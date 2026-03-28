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淫男隨機敲門闖屋！性侵人妻頻喊：幫我　夫聽哭泣聲急報案

▲吳姓男子去年10月凌晨酒醉後硬闖某旅宿房間，開啟房門後欲硬上女子，兒子被驚醒後欲制止，遭吳男推倒受傷，所幸女子丈夫即時返回制止，並報警提告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲吳姓男子去年10月凌晨酒醉後硬闖某旅宿房間，開啟房門後欲硬上女子，兒子被驚醒後欲制止，遭吳男推倒受傷，所幸女子丈夫即時返回制止，並報警提告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市吳姓男子去年10月凌晨酒醉後，硬闖桃園區某旅宿房間，以不詳方式開啟房門後，強行拉扯女子頭髮推倒在地，不斷向女子稱「幫我、幫我」，撕扯女子衣物後撫摸胸部、強吻頸部欲硬上，女子兒子被驚醒後欲制止，慘遭推倒受傷，所幸女子丈夫即時返。桃園地院審結，依侵入住宅強制性交未遂罪，處有期徒刑6年，又犯成年人故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑3月，還可上訴。

檢警調查，29歲吳姓男子，於去年10月5日凌晨4時許，在桃園市桃園區某處旅宿，以隨機敲擊不特定房間房門，適有女子前往應門，吳男未經女子許可，以不詳方式闖入房間後，強行拉扯女子頭髮推倒在地，不斷向女子聲稱「幫我、幫我」，撕扯女子衣物後以撫摸胸部、強吻頸部等方式欲硬上，女子極力掙扎後致使左臉、右膝被抓傷等傷害。

女子的兒子被驚醒後，試圖上前阻止吳男惡行，吳男明知其為兒童，徒手推倒男童跌倒撞擊牆壁，導致右膝挫傷之傷害，正緊要時刻，女子丈夫返回，發現妻子與兒子呼救聲，當場制止吳男，並壓制在地，妻子始倖免於難。

桃園地院審理時，被告吳男於警詢、偵查中辯稱「當天是跟朋友在桃園某超商喝酒，喝完之後我就搭計程車離開，印象中我是想回家，但之後就斷片了」等語；法院審理時改稱「當天是跟朋友在案發地點地下室越南店喝酒，喝完我要上8樓找宿舍休息，當時櫃台沒人，所以才去敲別人的門，印象有去敲門跟有進去案發地點，但進去案發地點後的事情就完全沒有印象，我會在想睡覺又睡不著時候服用安眠藥，當天是在上樓找旅宿業者投宿前就先服用安眠藥」等語。

被害女子則證稱，案發時丈夫剛好外出，她準備入睡，因聽見敲門聲而驚醒，透過貓眼確認為陌生男子，被告竟開門且把她推倒在地，還拉扯頭髮，壓在身上，過程中被告向她說「幫我、幫我」，還觸摸胸部、欲脫去衣服、親吻等行為，還以手摀住嘴吧，兒子被驚醒後，她要兒子拿手機幫忙阻止被告，被告則徒手推倒兒子撞擊牆壁，導致右膝受傷等語。

證人女子丈夫證稱，案發時出門買東西，妻子、兒子在房間睡覺，凌晨4時20分回來時，聽到妻子與兒子呼救聲喊救命與哭聲，發現房門是開的，看到被告正撕裂妻子身上衣服，對其上下其手，我看到後就直接將被告壓制，並報警處理。

法官審酌，被告為滿足一己私慾，無視女子之性自主決定權及居住處所之安寧，還傷害男童之身體權，以侵入住宅及施強暴方式，對女子強制性交未遂，並傷害男童，所為對2人身心造成傷害及影響均屬深遠，對社會治安影響亦甚鉅大；審酌被告始終否認犯行之態度，法官審結，依犯侵入住宅強制性交未遂罪，處有期徒刑6年，又犯成年人故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑3月，本案仍可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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