掌握勞基法新制　台東縣府開課助企業落實法遵

▲台東縣府攜手律師解析勞基法修法重點。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

因應勞動法規持續調整，台東縣政府日前舉辦「勞動基準法專題研習會」，邀請具豐富勞動事件實務經驗的勝綸法律事務所長邱靖棠律師授課，聚焦節日及紀念日實施條例及勞工請假規則等修法重點，透過法規解析與實務案例分享，協助事業單位與勞工即時掌握制度變動，降低違法風險。

台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，隨著勞動法規不斷精進，企業在人事管理與排班制度上須更為審慎，若未及時更新相關觀念，容易在不知情情況下觸法受罰。縣府透過專題研習提供正確且即時的法規資訊，協助雇主建立合規管理機制，同時強化勞工權益保障，促進勞資關係穩定發展。

社會處指出，勞工請假規則已於115年1月1日修正，明定勞工一年內請普通傷病假未逾10日者，雇主不得給予不利處分；全勤獎金應依請假日數比例計算，不得全數扣發。若普通傷病假逾10日，雇主於人事考核時，仍應綜合考量工作能力、態度及績效表現，不得僅以請假日數作為評量依據。此外，勞工因照顧家庭成員得以小時請休事假，雇主亦不得因此扣發全勤獎金。

在國定假日制度方面，因應節日及紀念日實施條例施行，國定假日由原12日增加至16日，新增小年夜、教師節、台灣光復暨古寧頭大捷紀念日及行憲紀念日等4日；原住民族歲時祭儀假亦由1日增加為3日，保障原住民勞工依文化習俗行使休假權利。社會處提醒，勞工如於國定假日出勤，雇主除應給付原有工資外，須依法加倍給付工資，以維護其休息權益。

台東縣政府表示，企業於排班與人力運用時，應確實區分各類假別性質並充分告知勞工，避免因制度不清衍生爭議。若出現連續工作逾6日、輪班間隔未達11小時、一日工作時間超過12小時，或延長工時與休假日出勤未依法給付加班費等情形，皆可能違反《勞動基準法》，最高可處新台幣100萬元罰鍰。

縣府強調，未來將持續推動勞動法規宣導與教育訓練，協助企業提升法遵意識，打造安全、穩定且友善的勞動環境，兼顧產業發展與勞工權益保障。