游淑慧批行人庇護島「事故誘發源」應拆除！被罵爆回應：謝謝關心

▲游淑慧批評行人庇護島被罵翻，28日再度發文回應。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

國民黨台北市議員游淑慧27日上午發文稱，位在內湖區民權東路六段、180巷口新設的庇護島導致事故頻傳，數個月內被撞了14次，應規劃立即拆除、改採轉角擴大等替代方案，怎料貼文曝光後遭網友罵爆。對此，游淑慧再度回應，她認同設置庇護島的初衷，不過應該要更聰明的守護，而非硬碰硬的陷阱。

狂撞14次 游淑慧轟：事故誘發源

游淑慧27日上午發文稱，她日前針對這處庇護的問題提出質詢，該處庇護島自去年11月完工以來，短短數個月內被撞了14次，極高的頻率意味著這處庇護島已非保護措施，而是「交通事故誘發源」。

除此以外，游淑慧還舉例，文山區羅斯福路六段、景中街口處設置的庇護島，21日再度發生事故，這處庇護島過往累積了14次事故，如今更是有計程車卡死在島上，不過因為司機自認倒楣、未損壞公物而選擇不報案，意味著官方數據存在嚴重「黑數」，實際受害人數遠超想像。

▲游淑慧批評行人庇護島被罵翻，28日再度發文回應。（資料照／記者陳家祥攝）



若持續引發肇事 應拆除或改替代方案

游淑慧列出2處路段的事故發生頻率，指稱內湖民權東路口2024年至2025年間未發生過行人車禍、文山羅斯福路口3年多來也僅發生過1起行人事故，意味著交工處是在「行人相對安全」的路口，強行設置「導致車輛高頻撞擊」的障礙物，這並非在推動交通安全，而是製造新的危險。

因此，游淑慧主張，交通建設應以數據做為依歸，而非盲目追求覆蓋率，當庇護島造成的車禍遠高於預防行人傷亡時，政策已本末倒置。她要求交工處針對高頻肇事路口，重新評估島頭設計、反光警示與引導標線，並且評估移除的必要，若無法證實對行人安全有實質性提升，且持續引發肇事，應即規劃拆除，或採用轉角擴大等替代方案，「別讓市民開車像在玩躲避球！」

網友不挺罵爆 游淑慧認同導正切西瓜

不過，貼文曝光以後，底下並未出現支持者的留言，反而是一片網友砲轟，「明明就是切西瓜切習慣了，會撞上庇護島的都是駕駛習慣很差的，早晚會撞到人的那種」、「這個很明顯是駕駛習慣不良，就平常愛切西瓜才會撞好嗎」、「議員你在說什麼？明明就是開車習慣不好才會撞上，現在來怪設計不良，你真的很棒」、「幾千台車都沒問題就那15台去撞，明顯駕駛人習慣不良」、「反串記得標註，以為在開笑話，不要為習慣不良找藉口，這島已救了15次行人。」

遭到網友砲轟以後，游淑慧28日中午再度發文，先是感謝網友願意關心公共政策議題，有這麼多人在關切，意味著台灣社會對於交通安全、行人尊嚴的重視，已形成強大共識，這也是她擔任公務員、市議員以來，不斷堅持推動的目標。

針對撞上庇護島多為駕駛習慣不良的說法，游淑慧也予以認同，畢竟過去車輛習慣「切西瓜」轉彎，是威脅行人生命的最大元兇。而設置庇護島的初衷，正是為了透過物理的方式，強制導正這些錯誤習慣，「這份精神，我去年質詢時就跟交通局說，我完全支持。」

▼游淑慧批評2處行人庇護島，結果被罵翻。（圖／翻攝臉書／游淑慧）



要更聰明守護 游淑慧：交安非零和遊戲

不過，游淑慧說，作為民意代表，她的職責是發現問題、精進政策，之所以會提出數據來討論，核心目的是為了讓政策更好。若一個路口設置庇護島以後，事故率短期內不斷飆升，甚至多出許多報案紀錄外的「黑數」，那麼就該思考，是標線不夠清晰、導致A柱遮蔽死角，抑或是島頭形狀與反光不足，導致夜間視線受阻。

游淑慧認為，市民需要的是更聰明的守護，而非「硬碰硬的陷阱」。因此，她過去也在質詢中要求，交通局可以考慮引進歐洲的庇護島設計，除了強化預警功能以外，也可以透過優化島頭弧度、退縮斑馬線與路口擴大等方式，來降低事故發生率，畢竟「​交通安全不是行人與駕駛的零和遊戲」。