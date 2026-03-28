鶯歌車站自私一幕！腳踏車隊「硬闖手扶梯」慘摔　站務員急停機

▲單車隊強闖鶯歌站電扶梯慘摔引發眾怒。（圖／網友bicytne授權提供）

記者閔文昱／綜合報導

新北市鶯歌火車站今（28日）發生腳踏車隊違規使用電扶梯意外，一群民眾牽單車強行搭乘手扶梯，不僅無視站務人員勸阻，還在扶梯上跌倒，導致設備緊急停機，畫面曝光後引發熱議。

無視勸阻硬上扶梯 跌倒釀停機

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有網友在社群平台Threads分享影片指出，當時站務人員已大聲提醒「腳踏車不要上手扶梯，都有規定」，但該車隊仍執意將單車牽上扶梯，結果過程中發生跌倒意外，站務人員緊急按下停止按鈕，才避免更嚴重事故。原PO直言，「講不聽真的很危險，還造成大家困擾」。

從畫面可見，現場一度混亂，後方民眾也因此受阻，站務人員更一度以身體阻擋，防止其他人再違規進入扶梯。

網友砲轟自私 台鐵：以勸導為主

事件曝光後，引發大量網友留言批評，不少人直指腳踏車隊「不守規矩」、「自私」，甚至質疑類似行為早已屢見不鮮，「規定只能搭電梯還硬闖」、「根本在賭不會出事」。也有網友認為應開罰並追究設備損失責任。

對此，台灣鐵路管理局表示，車站電扶梯均設有明確告示，禁止自行車進入，主要是考量安全風險；目前仍以勸導為主，未針對此案開罰，但呼籲民眾務必遵守規定，避免發生危險。