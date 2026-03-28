台東優秀青年走進警局觀摩　深化法治觀念與防詐意識

▲救國團率優秀青年參訪台東警局。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為表揚優秀青年並樹立正向典範，台東縣救國團舉辦「社會優秀青年參訪活動」，透過走訪政府機關，引導青年了解社會運作脈動，培養公共參與意識。系列行程之一於115年3月27日上午9時展開，安排優秀青年代表前往台東縣警察局參訪，藉由實地觀摩與交流，深化對治安工作的認識，並強化法治觀念與社會責任感。

本次活動由台東縣救國團規劃辦理，邀集年度獲選的社會優秀青年參與。參訪內容涵蓋警政業務介紹、當前治安與交通狀況說明，以及反詐騙宣導等面向，讓青年得以近距離了解警察機關的日常運作與維護社會安全的角色。警察局亦安排專人導覽，介紹警政科技設備及勤務執行情形，使參與者對警察工作有更具體且全面的認識。

在防詐宣導方面，警方說明近年詐騙手法持續翻新，包括假投資、假網購及冒充公務機關等常見類型，並透過案例解析提醒青年提高警覺。警方指出，防制詐騙除仰賴執法機關積極查緝外，更需全民共同參與，尤其青年族群在資訊傳播快速的時代，更應具備判別能力，成為防詐推廣的重要力量。

台東縣警察局表示，青年是社會發展的重要基石，透過此次參訪，不僅促進警民互動，也讓青年深入了解治安維護工作的專業與辛勞。未來期盼青年在各自領域發展之餘，亦能關注公共議題，進一步投入社會服務，發揮正向影響力。

參與活動的青年代表指出，透過實地走訪警察機關，對第一線勤務與治安維護有更深刻體會，亦感受到警察長時間執勤的辛勞。同時，透過反詐騙案例分享，提升自身對各類詐騙情境的辨識能力，未來也將主動向親友宣導，擴大防詐效益。

警方強調，本次參訪在熱絡交流中圓滿完成，不僅增進青年對警政工作的理解，也深化其對社會責任的認同，期盼透過優秀青年的示範與帶動，鼓勵更多年輕世代投入公共事務，共同營造安全、穩定的社會環境。

▲救國團率優秀青年參訪台東警局。（圖／記者楊晨東翻攝）