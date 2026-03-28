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社會 社會焦點 保障人權

救護車搶命！白目轎車「就是不動」被炎上　警開罰3萬吊扣牌照

記者鄧木卿／台中報導

台中市有輛白色自小客車昨（27）晚7點半行經北區三民路三段一處路口等停紅燈時，不願理會後方鳴笛執勤的救護車，執意不移動，影響嚴重救命勤務，有民眾拍下影片上傳，轄區警二分局檢視民眾提供的佐證影片後，將依法最高開罰3萬元，並吊銷駕駛執照及吊扣該汽車大牌6個月。

▲台中救護車在路口被擋，自小客車堅不禮讓討罵。（圖／民眾提供）

▲台中救護車在路口被擋，自小客車堅不禮讓討罵。（圖／民眾提供）

「到底有什麼問題、大家都在看你、就你不為所動」，有人憤怒，也有人同情，當時車主可能是怕車子移動時，被科技執法設備拍下，就變成闖紅燈了，罰單誰付？

另有民眾堅持，收到罰單也沒關係，有行車記錄器可以先存證再申訴，就算不能申訴也沒關係，生命比罰單更值錢，寧願自己違規，也不要耽誤別人送醫的寶貴時間。

警方表示，該車輛聽聞救護車警號時未立即避讓，將依道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，汽車駕駛人於聞消防車、救護車、警備車、工程救險車或毒性化學物質災害事故應變車之警號時，如未立即避讓者，將處6千元以上、3萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照及吊扣該汽車牌照6個月。

警方呼籲，消防車與救護車等緊急救援車輛執行勤務時，往往分秒必爭，駕駛人聽聞警號時，應立即減速並依規定讓出通道，協助救援車輛順利通行，切勿因一時疏忽影響救援時效或觸法受罰。

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