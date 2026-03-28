　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

老桃園四大廟串聯遶境祈福　蘇俊賓：西廟重建是老桃園文化復興關鍵拼圖

▲桃園市副市長蘇俊賓與立委萬美玲等人今天下午參與桃園都城隍公爺文化祭遶境活動。（圖／桃市府新聞處提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓與立委萬美玲等人今天下午參與桃園都城隍公爺文化祭遶境活動。（圖／桃市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓今（28）日下午出席「年度桃園都城隍公爺文化祭活動」，蘇俊賓與西廟主委游財登，立法委員萬美玲等人與數百信眾共同參與城隍公爺起駕遶境儀式，祈求眾神持續守護桃園、延續百年信仰力量。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天下午參與桃園都城隍公爺文化祭遶境，向信眾揮手致意。（圖／桃市府新聞處提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天下午參與桃園都城隍公爺文化祭遶境，向信眾揮手致意。（圖／桃市府新聞處提供）

蘇俊賓指出，西廟與景福宮、鴻福寺、關帝廟並稱「桃園四大廟」，這次文化祭以遶境方式串聯四大廟宇，重新連結老桃園信仰脈絡，展現舊城深厚的歷史文化底蘊。自己從小在西廟邊長大，人生重要階段生活地方皆與西廟為鄰，對他而言，來到西廟就像回家，也親身見證廟宇從興盛、面臨低潮到重新找回發展契機的歷程。

▲桃園市副市長蘇俊賓與立委萬美玲等人參與桃園都城隍公爺文化祭遶境。（圖／桃市府新聞處提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓與立委萬美玲等人參與桃園都城隍公爺文化祭遶境。（圖／桃市府新聞處提供）

蘇俊賓表示，明年農曆三月，西廟要正式入火安座，這次重建不僅是信仰中心再起，也是老桃園文化復興的重要指標，市府將持續整合資源推動文化保存，讓傳統信仰與城市發展並行，帶動舊城再現風華。

西廟主委游財登強調，西廟走過19年漫長且艱辛重建之路，在市府與各界支持下，參與文化祭人數逐年成長。立委萬美玲也到場分享福氣，肯定廟方對文化資產傳承的無私付出。

 【更多新聞】

五楊高架遊覽車突起火！恐怖火煙狂竄乘客急逃生　2人送醫

淫男隨機敲門闖屋！性侵人妻頻喊：幫我　夫聽哭泣聲急報案

不滿被當「人體提款機」KTV勒死女友　莽男自首減刑輕判15年

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 1 9392 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女落軌遭區間車撞擊！意識模糊搶救中　旅客驚喊：人沒了
快訊／樂天開幕戰戲劇性逆轉擊敗兄弟摘勝
性侵女童判15年！國小變態校長淪臨時工　想拆電子腳鐐法官打臉
快訊／台中男雙刀砍死前女友　檢察官聲押禁見
快訊／台鐵又出事！區間車撞上闖軌旅客

