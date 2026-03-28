　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

金門西園牡蠣驗出諾羅病毒　縣府示警勿生食海鮮防食安風險

▲▼金門縣金沙鎮西園海岸牡蠣近期檢出諾羅病毒，金門縣政府提醒民眾應避免生食海鮮(示意圖，非本次事件畫面，僅供說明使用)。(圖／記者鄭逢時攝)

▲金門縣金沙鎮西園海岸牡蠣近期檢出諾羅病毒，金門縣政府提醒民眾應避免生食海鮮(示意圖，非本次事件畫面，僅供說明使用)。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣金沙鎮西園海岸牡蠣近期檢出諾羅病毒，金門縣政府提醒民眾應避免生食海鮮，並加強食品與個人衛生，以降低食物中毒的風險。

縣府表示，本次檢驗是由水產試驗配合農業部年度監測計畫進行採樣及檢驗作業。115年第一季共採集5件牡蠣樣本，其中西園海岸檢出陽性，其餘樣本均未檢出病毒。相關單位已啟動宣導措施，提醒民眾食用牡蠣等水產品務必充分加熱，避免生食。

縣府指出，在114年第四季監測中曾於金城南門海域檢出陽性，此次西園海域出現陽性案例，推測可能與海域受污染有關，不排除是受經過的船舶排放廢水影響，但實際原因仍有待進一步釐清。

衛生局說明，諾羅病毒的傳染力很強，會透過受污染的食物或水源傳播。牡蠣屬濾食性生物，若生長環境遭受污染，病毒容易在牡蠣體內累積，若未徹底加熱就食用，很容易就會受到感染，感染後恐在10至50小時內會出現嘔吐、腹瀉及腹痛等症狀，嚴重者甚至可能有脫水情形。

縣府已要求水產試驗所及金門區漁會加強輔導養殖戶落實環境衛生管理，同時督導餐飲與販售業者強化食安觀念。另也透過各鄉鎮與村里系統加強宣導，提醒民眾勤洗手、避免生熟食交叉污染，確保飲食安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 1 9392 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
清明掃墓禁忌一次看！命理師點名4生肖：拜完快離開
藍營要上凱道挺柯文哲？李艷秋：喊不出「清清白白」就該想想
直擊／吳宗憲全說了！　與周杰倫恩怨講到哽咽
《戲說》女神消失多年！現身「豪門婚宴」超狂人脈全曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

