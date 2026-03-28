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清明掃墓禁忌一次看！命理師點名4生肖：拜完快離開

▲▼ 拜拜,鳳梨。（圖／翻攝自pixabay）

▲清明節即將到來，命理師點名4生肖，祭祖宜早去早回。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

2026年清明節即將到來，命理師柯柏成指出，今年祭祖應把握「早去早回」原則，最理想時段為上午5點至7點（卯時），除了避開塞車，更有台語「大卯特卯（大賺）」的吉祥寓意。此外，柯柏成點名4生肖犯太歲，祭拜時不要久留。供品準備則建議避開梨子、芭樂等諧音不吉的水果，且新鮮、整潔比數字更重要，不必過度糾結陰陽數。

水果單數求吉祥　避開「旺來」與離別諧音

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清明供果為何要放單數？柯柏成解釋，民俗將1、3、5等視為「陽數」，有生發、吉祥之意。除了常見的蘋果與橘子，香蕉象徵招財、柿子代表事事如意，都是極佳選擇，但梨子（分離）、鳳梨（旺來恐招好兄弟）以及芭樂（收芭樂票）則建議避開。他強調，水果的新鮮與整潔比數字更重要，民眾不必過度糾結陰陽數，誠心與完整才是祭祀核心。

2026犯太歲生肖注意　新墳祭拜需在3月底前

針對2026丙午年，屬馬、鼠、兔、牛的民眾前往墓區建議配戴平安符，且最晚下午3點前離開，避免申時後陰氣漸盛。若家中有「新墳」（往生者未滿對年），則應在3月25日「春社」日前完成祭拜。

此外，柯柏成表示，現在政府鼓勵錯峰祭祖，最晚在農曆三月初三前擇日前往皆可，這不僅符合古代分流傳統，更能有效節省交通時間成本。

穿搭禁忌與除晦法　素色低彩度最穩當

掃墓穿搭建議以白、米白、深藍等低彩度素色為主，避開大紅、螢光色等過於花俏的裝扮。鞋子則以防滑登山鞋為優，切勿穿拖鞋。

掃墓結束後，柯柏成建議在進家門前拍落衣物灰塵並洗手臉，回家後立即沐浴更衣。若體質較敏感，可用艾草或芙蓉水淨身，或先到附近正廟待15分鐘，確保不將墓地氣場帶入家中。

在家祭祖流程不亂　供品撤收記得惜福

若選擇在家祭祖，應遵循「先拜神明、再拜祖先、後拜地基主」的標準流程。神明供品以水果熟食為主，祖先則可備家常菜餚稟告平安。

至於掃墓後的供品是否能吃？柯柏成表示，民俗上有「撤供分食」承福的意思，只要食物保存正常、未變質即可食用。唯獨犯太歲者或當天身體不適者，若心有忌諱則不建議勉強食用，務實判斷食物新鮮度才是首要考量。

 
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