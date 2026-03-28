遊印度拒絕乞討「遭砸牛糞水球」！日部落客住院4天慘噴3萬

▲部落客因拒絕乞討，遭砸牛糞水球。（圖／翻攝X／ドタバタ旅行記）



記者柯振中／綜合報導

日本部落客「ドタバタ旅行記」先前因拒絕少年討要的20盧比（印度盧比，約新台幣8元）後，遭狠砸「牛糞水球」。事發後出現嚴重高燒、呼吸困難等症狀，緊急住院4天接受治療，不但住院費十分高昂，就連餐點都是正宗咖哩，無奈只能空腹抵抗病魔，簡直是噩夢一場。

拒給20盧比竟遭「生化攻擊」 惡臭液體從天而降

「ドタバタ旅行記」回憶，當時他沿著恆河岸邊漫步，三名當地少年走近索取20盧比。他與同伴婉拒後轉身離去，怎料背後突然傳來重物撞擊的水花聲，原以為只是普通的水球惡作劇，沒想到陣陣惡臭襲來，才驚覺水球內竟灌滿了稀爛的牛糞，兩人瞬間全身「沾滿糞便」。

高燒4天呼吸都痛！瓦拉納西醫院餐點讓網笑翻

遭受牛糞洗禮後，兩人不久便出現劇烈發燒，甚至嚴重到「連站立和呼吸都感到痛苦」，不得不緊急到瓦拉納西當地醫院就醫。住院4天期間，雖然身體極度虛弱，但院方準備的每一餐竟然都是「正宗印度咖哩」。對於需要清淡飲食的病患來說，咖哩的香料刺激讓他們完全無法下嚥，最後只能選擇空腹抗病。

不僅如此，「ドタバタ旅行記」還說，在蟑螂氾濫的病房住院4天，最終花費約為15萬2,980日圓（約新台幣3萬元），省下20盧比的代價相當高昂。

網封「生物武器之都」：要準備好抗生素

事件曝光後引發大批網友熱議，不少人戲稱印度街頭簡直佈滿「生物武器」，指出當地人對這類細菌已有免疫力，但外地觀光客脆弱的腸胃根本無法承受這類「生化特種作戰」。網友紛紛留言表示，「住院還吃咖哩真的笑死」、「這是真正的價值觀震撼教育」、「去印度真的要隨時準備好抗生素」。