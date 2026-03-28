幕後／329討公道！　黃國昌黨內喊話「跟民進黨沒談和空間」　

▲民眾黨號召329上凱道，為柯文哲討公道、為司法公正而戰、為公平正義而戰。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲官司一審遭判17年，當天民眾黨隨即召開記者會宣布329將全國總動員，集結凱達格蘭大道「討公道」。據了解，黨主席黃國昌在宣判隔日召開擴大中央委員會，會中凝聚黨內共識要陪柯文哲捍衛清白，也喊話，「從現在開始跟民進黨沒有談和的空間」；此外，黃也特別重申黨公職赴中申報的規定，避免讓綠營有機會再構陷抹紅民眾黨。

柯文哲官司遭重判17年，掀起黨內支持者群情激憤；他在記者會痛斥民進黨，並嗆賴清德「我絕不屈服」，振奮在場的小草，黃國昌也趁勢宣布329上凱道。民眾黨今（28日）發布29日「戰！329上凱道討公道」流程，除了民眾黨議員、立委與黨公職將輪番上台宣講外，還安排國民黨立院黨團登台發言，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲則壓軸登場。

民眾黨指出，當國家的「司法」已不再公平正義、已淪為執政者的工具，這道本該維護社會正義的最後一道防線已經崩壞，此時、此地、此刻就必須站出來，為民主人權而戰、為司法改革而戰。民眾黨將堅定和人民站在一起，329共同走上凱達格蘭大道為正義發聲，未來也會致力務實推動司法改革，找回台灣司法制度該有的公平正義。

黃國昌在27日的擴大中央委員會後召開記者會表示，柯文哲一審宣判結果，對所有黨公職與支持者而言，都是「難以接受、充滿憤怒的夜晚」，但民眾黨「越困難、越艱苦，我們會越團結、越堅韌，絕對不會被打倒」。據了解，擴大中央委員會議除了討論329上凱道討公道活動，以及調整廉政規定外，主席黃國昌在會中也喊話，「從現在開始跟民進黨沒有談和的空間」。

此外，黃國昌也特別重申黨公職赴陸規定，提醒一定要申請，因為現在民進黨抹紅、抹黑力道強，不要讓對手逮到機會攻擊黨。黃重申此規定，無非是與民眾黨近來捲入的風波有關。近期因黨籍不分區立委李貞秀陸配身份，與行政單位來回交鋒多次；撇除李失控言行外，民眾黨在此議題上還能抓準法令解釋、族群議題還擊。

但雪上加霜的是，曾任黨內新住民委員會主委的徐春鶯，涉違《反滲透法》遭起訴收押，反讓綠營逮到機會，如質疑民眾黨被共諜滲透、抹紅抹黑的言論如洪水般襲來，重創民眾黨的輿論操作。

根據民眾黨「黨公職人員赴大陸地區準則」規定，本黨現任中央委員、中央評議委員、中央黨部一級單位主管以上之黨務人員（含副主任）及各縣市黨部主委、各直屬委員會主委；擔任中央公職及縣市首長之黨員。赴大陸、香港、澳門進行各類會議及交流活動，需於出發前至少1周，向中央黨部秘書部提出申請表及報准，經核准後即可前往。此外，未經中央黨部同意 ，不得使用本黨名義及職銜進行兩岸交流。

▲柯文哲出席官司宣判後記者會痛斥民進黨，振奮現場小草士氣。（圖／記者黃克翔攝）