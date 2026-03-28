藍營要上凱道挺柯文哲？李艷秋：喊不出「清清白白」就該想想

▲前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨發起「329上凱道」聲援前主席柯文哲，引發藍營是否出席的討論。隨著部分國民黨立委表態將到場力挺，資深媒體人李艷秋與陳揮文接連發聲，質疑藍營立場與標準，掀起政壇與輿論關注。

媒體人開砲：敢喊「清清白白」嗎？

李艷秋28日在臉書直言，儘管外界對「京華城案」部分判決仍有質疑，但柯文哲涉及將政治獻金挪為私用一事，國民黨是否也能接受？她點名質疑，若藍營人士站上凱道，是否喊得出「相信柯文哲」、「清清白白柯文哲」等口號，「喊不出口，就該好好想想該不該去」，並強調台灣社會都在檢視國民黨對貪腐的紅線。

藍營態度受關注 質疑為「藍白合」鋪路

另一名媒體人陳揮文則以案例質疑，若柯文哲透過特定公司收受款項的模式被接受，未來藍營政治人物是否也能比照辦理？他直言，若國民黨黨公職上街聲援並高喊「司法不公」，恐被解讀為為了「藍白合作」或爭取支持者而採取雙重標準。

事實上，柯文哲因涉違背職務收賄、公益侵占與背信等罪，一審遭判處17年徒刑、褫奪公權6年，案件仍可上訴。民眾黨已號召支持者於29日上凱道抗議，強調要對抗「司法不公」，也讓國民黨是否出席成為外界觀察焦點。

李艷秋最後強調，公共議題應回歸是非與原則，呼籲國民黨審慎思考立場，「台灣理性有是非的主流民意都在看」，相關言論也在網路上引發熱烈討論。