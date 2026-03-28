　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／329討公道！　黃國昌黨內喊話「跟民進黨沒談和空間」　

▲▼民眾黨27日召開擴大中央委員會後舉行記者會，主席黃國昌宣布民眾黨全體總動員，3/29上凱道討公道為司法公正而戰！為公平正義而戰！。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨號召329上凱道，為柯文哲討公道、為司法公正而戰、為公平正義而戰。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲官司一審遭判17年，當天民眾黨隨即召開記者會宣布329將全國總動員，集結凱達格蘭大道「討公道」。據了解，黨主席黃國昌在宣判隔日召開擴大中央委員會，會中凝聚黨內共識要陪柯文哲捍衛清白，也喊話，「從現在開始跟民進黨沒有談和的空間」；此外，黃也特別重申黨公職赴中申報的規定，避免讓綠營有機會再構陷抹紅民眾黨。

柯文哲官司遭重判17年，掀起黨內支持者群情激憤；他在記者會痛斥民進黨，並嗆賴清德「我絕不屈服」，振奮在場的小草，黃國昌也趁勢宣布329上凱道。民眾黨今（28日）發布29日「戰！329上凱道討公道」流程，除了民眾黨議員、立委與黨公職將輪番上台宣講外，還安排國民黨立院黨團登台發言，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲則壓軸登場。

民眾黨指出，當國家的「司法」已不再公平正義、已淪為執政者的工具，這道本該維護社會正義的最後一道防線已經崩壞，此時、此地、此刻就必須站出來，為民主人權而戰、為司法改革而戰。民眾黨將堅定和人民站在一起，329共同走上凱達格蘭大道為正義發聲，未來也會致力務實推動司法改革，找回台灣司法制度該有的公平正義。

黃國昌在27日的擴大中央委員會後召開記者會表示，柯文哲一審宣判結果，對所有黨公職與支持者而言，都是「難以接受、充滿憤怒的夜晚」，但民眾黨「越困難、越艱苦，我們會越團結、越堅韌，絕對不會被打倒」。據了解，擴大中央委員會議除了討論329上凱道討公道活動，以及調整廉政規定外，主席黃國昌在會中也喊話，「從現在開始跟民進黨沒有談和的空間」。

此外，黃國昌也特別重申黨公職赴陸規定，提醒一定要申請，因為現在民進黨抹紅、抹黑力道強，不要讓對手逮到機會攻擊黨。黃重申此規定，無非是與民眾黨近來捲入的風波有關。近期因黨籍不分區立委李貞秀陸配身份，與行政單位來回交鋒多次；撇除李失控言行外，民眾黨在此議題上還能抓準法令解釋、族群議題還擊。

但雪上加霜的是，曾任黨內新住民委員會主委的徐春鶯，涉違《反滲透法》遭起訴收押，反讓綠營逮到機會，如質疑民眾黨被共諜滲透、抹紅抹黑的言論如洪水般襲來，重創民眾黨的輿論操作。

根據民眾黨「黨公職人員赴大陸地區準則」規定，本黨現任中央委員、中央評議委員、中央黨部一級單位主管以上之黨務人員（含副主任）及各縣市黨部主委、各直屬委員會主委；擔任中央公職及縣市首長之黨員。赴大陸、香港、澳門進行各類會議及交流活動，需於出發前至少1周，向中央黨部秘書部提出申請表及報准，經核准後即可前往。此外，未經中央黨部同意 ，不得使用本黨名義及職銜進行兩岸交流。

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲出席官司宣判後記者會痛斥民進黨，振奮現場小草士氣。（圖／記者黃克翔攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 1 9392 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台鐵再為「誤點2萬分鐘」道歉
幕後／329討公道！　黃國昌黨內喊話「跟民進黨沒談和空間」　
快訊／僅差1%！國民黨新竹縣長人選出爐　徐欣瑩勝出
直擊／周杰倫破冰「現蹤」吳宗憲演唱會！
酒窖千萬名酒遭心腹搬空　「亞洲換肝之父」說話了
日本買到1好物「一翻驚見MIT」　網大推：台灣買不到

