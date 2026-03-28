　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

張啓楷順興宮開講！館長、葉元之力挺　全力衝刺4／6民調

▲▼ 葉元之、館長同台助陣！張啓楷喊嘉義藍白真整合：4月6日民調見真章 。（圖／民眾黨嘉義黨部提供）

▲▼ 葉元之、館長同台助陣！張啓楷喊嘉義藍白真整合：4月6日民調見真章 。（圖／民眾黨嘉義黨部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長選戰藍白整合進入決戰倒數！國民黨與民眾黨日前達成全民調共識，預計於 4 月 6 日公布共推人選。民眾黨參選人張啓楷昨（27）日晚間於嘉義順興宮舉辦廟口開講，邀請國民黨立委葉元之、網紅「館長」陳之漢、前立委蔡壁如及桃園市議員詹江村同台力挺，現場湧入大量支持者，展現藍白合作強大氣勢。

▲▼ 葉元之、館長同台助陣！張啓楷喊嘉義藍白真整合：4月6日民調見真章 。（圖／民眾黨嘉義黨部提供）

張啓楷致詞強調，嘉義市長選戰不只是地方選舉，更是 2028 在野整合的重要指標。他指出，藍白不能只停留在民調前的表面合作，民調後更須「真心輔選」，推出最強人選才能守住嘉義市關鍵一席。

▲▼ 葉元之、館長同台助陣！張啓楷喊嘉義藍白真整合：4月6日民調見真章 。（圖／民眾黨嘉義黨部提供）

針對地方建設，張啓楷主打財源與治水兩大政見。他表示，擔任立委期間積極推動《財政收支劃分法》修法，依據 115 年度施政報告，嘉市統籌分配稅預計增加約 66 億元。此外，他已爭取 20.5 億元 治水經費，主張以「整體規劃、一次發包」徹底解決牛稠溪與八掌溪反覆淹水的沉痾，避免過去分段施作的低效率。

▲▼ 葉元之、館長同台助陣！張啓楷喊嘉義藍白真整合：4月6日民調見真章 。（圖／民眾黨嘉義黨部提供）


國民黨立委葉元之助講時直言，「2026 藍白合，就是 2028 的基礎」，呼籲支持者在民調階段團結一致。他批評綠營一方面反對《財劃法》，一方面又開建設支票，質疑其承諾缺乏穩定財源。

館長陳之漢則以高聲量為張啓楷衝刺聲勢，現場氣氛熱烈。隨著 4 月 6 日民調揭曉日期逼近，張啓楷陣營訴求支持者放下歧見、集中選票，力求從「協商整合」走向「實質勝選」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 1 9392 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台鐵再為「誤點2萬分鐘」道歉
幕後／329討公道！　黃國昌黨內喊話「跟民進黨沒談和空間」　
快訊／僅差1%！國民黨新竹縣長人選出爐　徐欣瑩勝出
直擊／周杰倫破冰「現蹤」吳宗憲演唱會！
酒窖千萬名酒遭心腹搬空　「亞洲換肝之父」說話了
日本買到1好物「一翻驚見MIT」　網大推：台灣買不到

