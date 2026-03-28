老桃園四大廟串聯遶境祈福　蘇俊賓：西廟重建是老桃園文化復興關鍵拼圖

▲桃園市副市長蘇俊賓與立委萬美玲等人今天下午參與桃園都城隍公爺文化祭遶境活動。（圖／桃市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓今（28）日下午出席「年度桃園都城隍公爺文化祭活動」，蘇俊賓與西廟主委游財登，立法委員萬美玲等人與數百信眾共同參與城隍公爺起駕遶境儀式，祈求眾神持續守護桃園、延續百年信仰力量。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天下午參與桃園都城隍公爺文化祭遶境，向信眾揮手致意。（圖／桃市府新聞處提供）

蘇俊賓指出，西廟與景福宮、鴻福寺、關帝廟並稱「桃園四大廟」，這次文化祭以遶境方式串聯四大廟宇，重新連結老桃園信仰脈絡，展現舊城深厚的歷史文化底蘊。自己從小在西廟邊長大，人生重要階段生活地方皆與西廟為鄰，對他而言，來到西廟就像回家，也親身見證廟宇從興盛、面臨低潮到重新找回發展契機的歷程。

▲桃園市副市長蘇俊賓與立委萬美玲等人參與桃園都城隍公爺文化祭遶境。（圖／桃市府新聞處提供）

蘇俊賓表示，明年農曆三月，西廟要正式入火安座，這次重建不僅是信仰中心再起，也是老桃園文化復興的重要指標，市府將持續整合資源推動文化保存，讓傳統信仰與城市發展並行，帶動舊城再現風華。

西廟主委游財登強調，西廟走過19年漫長且艱辛重建之路，在市府與各界支持下，參與文化祭人數逐年成長。立委萬美玲也到場分享福氣，肯定廟方對文化資產傳承的無私付出。