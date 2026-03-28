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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐欣瑩出線戰新竹縣長！　激動淚崩：黨內勝負不是真正勝負

▲▼徐欣瑩2日回應陳見賢請辭國民黨新竹縣黨部主委。（圖／徐欣瑩辦公室提供）

▲徐欣瑩。（圖／徐欣瑩辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨新竹縣長人選今（28日）出爐，經過「3成黨員投票、7成民調」的方式計算，徐欣瑩獲得50.634％，陳見賢為49.366％，由徐欣瑩勝出。致詞時徐欣瑩幾乎一度淚崩說不出話來，擦拭眼淚後才表示，黨內競爭的勝負，從來就不是真正的勝負。今天的勝利，高興一個晚上就好。明天，又要繼續征戰了。

徐欣瑩一開頭便表示，各位親愛的新竹縣鄉親父老、各位黨員先進，她在國會的好同志們，市長蔣萬安、縣長許淑華，楊文科，吳伯公，趙少康，柯文哲，高虹安等黨內外重要領袖，以及這段時間以來，一路陪她、給予她溫暖的團隊夥伴，大家晚安。

徐欣瑩說，今天，他們一起打完了一場非常艱困的仗。能走到這一步，她的心中只有五個字：謙卑與感謝。謝謝所有在電話民調中大聲說出支持徐欣瑩的鄉親，也謝謝今天親自出門投票，將新竹縣的未來託付給她的黨員同志。同時，也要向黨內的競爭同志陳見賢副縣長致意，初選結束了，我們都是為了新竹縣更美好的未來而努力。

徐欣瑩說，請大家記得，「黨內競爭的勝負，從來就不是真正的勝負。今天的勝利，我們高興一個晚上就好。明天，我們又要繼續征戰了」。因為真正的考驗，早就已經開始了。而接下來要面對的，才是真正的魔王關，是一個集結了「黨、政、網軍、司法、媒體」，將所有國家資源握在手中，準備對他們進行毀滅性打擊的民進黨候選人。能不能打敗這股龐大的暗黑勢力，守住新竹縣的藍天，這才是關鍵。

徐欣瑩說，今天的勝利，代表的是大家賦予她的責任與使命，相信大家一定期盼新竹縣未來能成為世界級的科技首都，也期盼新竹縣的十三鄉鎮市可以成為最溫暖有愛幸福的長健之鄉，新竹縣也是全台灣客家人口比例最高的縣市，相信廣大的客家鄉親更期盼新竹縣可以成為世界客家中心。

徐欣瑩說，未來的挑戰還有很多，但他們沒有時間停下腳步。明天太陽升起，她們就會繼續捲起袖子，加倍努力，去完成她承諾的所有願景。
 

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