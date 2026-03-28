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惡男雙刀砍死前女友！高大成示警：出獄恐會再殺人

▲台中情殺。（圖／記者許權毅攝）

▲陳姓男子設伏砍死巴姓前女友，高大成認為就算入獄也難以磨滅扭曲心態。（資料照／記者許權毅攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市西區發生驚悚情殺，30歲陳姓男子因不滿26歲巴姓前女友拒絕復合，竟預謀攜帶雙刀從台南北上埋伏。陳嫌於街頭攔截死者後瘋狂揮砍，更殘忍將長刀刺入對方頸部，連上前救助的路人也遭砍。法醫高大成分析，陳嫌行兇後冷靜待在現場，顯見殺意堅決、性格極度偏差，入監教化恐也難以磨滅扭曲心態。

跨縣市北上攔人　預藏雙刀埋伏

根據調查，任職於台中醫學中心的巴姓職能治療師，27日傍晚下班行經忠明路口時，遭到前男友陳嫌攔截。陳男此次並非臨時起意，而是預先備妥兩把超過10公分的長刀，特地從台南開車北上尋仇。

街頭瘋狂揮砍　熱心民眾救援也受傷

面對前男友的糾纏，巴女當場拒絕復合，不料陳嫌竟隨即抽出預藏刀具發動攻擊。儘管現場有兩名熱心路人試圖上前壓制奪刀，其中一人更在混戰中臉部被劃傷，但仍無法阻止陳嫌將利刃刺向巴女頸部。

▲▼ 台中陳姓男子求和遭拒怒殺巴姓前女友，檢察官、家屬抵達醫院往生室相驗。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲陳姓男子設伏砍死巴姓前女友，高大成認為就算入獄也難以磨滅扭曲心態。（資料照／記者許權毅攝）

行兇後坐看斷氣　專家揭偏差人格特質

法醫高大成受訪表示，陳嫌專挑頸部等致命要害下手，反映出必殺的決心。最令人不寒而慄的是，目擊者稱陳嫌犯案後並未逃離，而是坐在受害者身旁注視。高大成認為這是在「確認斷氣」，展現出超越常人的冷酷。

追溯童年教育　疑慣性暴走引發殺機

高大成進一步推測，這種偏差人格可能與成長環境有關。若父母從小對孩子「有求必應」，容易導致其成年後只要遭遇挫折或索求無度受阻，便會產生毀滅性的衝動。高大成認為，對於陳嫌這種狀況，應該比照美國「關到死」的制度，否則陳嫌若關個20年出來也頂多50歲，到時一旦遭遇挫折，「他照常去殺人」。

檢警建請羈押　深入釐清兩人情感糾葛

陳嫌落網後面對警詢多保持緘默，目前已由警方移送台中地檢署偵辦，並建請法院羈押。檢方後續將調查兩人是否除了感情問題外，還牽涉金錢借貸或其他糾紛，以完整還原這場預謀殺人的真正動機。

 
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