清明巡邏意外揪出隱形火源　台南左鎮老舊電線短路險燒民宅

▲消防人員執行左鎮公墓巡邏時發現白煙，循線查獲老舊電線短路引燃雜草。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將至，台南市消防局全面啟動公墓巡邏勤務，28日消防人員在左鎮區執行公墓巡視任務時，機警發現附近民宅後方竄出不明白煙，立即循線查找火源，赫然發現竟是戶外老舊電線短路，火花掉落引燃下方乾枯雜草。由於火點緊鄰民宅，屋主當時仍在屋內休息渾然不知，所幸消防員第一時間佈線撲滅，成功阻止火勢延燒，現場無人員傷亡。

消防局指出，這起火警堪稱清明巡邏勤務中的「意外戰果」。當時巡邏同仁行經左鎮公墓周邊時，敏銳察覺民宅後方有異常白煙升起，立刻前往查看，發現火勢已在雜草區悶燒，且緊鄰建物外牆，若再延誤幾分鐘，極可能隨風勢迅速蔓延波及住家。消防員立即部署水線進行滅火，迅速控制火勢，成功守住民宅安全。

初步調查，起火原因疑似為該處架設多年的戶外電線，因長期日曬雨淋導致絕緣外皮龜裂老化，短路瞬間產生火花，掉落在下方因近日天氣乾燥而堆積的枯草堆中引發火勢。由於左鎮地區多丘陵與林地，周邊枯枝落葉遍布，火勢一旦失控，後果恐不堪設想。

消防局第四救災救護大隊大隊長蔡國保表示，這起案件再次凸顯「預防重於搶救」的重要性。左鎮地形多山區與林地，近期氣候持續乾燥，戶外可燃物相當多，除了室內電器與用火安全，民眾對戶外老舊電線也應定期巡檢，若發現外皮破損、裸露或垂墜情形，務必立即更換，以免成為隱形火源。

消防局長楊宗林指出，透過清明期間持續防火宣導與墓區巡邏，不僅可降低掃墓用火風險，也能及早發現其他潛在災害因子。這起左鎮案例就是最佳例證，若非巡邏消防員高度警覺，後果恐怕相當嚴重。



楊宗林也呼籲，民眾清明整地時切勿焚燒雜草，同時也不能忽視電器火災風險，尤其戶外延長線、架設多年電線與臨時用電設備，更應加強檢查，才能真正做到從源頭防災，守護家園安全。