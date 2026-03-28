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減重名醫曾是「糖尿病前期」！靠4招成功逆轉：重點是改變脂肪分布

▲▼血糖,糖尿病,血糖機。（圖／pixabay）

▲蕭捷健自曝曾是糖尿病前期。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

四肢纖細不代表健康！減重醫師蕭捷健分享親身經歷，他曾在BMI22且外型纖瘦時，抽血檢測出空腹血糖106的「糖尿病前期」數據。他引述2025年《自然醫學》最新研究指出，逆轉血糖危機的關鍵在於「改變脂肪分布」，即便體重沒掉，只要將堆積在肝臟、胰臟的「異位性脂肪」搬回皮下，血糖就能奇蹟恢復。

瘦子也會血糖暴表　蕭捷健自曝曾遭「脂肪異位」坑害

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蕭捷健透露，他在不到30歲、擔任住院醫師期間，雖被長輩嫌瘦，卻檢驗出空腹血糖值達106（糖尿病前期）。這類族群在醫學上稱為「代謝性肥胖正常體重」，主因是脂肪迷路，產生了「脂肪異位堆積」。這些脂肪跑進肝臟、胰臟等內臟周圍，引發全身性慢性發炎，直接切斷胰島素運作。他強調，這證明害人生病的往往不是體重計上的數字，而是肚子裡那圈「內臟脂肪」。

啟動碳水循環控血糖　精緻澱粉換成優質複合醣類

要讓內臟脂肪「搬家」，第一步是啟動「碳水循環」。蕭捷健建議，在沒運動的日子應將精緻白飯換成糙米、地瓜或燕麥等複合性碳水化合物。透過調整醣類攝取的種類與時機，能有效穩定血糖波動，減少脂肪在內臟堆積的機會。

▲▼血糖,智慧手機,糖尿病。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲蕭捷健自曝曾是糖尿病前期。（示意圖／免費圖庫Pexels）

戒掉手搖飲果糖　避免直接塞爆肝臟胰臟

除了調整澱粉攝取，蕭捷健更點名年輕族群最愛的「手搖飲」是健康大敵。他強調必須立即停用會直接塞爆肝臟的果糖，特別是半糖、去冰的珍珠奶茶。過量的果糖攝取會迅速轉化為內臟脂肪，加劇胰島素阻抗，因此控糖是逆轉糖尿病前期的必要手段。

補充Omega-3好油　滅掉內臟脂肪引發的慢性火災

飲食調整中，「油脂」的選擇也至關重要。蕭捷健推薦食用富含Omega-3的好油，如鮭魚、鯖魚或特級初榨橄欖油，利用這些優質油脂來對抗身體的慢性發炎。他形容這就像是用好油去撲滅內臟脂肪引發的火災，進而改善代謝環境。

飯後15分鐘微活動　消耗游離血糖防脂肪囤積

最後，蕭捷健提醒讀者吃飽後不要立刻像「爛泥」般癱在沙發滑社群軟體，應進行15分鐘的微活動，如散步、倒垃圾或洗碗。這簡單的動作能迅速消耗血液中的游離葡萄糖，不讓它們有機會變成內臟脂肪囤積起來。他強調，把內臟的火滅了，健康自然就會回來。

 
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