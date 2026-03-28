母校彰中悼念傳奇校友！ 李昌鈺12歲青澀學籍照曝光　

▲李昌鈺博士12歲學籍照曝光。（合成圖／彰化高中提供；ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

國際知名刑事鑑識專家李昌鈺驚傳過世消息，享壽87歲。這位曾讓台灣在世界鑑識科學領域發光發熱的傳奇人物，與彰化有著深厚淵源。他年少時曾就讀於彰化高中前身省立彰化中學初中部，雖然僅有一年的緣分，但始終心繫母校多次返校演講鼓勵學弟妹勇敢追夢。校方得知噩耗後，除了發文敬悼，更特別公開其12歲時入學的珍貴學籍照片，讓外界得以一窺這位「神探」年少時的青澀模樣。

▲李昌鈺博士及宏碁集團創辦人施振榮返母校彰化高中演講。（圖／彰化高中提供，以下同）

這張黑白照片中，年僅12歲的李昌鈺還是個少年。當年他因寄住在大姊家，考入了彰化中學就讀初中一年級，雖然後來因舉家搬遷北上而轉學，但這段短短一年的求學時光，卻讓李昌鈺對母校始終懷有特殊情感。多年來，只要彰化高中發出邀請，他都會排除萬難返校演講，更與學校長期合辦「李昌鈺鑑識科學及人文工作坊」，提攜後進不遺餘力。

彰化高中在悼念文中，特別回顧了李昌鈺與另一位傑出校友宏碁集團創辦人施振榮，分別在2015年與2024年兩度返校對談的珍貴畫面。李昌鈺博士在演講中曾分享他的座右銘「Make impossible possible」，勉勵學弟妹們，無論從事哪個行業，都必須將知識裝進腦袋裡，同時也要有健康的身體，勇敢迎接挑戰，才能將不可能化為可能，追尋自己的夢想。

2013年，李昌鈺返回母校時，也曾針對當時震驚社會的陳進福夫婦雙屍命案，以及美國藍可兒離奇死亡案提出見解。他當時就強調，破案必須靠科學證據，再加上一點運氣。如今這位將畢生奉獻給鑑識科學的傳奇人物與世長辭，他留下的不僅是經典的辦案精神，更為無數後輩樹立了榜樣。