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東親子路跑迎兒童節　逾200人齊聚大坡池共享歡樂時光

掌握勞基法新制　台東縣府開課助企業落實法遵

台東表揚489位模範兒童　饒慶鈴勉培養AI思辨力迎未來

水林番薯文化節登場　路跑＋農民表揚熱鬧開跑

清明連假前夕強化執法　成功分局啟動交通大執法專案

張啓楷順興宮開講！館長、葉元之力挺　全力衝刺4／6民調

成大醫院攜手澳洲Monash Health　簽署MOU深化中風與神經醫學合作

台東優秀青年走進警局觀摩　深化法治觀念與防詐意識

阿北欠健保費！中埔鄉農會2招助他脫困　專業輔導農民安心

安平觀音亭觀音佛誕平安宴4月6日登場　席開275桌信眾齊聚祝壽祈福

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

台中驚傳街頭殺人案！男持刀猛刺女子　滿地血命危送醫

應曉薇交保完成！女兒緊緊牽手喊「我媽沒貪汙」：上訴到底

台中街頭殺人監視器

台東親子路跑迎兒童節　逾200人齊聚大坡池共享歡樂時光

掌握勞基法新制　台東縣府開課助企業落實法遵

台東表揚489位模範兒童　饒慶鈴勉培養AI思辨力迎未來

水林番薯文化節登場　路跑＋農民表揚熱鬧開跑

清明連假前夕強化執法　成功分局啟動交通大執法專案

張啓楷順興宮開講！館長、葉元之力挺　全力衝刺4／6民調

成大醫院攜手澳洲Monash Health　簽署MOU深化中風與神經醫學合作

台東優秀青年走進警局觀摩　深化法治觀念與防詐意識

阿北欠健保費！中埔鄉農會2招助他脫困　專業輔導農民安心

安平觀音亭觀音佛誕平安宴4月6日登場　席開275桌信眾齊聚祝壽祈福

TPE48舊兒童樂園拍MV「拍到打起來」！　險誤傷隊友 　

徐欣瑩出線戰新竹縣長！　激動淚崩：黨內勝負不是真正勝負

柴犬吹毛齜牙狂吠　美容師「神操作」牠傻眼忘記要生氣

王彥程29日旅韓初登板！姜白虎再見安打　韓華主場開季首勝　

台東親子路跑迎兒童節　逾200人齊聚大坡池共享歡樂時光

掌握勞基法新制　台東縣府開課助企業落實法遵

逸祥愛車後車廂變老鼠窩！　封死洞口無用崩潰求救：又發現新大便

不斷更新／宋嘉翔適時安打！桃猿突破羅戈　5局結束1比0領先兄弟

日本房價暴漲「這群人」照樣砸錢買！　專家曝心態：唯一選擇

台東表揚489位模範兒童　饒慶鈴勉培養AI思辨力迎未來

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

地方熱門新聞

青年節咖啡喝雙倍！小北百貨大杯買一送一最低23元超殺價

將軍義消春酒暖心登場表揚英雄凝聚救災向心力

陳亭妃解讀農災救助新制台南農漁民補助加碼復耕更有保障

小三通旅客踹櫃台辱罵10萬交保

南市消友會第二辦事處會員大會登場表揚救災消防英雄

金門縣李氏宗親會交接典禮登場

台南大內民宅煮食忘關火狂冒白煙住警器及時響救了一家人

「雙媽會」遶境　大甲媽+樓厝媽3/28起巡境屏東市

中埔鄉推「福利三箭」制度化

台南東區民宅煮食離開釀火警廚房全面燃燒2坪幸無傷亡

國民黨葉元之與館長助陣張啓楷

清明祭祖防火優先南消一大出動無人機高空巡查墓區

南消官田分隊發放水袋神器力推掃墓「四不一要」

台南市首場大型就博會善化登場94廠商釋4080職缺初媒率逾5成

更多熱門

相關新聞

柯文哲遭重判 張啓楷激發在野大團結

柯文哲遭重判 張啓楷激發在野大團結

針對台灣民眾黨創黨主席柯文哲今（26）日一審遭重判17年，台灣民眾黨嘉義市長參選人張啓楷表示，此判決結果遠超大眾預期，且在收賄證據不足的情況下施以重刑，無異於政治追殺。張啓楷預言，此舉將如同過去「大罷免」潮般激發反彈力道，不僅促成2028年藍白合下架民進黨，更將讓嘉義市的在野合作更加緊密。

嘉義市率先藍白合　4/6 前完成民調

嘉義市率先藍白合　4/6 前完成民調

嘉義市談妥藍白合！民調採全市話清明連假登場　4／6揭曉結果

嘉義市談妥藍白合！民調採全市話清明連假登場　4／6揭曉結果

藍白合作民調前夕　蔡正元力挺張啓楷接棒黃敏惠

藍白合作民調前夕　蔡正元力挺張啓楷接棒黃敏惠

張啓楷商圈2+4計畫推動嘉義經濟復甦

張啓楷商圈2+4計畫推動嘉義經濟復甦

關鍵字：

嘉義選戰藍白整合張啓楷館長助陣財政治水

讀者迴響

熱門新聞

蘿莉塔散步到一半「腸子掉下來」

台中情殺「網友喊特寫照找我」家屬怒斥

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

台中26歲女疑拒復合被砍死！生前是職能治療師

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

李尚寶出道20年「突清空IG貼文」家中身亡被發現　堂哥沉痛發聲

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

本來不信神！他砸2.5億蓋廟　6天兩度出「立茭」在地稱奇

預言「柯文哲無罪」翻車！命理師封筆

台中銀逾24萬股東注意　三年領一次紀念品曝光

第一眼很好親近，其實最難走進心裡的星座TOP5公開

嗆185以下都是侏儒！女網紅道歉

孫德榮當爸了！3億遺產、身後事安排動向曝

更多

最夯影音

更多
捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現
不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

孫芸芸孫子生父是他？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面