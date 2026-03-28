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台東親子路跑迎兒童節　逾200人齊聚大坡池共享歡樂時光

▲台東大坡池湧入逾200人共度歡樂時光。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東大坡池湧入逾200人共度歡樂時光。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為歡慶兒童節並促進親子互動，台東縣關山親子館於28日在池上大坡池舉辦「一起長大！大坡池親子路跑」活動，儘管天候不佳，仍吸引逾200名親子熱情參與。活動結合親子路跑、兒童權利闖關體驗及社會福利資源宣導，讓孩子在自然環境中盡情奔跑，於遊戲中學習與成長，現場氣氛熱絡。

台東縣政府表示，縣府長期重視兒童福利與家庭支持政策，積極打造友善育兒環境，目前已設置4處親子館，年度服務人次逾2萬，並辦理超過300場親子活動與親職教育課程，提供0至6歲幼兒家庭多元支持。同時推動育兒指導到宅服務、發展遲緩早期療育通報與轉介機制，以及育兒津貼與托育補助等措施，有效減輕家庭照顧負擔。透過寓教於樂的活動形式，讓孩童在歡度節日之餘，培養運動習慣並認識自身權利。

社會處長陳淑蘭指出，本次活動依年齡分組設計路跑距離，包括0至2歲「幼幼馬」500公尺、3至4歲「可愛馬」1000公尺，以及5至6歲「厲害馬」1500公尺，讓不同年齡層幼童皆能安心參與、挑戰自我。活動亦融入自然探索任務，引導孩子觀察湖畔生態、蒐集自然元素，提升感官體驗與學習興趣。現場同步提供育兒諮詢、托育資源說明及親職教養指引，協助家長掌握幼兒發展與教養技巧，完成任務的親子皆獲頒完賽獎牌，留下珍貴回憶。

活動現場笑聲不斷，親子沿著大坡池湖畔奔跑，在完成任務的同時欣賞自然景色。參與民眾表示，孩子在過程中不僅順利完成挑戰，也主動觀察沿途動植物，展現學習成果；透過闖關活動，親子一同認識兒童權利，不僅增進陪伴時光，也強化親子互動，兼具教育與娛樂意義。

本次活動由台東縣關山親子館舉辦，並委由社團法人台灣安心家庭關懷協會承辦，特別融入《兒童權利公約》理念，設計遊戲權、休閒權及健康發展權等闖關關卡，透過親子共同參與，加深對兒童權利的認識。現場亦設置多元社福宣導攤位，提供育兒津貼申請、公共托育家園媒合、臨時托育服務及早期療育資源等資訊，進一步強化在地家庭支持網絡。

台東縣政府表示，未來將持續擴展親子館服務量能，增加巡迴服務場次，提升偏鄉地區資源可近性，並規劃多元親子活動與課程，陪伴家庭於不同成長階段獲得支持與連結，打造更加友善且完善的育兒環境。相關活動資訊可至TTBABY官網查詢。

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