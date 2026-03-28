張啓楷順興宮開講！館長、葉元之力挺　全力衝刺4／6民調

▲▼ 葉元之、館長同台助陣！張啓楷喊嘉義藍白真整合：4月6日民調見真章 。（圖／民眾黨嘉義黨部提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市長選戰藍白整合進入決戰倒數！國民黨與民眾黨日前達成全民調共識，預計於 4 月 6 日公布共推人選。民眾黨參選人張啓楷昨（27）日晚間於嘉義順興宮舉辦廟口開講，邀請國民黨立委葉元之、網紅「館長」陳之漢、前立委蔡壁如及桃園市議員詹江村同台力挺，現場湧入大量支持者，展現藍白合作強大氣勢。

張啓楷致詞強調，嘉義市長選戰不只是地方選舉，更是 2028 在野整合的重要指標。他指出，藍白不能只停留在民調前的表面合作，民調後更須「真心輔選」，推出最強人選才能守住嘉義市關鍵一席。

針對地方建設，張啓楷主打財源與治水兩大政見。他表示，擔任立委期間積極推動《財政收支劃分法》修法，依據 115 年度施政報告，嘉市統籌分配稅預計增加約 66 億元。此外，他已爭取 20.5 億元 治水經費，主張以「整體規劃、一次發包」徹底解決牛稠溪與八掌溪反覆淹水的沉痾，避免過去分段施作的低效率。



國民黨立委葉元之助講時直言，「2026 藍白合，就是 2028 的基礎」，呼籲支持者在民調階段團結一致。他批評綠營一方面反對《財劃法》，一方面又開建設支票，質疑其承諾缺乏穩定財源。

館長陳之漢則以高聲量為張啓楷衝刺聲勢，現場氣氛熱烈。隨著 4 月 6 日民調揭曉日期逼近，張啓楷陣營訴求支持者放下歧見、集中選票，力求從「協商整合」走向「實質勝選」。