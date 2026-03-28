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台南市兒童節「Young Tainan時光童樂會」登場　姜淋煌陪親子提前歡慶

▲台南市政府舉辦「Young Tainan時光童樂會」，吸引大批親子家庭提前歡慶兒童節。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府舉辦「Young Tainan時光童樂會」，吸引大批親子家庭提前歡慶兒童節。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接即將到來的兒童節，台南市政府28日下午在永華市政中心西側廣場盛大舉辦「Young Tainan 時光童樂會」2026年兒童節慶祝活動，由副市長姜淋煌代表市長黃偉哲出席，與現場眾多親子家庭一同提前歡慶兒童節。

▲台南市政府舉辦「Young Tainan時光童樂會」，吸引大批親子家庭提前歡慶兒童節。（記者林東良翻攝，下同）

活動以「懷舊童玩」為主題，結合復古童玩闖關、寶寶爬行比賽、DIY手作及氣墊遊戲等多元內容，讓孩子盡情放電，也讓家長在陪伴中重溫童年回憶，現場洋溢溫馨歡樂氛圍。

▲台南市政府舉辦「Young Tainan時光童樂會」，吸引大批親子家庭提前歡慶兒童節。（記者林東良翻攝，下同）

今天活動吸引大批親子家庭湧入，除副市長姜淋煌外，社會局長郭乃文、多位民代及社福團體代表也到場共襄盛舉，共同為兒童節暖身。舞台區安排YO幼律動、兒童街舞、魔術秀、小丑氣球秀及玩偶秀等精彩演出，笑聲與掌聲不斷，讓永華市政中心西側廣場宛如大型親子嘉年華。

▲台南市政府舉辦「Young Tainan時光童樂會」，吸引大批親子家庭提前歡慶兒童節。（記者林東良翻攝，下同）

姜淋煌致詞表示，目前台南市12歲以下兒童共有15萬4,554人，約占全市人口8.4％，市府持續推動友善育兒政策，透過多元托育服務、親子活動與兒少公共參與平台，打造良好成長環境。市府也積極培力兒少代表參與公共政策討論與建言，讓孩子在專業陪伴與學習中，以實際行動落實兒童權益與民主精神。

▲台南市政府舉辦「Young Tainan時光童樂會」，吸引大批親子家庭提前歡慶兒童節。（記者林東良翻攝，下同）

社會局長郭乃文指出，為提供家長更多元托育選擇，市府持續建置公共托育機構與親子悠遊館。目前全市已有18處公共托育機構，可收托324名未滿2歲嬰幼兒；今年預計再於白河、新市、安南、北區、善化及麻豆等地新增7處公共托育機構，進一步擴充托育服務量能。

▲台南市政府舉辦「Young Tainan時光童樂會」，吸引大批親子家庭提前歡慶兒童節。（記者林東良翻攝，下同）


在親子空間方面，台南市114年全市親子悠遊館總入館人次達32萬9千人次，顯示家長對親子互動場域需求持續升高。隨著去年底北區親子館新增啟用，目前全市已設13處親子悠遊館，未來也將在中西區、安南區、永康區、學甲區、麻豆區、玉井區、新化區及安定區等8處持續規劃新館，提供家庭更多育兒支持。

今年兒童節以「時光童樂會」為主軸，透過懷舊童玩與親子互動，讓孩子在遊戲中探索學習，也讓家長重新感受兒時純粹快樂。現場除設有拍貼機、DIY手作及氣墊遊戲區外，也由托育服務據點與兒少福利單位設置宣導攤位，讓家長進一步了解台南托育資源，同步推廣兒童福利政策與《兒童權利公約》（CRC）理念。

▲台南市政府舉辦「Young Tainan時光童樂會」，吸引大批親子家庭提前歡慶兒童節。（記者林東良翻攝，下同）

社會局表示，兒童是城市未來最珍貴的資產，市府將持續打造更完善的托育與親子環境，提供家庭多元育兒支持，陪伴每個孩子安心成長，也邀請市民把握兒童節連假，帶著孩子走出戶外，共享屬於親子的幸福童年時光。

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