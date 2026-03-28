員林車站女落軌遭區間車撞擊！意識模糊搶救中　旅客驚喊：人沒了

▲員林車站有女子不明原因落軌。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台鐵員林站今（28）日晚間，發生一起驚悚的落軌意外。一名年約30歲的女性旅客，在列車進站之際，不明原因從第一月台墜落軌道，當場遭3267次區間車撞擊，卡在車底。突如其來的意外讓月台上等候的旅客驚聲尖叫，場面一度混亂。警消獲報後迅速趕往現場，將女子救出送醫，目前她仍在醫院急救中，事故原因尚待警方釐清。

這起意外發生在晚間6點28分左右。當時員林站第一月台上還有不少旅客正在候車，沒想到卻突然目睹有人跌落鐵軌，而火車也正準備進站。由於事發太過突然，許多目擊民眾被嚇出一身冷汗，甚至有人驚慌直喊「人沒了」。

這起事故也導致台鐵3267次區間車當場停駛，部分列車出現延誤，經過鐵路警察蒐證處理後，直到晚間7點06分，路線才恢復正常通行。

彰化縣消防局接獲報案後，立即出動消防車2台、救護車1台，共6名消防人員趕往現場。救援人員到場時，發現這名女子被卡在火車車體下方，意識模糊。由於情況緊急，救護人員在晚間6點46分，利用長背板小心翼翼地將她從車底脫困，並抬上月台。經初步評估，傷者頭部有撕裂傷，且右前臂出現開放性骨折，意識昏迷，救護人員在進行緊急處置後，立刻將她送往員林基督教醫院搶救，傷勢相當嚴重。

台鐵初步說明，這起事件發生在員林站內第二股道，該名旅客因不明原因侵入路線，導致遭3267次區間車撞及。鐵路警察已介入調查，目前正在釐清女子是意外跌落，或是其他原因導致落軌。詳細的事發原因仍有待進一步調查。