母校彰中悼念傳奇校友！ 李昌鈺12歲青澀學籍照曝光　

金門西園牡蠣驗出諾羅病毒　縣府示警勿生食海鮮防食安風險

老桃園四大廟串聯遶境祈福　蘇俊賓：西廟重建是老桃園文化復興關鍵拼圖

清明巡邏意外揪出隱形火源　台南左鎮老舊電線短路險燒民宅

台東親子路跑迎兒童節　逾200人齊聚大坡池共享歡樂時光

掌握勞基法新制　台東縣府開課助企業落實法遵

台東表揚489位模範兒童　饒慶鈴勉培養AI思辨力迎未來

水林番薯文化節登場　路跑＋農民表揚熱鬧開跑

清明連假前夕強化執法　成功分局啟動交通大執法專案

張啓楷順興宮開講！館長、葉元之力挺　全力衝刺4／6民調

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

台中驚傳街頭殺人案！男持刀猛刺女子　滿地血命危送醫

應曉薇交保完成！女兒緊緊牽手喊「我媽沒貪汙」：上訴到底

台中街頭殺人監視器

母校彰中悼念傳奇校友！ 李昌鈺12歲青澀學籍照曝光　

金門西園牡蠣驗出諾羅病毒　縣府示警勿生食海鮮防食安風險

老桃園四大廟串聯遶境祈福　蘇俊賓：西廟重建是老桃園文化復興關鍵拼圖

清明巡邏意外揪出隱形火源　台南左鎮老舊電線短路險燒民宅

台東親子路跑迎兒童節　逾200人齊聚大坡池共享歡樂時光

掌握勞基法新制　台東縣府開課助企業落實法遵

台東表揚489位模範兒童　饒慶鈴勉培養AI思辨力迎未來

水林番薯文化節登場　路跑＋農民表揚熱鬧開跑

清明連假前夕強化執法　成功分局啟動交通大執法專案

張啓楷順興宮開講！館長、葉元之力挺　全力衝刺4／6民調

洋基女神親自餵飽你！娜比大推泰式酸甜　飛飛、崔洪邏指定炸雞控必吃

《封神》陳牧馳認愛大7歲陳冰！　同步宣布當爸：曾想過決絕對抗

鶯歌車站自私一幕！腳踏車隊「硬闖手扶梯」慘摔　站務員急停機

64歲情歌玉女太凍齡...狀態美成這樣！　李宗盛也被她歌聲震撼

清明掃墓禁忌一次看！命理師點名4生肖：拜完快離開

李遐怡認愛Dok2！　霸氣喊「我的男人」曬摟腰合照放閃

藍營要上凱道挺柯文哲？李艷秋：喊不出「清清白白」就該想想

交屋後仍有「私人物品未清」！男怒退租　房東：辜負姊姊的用心

直擊／吳宗憲全說了！　與周杰倫恩怨講到哽咽：我只要求你一件事

宋嘉翔攻守俱佳！還原威能帝超時當下　坦言縮短秒數影響不小

【再吃一口就後悔】女兒吃完檸檬先當機　第二口直接酸到變臉XD

地方熱門新聞

青年節咖啡喝雙倍！小北百貨大杯買一送一最低23元超殺價

將軍義消春酒暖心登場表揚英雄凝聚救災向心力

陳亭妃解讀農災救助新制台南農漁民補助加碼復耕更有保障

國民黨葉元之與館長助陣張啓楷

小三通旅客踹櫃台辱罵10萬交保

彰中悼傳奇校友！ 李昌鈺12歲青澀照曝

金門縣李氏宗親會交接典禮登場

南市消友會第二辦事處會員大會登場表揚救災消防英雄

清明巡邏意外揪出隱形火源台南左鎮老舊電線短路險燒民宅

台南東區民宅煮食離開釀火警廚房全面燃燒2坪幸無傷亡

台南大內民宅煮食忘關火狂冒白煙住警器及時響救了一家人

「雙媽會」遶境　大甲媽+樓厝媽3/28起巡境屏東市

中埔鄉推「福利三箭」制度化

台南武龍宮文昌祈福法會登場近千學子過狀元橋祈願金榜題名

更多熱門

相關新聞

金門縣李氏宗親會交接典禮登場

金門縣李氏宗親會交接典禮登場

金門縣李氏宗親會第七、八屆理事長交接典禮今（28）日舉行，由新任理事長李養生正式接棒，現場冠蓋雲集，不僅宗親齊聚，更有多位地方政要到場祝賀，其中包括被視為下屆縣長熱門人選的李文良、陳玉珍與楊鎮浯三人同場，格外引發關注。

怪手卡出海口，已抽空油箱將移除

怪手卡出海口，已抽空油箱將移除

小三通旅客踹櫃台辱罵10萬交保

小三通旅客踹櫃台辱罵10萬交保

金門陶瓷廠轉型觀光匾額揭幕

金門陶瓷廠轉型觀光匾額揭幕

非金門籍小三通票價最高得花810

非金門籍小三通票價最高得花810

關鍵字：

金門新聞金門牡蠣諾羅病毒

讀者迴響

熱門新聞

蘿莉塔散步到一半「腸子掉下來」

台中情殺「網友喊特寫照找我」家屬怒斥

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

台中26歲女疑拒復合被砍死！生前是職能治療師

李尚寶出道20年「突清空IG貼文」家中身亡被發現　堂哥沉痛發聲

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

快訊／僅差1%！國民黨新竹縣長人選出爐　徐欣瑩勝出

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

本來不信神！他砸2.5億蓋廟　6天兩度出「立茭」在地稱奇

高麗菜加「1神物」超下飯　一票人推：小孩超愛

直擊／吳宗憲才唱2首歌「2怪男突衝上台狂甩鳥頭」

台中銀逾24萬股東注意　三年領一次紀念品曝光

更多

最夯影音

更多
捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現
不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

孫芸芸孫子生父是他？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面