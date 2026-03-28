清明連假前夕強化執法　成功分局啟動交通大執法專案

▲成功分局4天交通大執法確保行車安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為維護清明連假期間交通安全，台東縣警察局成功分局規劃於3月30日至4月2日，連續4天執行交通大執法專案，針對轄區內易肇事路段及違規熱點加強取締，期望有效降低交通事故發生率，確保民眾行車安全。

成功分局表示，此次專案執法重點涵蓋酒後駕車、毒駕、超速行駛、闖紅燈、未依規定停讓行人及未繫安全帶等重大交通違規行為，並結合歷年事故數據分析，鎖定事故發生的高風險時段與路段，提升執法精準度，以發揮事故防制作為。

因應清明連假期間返鄉及出遊車潮增加，成功分局同步強化交通疏導措施，針對轄內三仙台、水往上流及東河包子等熱門景點，以及易發生事故的省道路段，機動調整警力配置，加強交通指揮與疏導勤務，維持道路順暢，降低壅塞與事故風險。

警方提醒，駕駛人行經各重要路口時，應確實遵守交通標誌、標線與號誌指示，並配合員警指揮，主動減速並停讓行人，以確保行車安全。良好的駕駛行為不僅能避免違規受罰，更是保障自身及他人生命安全的重要關鍵。

成功分局也呼籲，民眾駕車上路切勿心存僥倖，應隨時注意車前狀況並遵守交通規則，共同營造安全、有序的用路環境。此外，連假期間親友聚會頻繁，若有飲酒情形，務必避免酒後駕車，建議可由未飲酒者代為駕駛，或利用計程車等交通工具返家，以確保自身與他人安全。