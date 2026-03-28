金門西園牡蠣驗出諾羅病毒　縣府示警勿生食海鮮防食安風險

▲金門縣金沙鎮西園海岸牡蠣近期檢出諾羅病毒，金門縣政府提醒民眾應避免生食海鮮(示意圖，非本次事件畫面，僅供說明使用)。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣金沙鎮西園海岸牡蠣近期檢出諾羅病毒，金門縣政府提醒民眾應避免生食海鮮，並加強食品與個人衛生，以降低食物中毒的風險。

縣府表示，本次檢驗是由水產試驗配合農業部年度監測計畫進行採樣及檢驗作業。115年第一季共採集5件牡蠣樣本，其中西園海岸檢出陽性，其餘樣本均未檢出病毒。相關單位已啟動宣導措施，提醒民眾食用牡蠣等水產品務必充分加熱，避免生食。

縣府指出，在114年第四季監測中曾於金城南門海域檢出陽性，此次西園海域出現陽性案例，推測可能與海域受污染有關，不排除是受經過的船舶排放廢水影響，但實際原因仍有待進一步釐清。

衛生局說明，諾羅病毒的傳染力很強，會透過受污染的食物或水源傳播。牡蠣屬濾食性生物，若生長環境遭受污染，病毒容易在牡蠣體內累積，若未徹底加熱就食用，很容易就會受到感染，感染後恐在10至50小時內會出現嘔吐、腹瀉及腹痛等症狀，嚴重者甚至可能有脫水情形。

縣府已要求水產試驗所及金門區漁會加強輔導養殖戶落實環境衛生管理，同時督導餐飲與販售業者強化食安觀念。另也透過各鄉鎮與村里系統加強宣導，提醒民眾勤洗手、避免生熟食交叉污染，確保飲食安全。