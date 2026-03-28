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桃園美德糕餅舖新廠落成　智慧化生產打造國門金獎品牌

▲「美德糕餅舖」新廠落成

▲桃園美德糕餅舖新廠落成。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市在地知名糕點「美德糕餅舖」（美得食品公司），28日於八德區舉行新廠落成典禮。美德負責人鍾得保表示，為因應網路與實體通路持續爆發的訂單需求，該公司費時四年規劃的新廠落成，是美德「破蛹成蝶」的關鍵時刻，全面優化生產動線與自動化設備配置，預計將大幅提升產能並強化品質控管。

▲「美德糕餅舖」新廠落成

▲鍾得保談美德糕餅舖成長，滿滿感恩。（圖／記者楊淑媛攝）

鍾得保說，未來也將持續秉持「食材最用心、天然能放心、養生好貼心、健康才安心、價格真開心」的五心級保證，讓台灣精緻點心走出國門，邁向國際。

市府經發局局長張誠指出，桃園作為全台產值第一的工業大城，市府近年積極推動「智慧製造服務中心」與「桃園智慧產業學院」，協助超過萬家中小企業面臨轉型挑戰，更積極帶領桃園優質品牌「走出台灣」。

張誠說，美德食品從一份守護父親健康的「孝心」出發，過去多次榮獲「桃園十大伴手禮」、「金讚獎」以及2025年「桃金獎—桃金好禮」金賞肯定。市府透過「桃金獎」平台與各大通路媒合，持續發掘在地特色店家，並藉由行銷串聯提升品牌價值。

桃園市長張善政夫人、婦聯會桃園市分會主委張琦雅肯定美德食品長期以來對弱勢族群的深耕與付出，表示美德食品不僅是一家追求品質的企業，更將「母愛溫度」融入品牌精神，長期支持唐氏症（唐寶寶）就業輔導相關公益活動，展現了企業社會責任的典範。

▲「美德糕餅舖」新廠落成

▲鍾芯誼(左一)以日式西點的嚴謹製程以及法式糕點的浪漫風引進美德，成功轉型。（圖／記者楊淑媛攝）

美德食品負責人鍾得保早年是桃園市知名餅舖師傅，22歲退伍後轉行開洗衣店；40歲再度轉行，從事汽車零組件外銷；此期間其母親不捨他輕易放掉苦學多年的好手藝，主動幫他接單、請人試吃，竟讓其兼職的訂單生意火紅，鍾得保於2009年、時值45歲那年，才正式成立美德糕餅舖。

由於美德食品，堅持以傳統工法創新研製各式自然、健康、養生的糕點與甜品，獲得許多消費者的支持。短短不到幾年的時間，不管在實體店面或網路虛擬通路的銷售都能異軍突起、迅速竄紅。美德二代傳人鍾芯誼並前往日本學習西點，並以日式西點的嚴謹製程以及法式糕點的浪漫風引進美德，成功轉型。

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