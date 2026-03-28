快訊／台鐵員林站事故！3267次撞上闖軌旅客　單線行車6分鐘延誤

▲台鐵員林站發生旅客落軌遭撞事故，傷者已送醫，目前全線恢復正常通車。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台鐵員林站今（28日）傍晚發生死傷事故，一名旅客不明原因侵入軌道，遭進站的區間車撞擊送醫，現場一度封鎖處理，列車行車也受影響，所幸稍晚已恢復正常。

事故發生於晚間6時28分，地點在員林站內二股道。台鐵指出，當時3267次區間車進站期間，有旅客闖入路線，雖經通報緊急處置，列車仍因煞車不及發生撞擊。事發後立即通知鐵路警察及消防119到場，傷者於晚間6時50分送醫，詳細事發原因仍待警方進一步調查釐清。

受事故影響，台鐵緊急啟動應變機制，安排3267次旅客改乘2023次列車接駁，並實施單線行車調度，下行列車以1股運行、上行列車以4股通行；3267次列車員林至嘉義區間一度停駛，並由嘉義端另備編組加開列車疏運。

台鐵表示，鐵路警察於晚間7時06分完成現場搜證後，已恢復路線正常行車。本起事故共影響3列次、約6分鐘延誤。

有目擊乘客在社群平台表示，列車進站時突然急煞，車門遲遲未開，隨後廣播指出有人跳軌，乘客被引導從中段車廂下車離開。另有乘客指出，當下曾感受到撞擊力，車廂內一度混亂，也有人因急煞跌倒，所幸未釀其他傷勢。