hine）的鏟雪車司機目睹，他看到暴風雪中，一名男子拖著碎木機在湖邊公路作業，木屑四濺。

理查的說詞前後矛盾，引起警方注意，但警方一開始毫無頭緒，因為此案沒有屍體、沒有血跡，也沒有目擊證人，看起來就像一般失蹤案。理查甚至對警方說：「沒有屍體，就沒有犯罪。」一直到海勒的好友堅持報案，州檢方介入，李昌鈺博士才在聖誕節前夕接手。

2660根頭髮＋69塊骨頭？ 湖底撈出「不存在的屍體」？



李昌鈺事後在《智破疑案》（Cracking Cases）一書中回憶，那天他正準備與家人共度聖誕，卻接到檢察官電話，決定犧牲假期直奔克拉夫茲家。他回憶當時的場面：「房子亂成一團，餐桌跑進廚房，廚房桌卻擺在餐廳……」更關鍵的是，他在主臥床墊側邊，發現一條幾乎肉眼難辨的褐色痕跡。

於是李昌鈺用魯米諾試劑噴灑，隱藏血跡瞬間顯現。李昌鈺確認，床墊上存在約15公分長的擦拭血痕，還有多處噴濺血點，他在書中詳細描述：「我推斷，海勒當時一定是跪在床腳或彎腰整理床單，從後方遭人襲擊倒地。」此外，血型為O型，與海勒相符，PGM酵素檢測也證實血跡為新鮮痕跡，顯示理查曾試圖擦拭現場，卻仍留下關鍵的「1滴血」證據。

隨著深入調查，更多的證據一一浮現。警方追查租借紀錄，鎖定理查當晚租用碎木機，並在河中展開打撈，透過過濾融雪與木屑，竟找出2,660根染金的女性頭髮、69片人骨碎片、帶粉色指甲油的指甲、牙齒殘渣與金屬牙冠。所有微物證據都指向海勒，就連頭髮染劑與纖維也與她完全吻合。甚至找到被刮掉序號的電鋸，也被實驗室恢復，查出購買紀錄。

▲李昌鈺在《智破疑案》（Cracking Cases）一書中，回顧多起經典刑案，其中就包括「碎木機殺妻案」。（翻攝Amazon）



1滴血如何翻案？ 李昌鈺：科學事實永會揭露真相



李昌鈺在法庭上的證詞，堪稱全案的高潮。他親自設計兩場模擬實驗，一場找來與海勒身材相似的女警，在相同的床墊旁，模擬被擊倒的景象，結果假血痕與現場完全吻合。另一場則用死豬混樹枝餵進同款碎木機，產生的骨肉碎片形狀、大小與湖中證據高度一致。李昌鈺在書中寫道：「理查看似策劃周詳，卻留下一小塊關鍵血證給我們。」他用邏輯嚴密的證詞，逐一破解看似完美犯罪的假象，震撼陪審團。

1989年第二次審判時，陪審團只花6天時間，就一致判定理查一級謀殺罪成立，判處50年徒刑。這是康州史上首起無完整屍體卻定罪的案件，徹底改變美國司法對「無屍謀殺」的認定，也開啟CSI鑑識時代。

李昌鈺後來在書中感慨：「科學事實永遠會揭露真相。凶手再聰明，也無法逃過細微證據。」

此案後來也被多部犯罪紀錄片改編，甚至成為電影《冰風暴》（Fargo）的靈感來源，當中經典的「碎木機處理屍體」一幕，令人印象深刻。

▼電影《冰風暴》中經典的碎木機畫面，靈感來自「碎木機殺妻案」。（翻攝IMDb）



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