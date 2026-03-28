成大醫院攜手澳洲Monash Health　簽署MOU深化中風與神經醫學合作

▲成大醫院與澳洲Monash Health簽署合作備忘錄，象徵國際醫療合作邁入新里程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成大醫院於3月23日，由院長李經維代表，與澳洲Monash Health神經暨中風部主任Henry Ma教授正式簽署合作備忘錄（MOU），象徵雙方在國際醫療合作與學術交流上邁入嶄新里程碑，未來將共同推動神經醫學及中風領域的深度合作，提升醫療品質與國際學術影響力。

此次合作奠基於雙方在中風及神經醫學領域的長期專業發展與共同願景。成大醫院持續優化中風照護體系並發展智慧醫療，而Monash Health則擁有完整神經醫療與跨專業照護團隊，涵蓋神經科、影像診斷與臨床研究等多面向整合能力(Monash Health)。透過此次合作，雙方將整合臨床與研究資源，促進知識交流與經驗共享，進一步提升中風病患治療成效與生活品質。

合作備忘錄內容涵蓋多項核心方向，包括優化急性中風照護流程、強化跨國臨床研究合作，以及發展創新醫學教育模式。未來雙方將定期舉辦學術研討會、專題演講及臨床經驗分享，並推動醫師與研究人員雙向短期進修與訪問，培育具國際視野與跨領域能力的醫療人才。

在臨床研究方面，雙方將攜手推動跨國研究計畫，聚焦中風治療、神經照護及智慧醫療應用等領域，結合彼此專長，發展具高度臨床價值與國際競爭力的研究成果，以優化臨床決策並提升整體醫療效率。

Monash Health為澳洲重要教學醫療體系之一，擁有完整神經與中風照護團隊及多項臨床研究資源(Monash University)；此次與成大醫院建立正式合作關係，不僅象徵台灣醫療實力與國際接軌，更將為雙方在醫療創新與學術發展上開創更多可能。

展望未來，雙方將持續深化合作內涵，拓展更多前瞻性醫療與研究項目，攜手推動神經醫學領域的創新發展，為全球中風患者帶來更優質且精準的醫療照護。