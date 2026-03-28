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台鐵再為「誤點2萬分鐘」道歉　一周內提3改善：徹查肇因

▲▼台鐵,EMU900型,電聯車,區間車,自行車,無障礙,輪椅。（圖／台鐵）　　

▲昨電車線事故導致201班次誤點，台鐵一周內將提3大具體改善措施。（示意圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(27日)樹林=鶯歌間電力線故障，造成201班次累積延誤2萬550分鐘，台鐵今再度致歉，並將於一周提出3大具體改善措施，包括徹查肇因、精進通報機制、強化跨單位協作。針對人力斷層，台鐵強調，公司化後以加薪7%，夜點費提高逾3倍，未來將持續優化員工薪資福利及晉升管道留才。

針對昨起樹林到鶯歌間電力線故障導致列車大誤點，台鐵今(28日)表示，再度向所有受影響的旅客及社會大眾，致上最深切的歉意。台鐵深知，提供安全、穩定的運輸服務是最根本的職責。針對此次電力線事故，已立即啟動內部檢討機制，並將於一周內針對三大面向提出具體改善措施。

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首先是徹查肇因，台鐵表示，台鐵正以最嚴謹態度查明此次電力線事故之根本原因，並就調查結果制定防範對策，徹底避免相關問題再次發生。其次是精進通報機制，台鐵指出，針對事故發生後應處作為進行根本檢討與精進，將建立更為明確、即時且可操作之標準作業流程（SOP），確保於重大事件發生時，能第一時間向旅客及媒體發布正確資訊，降低旅客的不安與不便。

第三，強化跨單位協作，台鐵表示，將研析未來在發生路線阻斷事故時，更主動、迅速地與交通部所屬各單位對接聯防，即時啟動跨單位協力作為，以最快速度疏運旅客，降低對旅運需求之衝擊。

針對有員工揭露台鐵正全面爆發的「結構性危機」，包括人力極度短缺與日益崩壞的經驗斷層，更質疑台鐵薪資制度不如其他國營事業，台鐵公司表示，相關不實言論，須予以澄清，台鐵公司化後積極優化薪資福利，平均薪資待遇正穩步提升。目前公司從業人員起薪為3.7萬至4.5萬元，若加計危險津貼及夜點費，第一線人員起薪每月最高可達4.7萬至5.5萬元，整體待遇相較其他國營事業尚具競爭力。

台鐵指出，台鐵亦持續提升員工福利，如發給民俗節日疏運獎金、提高事故搶修獎金，並強化員工及眷屬優待乘車優惠等。公司化至今已全面調薪7%，落實從業人員適用危險職務津貼、僻地加給及夜點費；夜點費於今（115）年起也由原先120元提高至最高400元整，未來將持續優化員工薪資福利與晉升管道，以期留住優秀新血與資深同仁，共同為鐵路安全努力。

台鐵強調，要向所有在事故發生後，第一時間趕赴現場、不眠不休投入搶修的技術人員，以及在車站及列車上最前線協助引導的站務與車班同仁，表達最深的感謝。台鐵瞭解旅運服務尚未能滿足旅客期待，故將致力攜手全體員工，儘速全面強化各項業務，以提供國人安全、可靠且完善的鐵路運輸環境。

台鐵最後也再度致歉，強調為此次事件引發的各種不便，要向每一位旅客深深鞠躬致歉。台鐵將記取此次教訓，用實際的改善行動回應社會大眾的指教，並持續提升運輸安全與服務品質，重塑國人對臺鐵的信心。

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