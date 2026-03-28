性侵女童判15年！國小變態校長淪臨時工　想拆電子腳鐐法官打臉

▲台中高分院裁定劉育成延長境管、科控8月。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

南投縣某國小前校長劉育成任教30餘年，2023年被踢爆他在擔任教師期間，對多名女童猥褻、性侵，南投地院一審依對未滿14歲女子等罪判刑15年8月。全案仍在上訴，劉在2024年以50萬元交保、需配戴電子腳環監控及限制出境出海，近期相關處分期滿，劉以自己現在擔任臨時工、為工作方便為由希望解除科技監控，台中高分院審酌後，認仍有繼續監控必要，裁定延長境管、科控8月，可抗告。

檢警調查，劉育成於1994年至2014年間，分別任職南投縣某國小教師、主任，及某國小代理校長。其於任職期間，共對4名未滿14歲的女學童，強制猥褻5次、強制性交2次、性騷擾2次。

南投地院認定劉育成相關犯罪事證明確，認為劉身為女學童師長，為滿足一己色慾，對4女留下難以磨滅之陰影，影響其人格健全發展，依2個對未滿14歲女子加重強制性交罪、5個對未滿14歲女子加重強制猥褻罪、2個成年人故意對兒童犯性騷擾罪，判刑15年8月。

法院也在2024年3月裁定劉以50萬元具保停押，限制出境、出海；同年11月延長處分；2025年6月再次延長，並裁定劉接受電子腳環等科技監控設備。

近期處分期滿，台中高分院再開庭，劉稱對限制境管沒有意見，但希望可以解除科技監控，因為他現在在做臨時工，工作時腳還要充電比較不方便、比較困難，如果要繼續科技監控，希望可以更換腳環及充電的線等語。

中高分院審酌，依本案犯罪情節與劉所涉罪刑輕重，仍有延長限制境管、繼續接受電子腳環科技監控的必要，裁定延長8月。