台東表揚489位模範兒童　饒慶鈴勉培養AI思辨力迎未來

▲台東表揚489位模範兒童。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為慶祝115年兒童節並肯定學童優異表現，台東縣政府於28日在文化處藝文中心舉辦兒童節暨模範兒童表揚大會，邀請台東市及卑南鄉各公私立國小與幼兒園共489位模範兒童參與。縣長饒慶鈴親自頒獎，並向全縣980位模範兒童表達祝賀與肯定，鼓勵學童培養良好品德、勇於探索學習。今年活動以「AI思辨．智慧翱翔」為主題，期盼孩子在科技快速發展的時代中，兼具獨立思考與解決問題能力，成為具備競爭力的新世代人才。

饒慶鈴表示，學童的優秀表現有賴家庭與學校的共同培育，感謝家長與師長長期投入與支持。縣府近年積極推動創新教育與數位學習，已於東海、關山國小設立智慧創意發想中心，並在初鹿、新生及長濱國中設置自造及科技中心；另於福原國小成立XR數位共學中心，池上國中設置智慧控制教育培訓基地，並陸續於大武、大王國中建置科技育成中心。面對人工智慧（AI）發展趨勢，縣府期盼學生在善用科技工具的同時，也能培養正確判斷力與創新思維。

活動由新中管樂隊演出揭開序幕，現場氣氛熱烈。主辦單位亦邀請「紳士馬戲團」帶來互動式表演，透過肢體藝術與現場互動，傳遞自信與勇氣的價值，象徵模範兒童勇於挑戰自我、追求夢想的精神。

本次受獎學童穿著多元服飾出席，包括原住民及客家傳統服裝，展現台東豐富文化特色。現場亦安排專業攝影，為每位模範兒童留下珍貴紀念，由承辦學校仁愛國小協助沖洗護貝後轉發各校。

教育處指出，今年模範兒童在各領域表現亮眼，包括科技、體育及藝文等多面向發展。樟原國小學生於發明競賽中奪得佳績；康樂國小學生於全國程式競賽及體育賽事表現優異；仁愛國小及卑南國小學生在游泳與現代五項賽事中屢創佳績；嘉蘭國小學生則於全國鄉土歌謠比賽獲得特優，展現文化傳承成果。

教育處長蔡美瑤表示，透過公開表揚活動，能形塑見賢思齊的學習氛圍，鼓勵學生敦品勵學。本次活動吸引超過2,000名家長及親友到場，共同見證學童成長與榮耀時刻。

台東縣政府強調，未來將持續深化教育政策，結合科技與人文素養，培育具備國際視野與在地關懷的新世代人才，為地方發展奠定穩固基礎。