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐欣瑩出線戰新竹縣長！　激動淚崩：黨內勝負不是真正勝負

快訊／僅差1%！國民黨新竹縣長人選出爐　徐欣瑩勝出

幕後／329討公道！　黃國昌黨內喊話「跟民進黨沒談和空間」　

中東戰事衝擊油價！行政院雙機制抗漲　中油已吸收超過69.9億

重判17年！蔡壁如力挺柯文哲參選下任黨主席　考慮參選彰化縣長

快訊／對決高虹安？綠新竹市長傳鎖定「醫工博士」　莊競程證實獲徵詢

號召上凱道挺柯文哲！蔡壁如開砲　轟：法官邏輯錯誤檢察官瘋了

批政治製造仇恨撕裂　鄭麗文：陸配是枕邊人、都是台灣之子

可理解柯文哲重判17年　郝市府法規會主委：柯市府站不住腳

李四川跑婦女會！讚女性撐起「全片天」　自嘲：沒聽太太話出來選舉

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

台中驚傳街頭殺人案！男持刀猛刺女子　滿地血命危送醫

應曉薇交保完成！女兒緊緊牽手喊「我媽沒貪汙」：上訴到底

台中街頭殺人監視器

徐欣瑩出線戰新竹縣長！　激動淚崩：黨內勝負不是真正勝負

快訊／僅差1%！國民黨新竹縣長人選出爐　徐欣瑩勝出

幕後／329討公道！　黃國昌黨內喊話「跟民進黨沒談和空間」　

中東戰事衝擊油價！行政院雙機制抗漲　中油已吸收超過69.9億

重判17年！蔡壁如力挺柯文哲參選下任黨主席　考慮參選彰化縣長

快訊／對決高虹安？綠新竹市長傳鎖定「醫工博士」　莊競程證實獲徵詢

號召上凱道挺柯文哲！蔡壁如開砲　轟：法官邏輯錯誤檢察官瘋了

批政治製造仇恨撕裂　鄭麗文：陸配是枕邊人、都是台灣之子

可理解柯文哲重判17年　郝市府法規會主委：柯市府站不住腳

李四川跑婦女會！讚女性撐起「全片天」　自嘲：沒聽太太話出來選舉

TPE48舊兒童樂園拍MV「拍到打起來」！　險誤傷隊友 　

徐欣瑩出線戰新竹縣長！　激動淚崩：黨內勝負不是真正勝負

柴犬吹毛齜牙狂吠　美容師「神操作」牠傻眼忘記要生氣

王彥程29日旅韓初登板！姜白虎再見安打　韓華主場開季首勝　

台東親子路跑迎兒童節　逾200人齊聚大坡池共享歡樂時光

掌握勞基法新制　台東縣府開課助企業落實法遵

逸祥愛車後車廂變老鼠窩！　封死洞口無用崩潰求救：又發現新大便

不斷更新／宋嘉翔適時安打！桃猿突破羅戈　5局結束1比0領先兄弟

日本房價暴漲「這群人」照樣砸錢買！　專家曝心態：唯一選擇

台東表揚489位模範兒童　饒慶鈴勉培養AI思辨力迎未來

【全程微笑】蔡正元發監上銬乘囚車！　三中案唯一判囚3年半

政治熱門新聞

陳致中不叫爸爸　陳水扁曝父子關係

快訊／僅差1%！國民黨新竹縣長人選出爐　徐欣瑩勝出

快訊／烏龍！國民黨空品「報告看反」砲轟綠營　緊急致歉認看錯了

幕後／柯文哲重判17年悲情牌發酵　「小草」不減反增

可理解柯文哲重判17年　郝市府法規會主委：柯市府站不住腳

小草為柯文哲叫屈！　灌爆賴清德臉書轟：睡得安穩？2028你就知道

將軍為軍購淚灑國會「藍營嘲諷別演了」　綠委：授權簽約卻一毛沒給

快訊／民進黨新竹市長傳鎖定「醫工博士」　莊競程證實獲徵詢

美女刺客真的來了！韓瑩出戰宜蘭市長

快訊／民進黨徵召美女發言人參選宜蘭市　韓瑩：我準備好了！

郭正亮呼籲藍白出一招　「賴清德明年剉咧等」

蔡壁如力挺柯文哲參選下任黨主席

人物／司法案件剝盡金身　柯文哲拿悲情劇本再尋政治路一線生機

「普發現金」再發一次？財政部長回應了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

蘿莉塔散步到一半「腸子掉下來」

台中情殺「網友喊特寫照找我」家屬怒斥

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

台中26歲女疑拒復合被砍死！生前是職能治療師

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

李尚寶出道20年「突清空IG貼文」家中身亡被發現　堂哥沉痛發聲

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

本來不信神！他砸2.5億蓋廟　6天兩度出「立茭」在地稱奇

預言「柯文哲無罪」翻車！命理師封筆

台中銀逾24萬股東注意　三年領一次紀念品曝光

第一眼很好親近，其實最難走進心裡的星座TOP5公開

嗆185以下都是侏儒！女網紅道歉

孫德榮當爸了！3億遺產、身後事安排動向曝

更多

最夯影音

更多
捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現
不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

孫芸芸孫子生父是他？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面