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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

范雲拋「中國三大威脅」論　受邀馬尼拉演說籲亞洲團結抗中

▲▼范雲受邀出席亞洲自由民主聯盟並發表專題演說。（圖／范雲國會辦公室提供）

▲范雲受邀出席亞洲自由民主聯盟並發表專題演說。（圖／范雲國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

綠委范雲今（28日）受邀赴亞洲自由民主聯盟（Council of Asian Liberals and Democrats, CALD）發表專題演說，她致詞時提到台灣的民主及抗中經驗，成為區域夥伴們最有力的實戰手冊，也呼籲亞洲自由民主夥伴必須團結，中國的威脅不只針對台灣，而是對所有亞洲民主靈魂。呼籲各國與臺灣攜手，共同守護亞洲的民主與繁榮。

亞洲自由民主聯盟（Council of Asian Liberals and Democrats, CALD）26日至28日在菲律賓馬尼拉召開「全關乎民主」論壇暨第52屆執行委員會議。民進黨作為創會會員，由立委范雲、國際部副主任邱文麗、青年部副主任吳奕柔代表出席。

菲律賓、泰國、新加坡、印尼、柬埔寨等國國會議員、政要與會。范雲指出，這五國雖與臺灣無正式外交，卻是臺灣重要的亞洲盟友，民進黨作為CALD創會會員，與亞洲自由政黨是長期盟友。特別因爲正式外交充滿挑戰，她全力爭取亞洲夥伴的支持，讓臺灣的民主及抗中經驗，成為區域夥伴們最有力的實戰手冊。

范雲演講時表示，臺灣今日能擁有自由程度亞洲第二、幸福指數東亞第一的成就，並非偶然，從二二八到總統直選，仰賴的是「前輩的犧牲」、「人民追求理念的出錢出力」以及「社運與民主運動的有力結盟」。1947年的二二八事件雖讓臺灣損失一代本土菁英並進入長達38年的戒嚴，卻也催生了海內外台獨運動的民主種子；1979年的美麗島事件透過公開審判點燃政治啟蒙火種，受難家屬與辯護律師隨後投身政治，成為民主化轉捩點。

范雲提到，1990年的野百合學運則是臺灣進入全面選舉民主的關鍵分水嶺。身為野百合學運的總指揮，范雲回憶，當時面臨強人過世後首次總統選舉，臺灣人的投票權卻仍被萬年國大把持，六千名學生因而在中正紀念堂靜坐一週，成功促使李登輝前總統承諾民主改革，才有之後的全面改選。臺灣經歷了與許多亞洲鄰國相似的威權陣痛，而這段「由下而上」翻轉威權的歷程，正是臺灣民主韌性的核心。

談及當前挑戰，范雲直言第一、第二與第三威脅都是來自中國。她以數據指出，馬英九政府時期臺灣對中投資高達海外投資的83.8%，這種高度的經濟依賴，爆發太陽花運動並成功擋下服貿。自蔡英文前總統推動經濟轉向，至賴清德總統上任一年後，臺灣對中投資佔比已大幅降至3.8%。

范雲強調，除了矽盾之外，當全球意識到中國佔無人機產量七至八成的風險時，臺灣產業正迎來「起飛」契機。她引述《經濟學人》報導指出，臺灣已有企業自2016年便發展「無中國零件」的無人機，且成本僅為日韓的一半。臺灣的無人機與半導體產業，正成為全球「非紅供應鏈」不可或缺的一環。

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