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

老桃園四大廟串聯遶境祈福　蘇俊賓：西廟重建是老桃園文化復興關鍵拼圖

清明巡邏意外揪出隱形火源　台南左鎮老舊電線短路險燒民宅

台東親子路跑迎兒童節　逾200人齊聚大坡池共享歡樂時光

掌握勞基法新制　台東縣府開課助企業落實法遵

台東表揚489位模範兒童　饒慶鈴勉培養AI思辨力迎未來

水林番薯文化節登場　路跑＋農民表揚熱鬧開跑

清明連假前夕強化執法　成功分局啟動交通大執法專案

張啓楷順興宮開講！館長、葉元之力挺　全力衝刺4／6民調

成大醫院攜手澳洲Monash Health　簽署MOU深化中風與神經醫學合作

台東優秀青年走進警局觀摩　深化法治觀念與防詐意識

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

台中驚傳街頭殺人案！男持刀猛刺女子　滿地血命危送醫

應曉薇交保完成！女兒緊緊牽手喊「我媽沒貪汙」：上訴到底

台中街頭殺人監視器

老桃園四大廟串聯遶境祈福　蘇俊賓：西廟重建是老桃園文化復興關鍵拼圖

清明巡邏意外揪出隱形火源　台南左鎮老舊電線短路險燒民宅

台東親子路跑迎兒童節　逾200人齊聚大坡池共享歡樂時光

掌握勞基法新制　台東縣府開課助企業落實法遵

台東表揚489位模範兒童　饒慶鈴勉培養AI思辨力迎未來

水林番薯文化節登場　路跑＋農民表揚熱鬧開跑

清明連假前夕強化執法　成功分局啟動交通大執法專案

張啓楷順興宮開講！館長、葉元之力挺　全力衝刺4／6民調

成大醫院攜手澳洲Monash Health　簽署MOU深化中風與神經醫學合作

台東優秀青年走進警局觀摩　深化法治觀念與防詐意識

不吃蛋黃「壞膽固醇仍狂飆」？營養師揭2大隱形地雷

啦啦隊女神被打到濺血　上級嚴令「繼續上」讓她傻眼

陳天仁曝結婚卡關過程！　日尪「少做1事」被請回：在台登記真難

員林車站女落軌遭區間車撞擊！意識模糊搶救中　旅客驚喊：人沒了

Lisa慶生寫真不耍辣　躺白熊堆好萌

遊印度拒絕乞討「遭砸牛糞水球」！日部落客住院4天慘噴3萬

林政華9下滿壘挨再見觸身！　樂天開幕戰戲劇性逆轉擊敗兄弟摘勝

健保去年十大癌症費用排行「肺癌蟬聯第一」　胰臟癌十年來首進榜

快訊／復合不成刺頸奪命！台中男雙刀砍死前女友　檢察官聲押禁見

游淑慧批行人庇護島「事故誘發源」應拆除！被罵爆回應：謝謝關心

【滿心期待揭曉寶寶性別...】二寶爸切開蛋糕見「又是XX」笑容瞬間消失XD

地方熱門新聞

青年節咖啡喝雙倍！小北百貨大杯買一送一最低23元超殺價

將軍義消春酒暖心登場表揚英雄凝聚救災向心力

陳亭妃解讀農災救助新制台南農漁民補助加碼復耕更有保障

小三通旅客踹櫃台辱罵10萬交保

國民黨葉元之與館長助陣張啓楷

南市消友會第二辦事處會員大會登場表揚救災消防英雄

金門縣李氏宗親會交接典禮登場

台南大內民宅煮食忘關火狂冒白煙住警器及時響救了一家人

台南東區民宅煮食離開釀火警廚房全面燃燒2坪幸無傷亡

「雙媽會」遶境　大甲媽+樓厝媽3/28起巡境屏東市

中埔鄉推「福利三箭」制度化

清明祭祖防火優先南消一大出動無人機高空巡查墓區

南消官田分隊發放水袋神器力推掃墓「四不一要」

台南武龍宮文昌祈福法會登場近千學子過狀元橋祈願金榜題名

更多熱門

相關新聞

桃園副市長蘇俊賓提三大水資源策略助抗旱

桃園副市長蘇俊賓提三大水資源策略助抗旱

行政院今（26）日召開院會討論「當前供水情勢及因應措施」，針對水情概述也因應旱季期間供水提出調度幹管、科技造水以及其他多元水源等三大策略。桃園市副市長蘇俊賓建議，南北水資源調度雖有成效，但源頭水量不穩定是關鍵因素，呼籲中央加速建立「科技造水商業模式」與擴大支持「抗旱作物轉型」；此外，針對拖吊蟑螂案，蘇俊賓呼籲政院應賦予消保官即時裁罰權，「逕予裁罰並命限期改善」，才能有效遏止亂象。

石門水庫媽祖水上遶境　千人祈福船隊壯觀出巡

石門水庫媽祖水上遶境　千人祈福船隊壯觀出巡

移工管理、輔導與支援體系過分負擔　蘇俊賓籲政院正視

移工管理、輔導與支援體系過分負擔　蘇俊賓籲政院正視

蘇俊賓率團參加東京國際食品展　拓展國際商機

蘇俊賓率團參加東京國際食品展　拓展國際商機

魯冰花季結合天穿日　符合SDGs精神的民俗祭典

魯冰花季結合天穿日　符合SDGs精神的民俗祭典

關鍵字：

老桃園四大廟遶境祈福蘇俊賓

讀者迴響

熱門新聞

蘿莉塔散步到一半「腸子掉下來」

台中情殺「網友喊特寫照找我」家屬怒斥

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

台中26歲女疑拒復合被砍死！生前是職能治療師

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

李尚寶出道20年「突清空IG貼文」家中身亡被發現　堂哥沉痛發聲

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

本來不信神！他砸2.5億蓋廟　6天兩度出「立茭」在地稱奇

台中銀逾24萬股東注意　三年領一次紀念品曝光

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

高麗菜加「1神物」超下飯　一票人推：小孩超愛

快訊／僅差1%！國民黨新竹縣長人選出爐　徐欣瑩勝出

第一眼很好親近，其實最難走進心裡的星座TOP5公開

更多

最夯影音

更多
捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現
不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

孫芸芸孫子生父是他？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面