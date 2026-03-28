　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東優秀青年走進警局觀摩　深化法治觀念與防詐意識

▲救國團率優秀青年參訪台東警局。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲救國團率優秀青年參訪台東警局。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為表揚優秀青年並樹立正向典範，台東縣救國團舉辦「社會優秀青年參訪活動」，透過走訪政府機關，引導青年了解社會運作脈動，培養公共參與意識。系列行程之一於115年3月27日上午9時展開，安排優秀青年代表前往台東縣警察局參訪，藉由實地觀摩與交流，深化對治安工作的認識，並強化法治觀念與社會責任感。

本次活動由台東縣救國團規劃辦理，邀集年度獲選的社會優秀青年參與。參訪內容涵蓋警政業務介紹、當前治安與交通狀況說明，以及反詐騙宣導等面向，讓青年得以近距離了解警察機關的日常運作與維護社會安全的角色。警察局亦安排專人導覽，介紹警政科技設備及勤務執行情形，使參與者對警察工作有更具體且全面的認識。

在防詐宣導方面，警方說明近年詐騙手法持續翻新，包括假投資、假網購及冒充公務機關等常見類型，並透過案例解析提醒青年提高警覺。警方指出，防制詐騙除仰賴執法機關積極查緝外，更需全民共同參與，尤其青年族群在資訊傳播快速的時代，更應具備判別能力，成為防詐推廣的重要力量。

台東縣警察局表示，青年是社會發展的重要基石，透過此次參訪，不僅促進警民互動，也讓青年深入了解治安維護工作的專業與辛勞。未來期盼青年在各自領域發展之餘，亦能關注公共議題，進一步投入社會服務，發揮正向影響力。

參與活動的青年代表指出，透過實地走訪警察機關，對第一線勤務與治安維護有更深刻體會，亦感受到警察長時間執勤的辛勞。同時，透過反詐騙案例分享，提升自身對各類詐騙情境的辨識能力，未來也將主動向親友宣導，擴大防詐效益。

警方強調，本次參訪在熱絡交流中圓滿完成，不僅增進青年對警政工作的理解，也深化其對社會責任的認同，期盼透過優秀青年的示範與帶動，鼓勵更多年輕世代投入公共事務，共同營造安全、穩定的社會環境。

▲救國團率優秀青年參訪台東警局。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲救國團率優秀青年參訪台東警局。（圖／記者楊晨東翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 1 9392 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台鐵再為「誤點2萬分鐘」道歉
幕後／329討公道！　黃國昌黨內喊話「跟民進黨沒談和空間」　
快訊／僅差1%！國民黨新竹縣長人選出爐　徐欣瑩勝出
直擊／周杰倫破冰「現蹤」吳宗憲演唱會！
酒窖千萬名酒遭心腹搬空　「亞洲換肝之父」說話了
日本買到1好物「一翻驚見MIT」　網大推：台灣買不到

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東親子路跑迎兒童節　逾200人齊聚大坡池共享歡樂時光

掌握勞基法新制　台東縣府開課助企業落實法遵

台東表揚489位模範兒童　饒慶鈴勉培養AI思辨力迎未來

水林番薯文化節登場　路跑＋農民表揚熱鬧開跑

清明連假前夕強化執法　成功分局啟動交通大執法專案

張啓楷順興宮開講！館長、葉元之力挺　全力衝刺4／6民調

成大醫院攜手澳洲Monash Health　簽署MOU深化中風與神經醫學合作

台東優秀青年走進警局觀摩　深化法治觀念與防詐意識

阿北欠健保費！中埔鄉農會2招助他脫困　專業輔導農民安心

安平觀音亭觀音佛誕平安宴4月6日登場　席開275桌信眾齊聚祝壽祈福

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

阿本曝「分手後就還完房貸」　虧炎亞綸「廁所一上半小時」

台中男持雙刀街頭追殺　女子滿臉血搶救不治....刀還插脖上

台中驚傳街頭殺人案！男持刀猛刺女子　滿地血命危送醫

應曉薇交保完成！女兒緊緊牽手喊「我媽沒貪汙」：上訴到底

台中街頭殺人監視器

台東親子路跑迎兒童節　逾200人齊聚大坡池共享歡樂時光

掌握勞基法新制　台東縣府開課助企業落實法遵

台東表揚489位模範兒童　饒慶鈴勉培養AI思辨力迎未來

水林番薯文化節登場　路跑＋農民表揚熱鬧開跑

清明連假前夕強化執法　成功分局啟動交通大執法專案

張啓楷順興宮開講！館長、葉元之力挺　全力衝刺4／6民調

成大醫院攜手澳洲Monash Health　簽署MOU深化中風與神經醫學合作

台東優秀青年走進警局觀摩　深化法治觀念與防詐意識

阿北欠健保費！中埔鄉農會2招助他脫困　專業輔導農民安心

安平觀音亭觀音佛誕平安宴4月6日登場　席開275桌信眾齊聚祝壽祈福

TPE48舊兒童樂園拍MV「拍到打起來」！　險誤傷隊友 　

徐欣瑩出線戰新竹縣長！　激動淚崩：黨內勝負不是真正勝負

柴犬吹毛齜牙狂吠　美容師「神操作」牠傻眼忘記要生氣

王彥程29日旅韓初登板！姜白虎再見安打　韓華主場開季首勝　

台東親子路跑迎兒童節　逾200人齊聚大坡池共享歡樂時光

掌握勞基法新制　台東縣府開課助企業落實法遵

逸祥愛車後車廂變老鼠窩！　封死洞口無用崩潰求救：又發現新大便

不斷更新／宋嘉翔適時安打！桃猿突破羅戈　5局結束1比0領先兄弟

日本房價暴漲「這群人」照樣砸錢買！　專家曝心態：唯一選擇

台東表揚489位模範兒童　饒慶鈴勉培養AI思辨力迎未來

【大狗狗反差萌】縮到媽媽懷裡陪看殭屍影片　膽子超小嚇到撇頭XD

地方熱門新聞

青年節咖啡喝雙倍！小北百貨大杯買一送一最低23元超殺價

將軍義消春酒暖心登場表揚英雄凝聚救災向心力

陳亭妃解讀農災救助新制台南農漁民補助加碼復耕更有保障

小三通旅客踹櫃台辱罵10萬交保

南市消友會第二辦事處會員大會登場表揚救災消防英雄

金門縣李氏宗親會交接典禮登場

台南大內民宅煮食忘關火狂冒白煙住警器及時響救了一家人

「雙媽會」遶境　大甲媽+樓厝媽3/28起巡境屏東市

中埔鄉推「福利三箭」制度化

台南東區民宅煮食離開釀火警廚房全面燃燒2坪幸無傷亡

國民黨葉元之與館長助陣張啓楷

清明祭祖防火優先南消一大出動無人機高空巡查墓區

南消官田分隊發放水袋神器力推掃墓「四不一要」

台南市首場大型就博會善化登場94廠商釋4080職缺初媒率逾5成

更多熱門

相關新聞

台東分局啟動大執法　強力取締無照駕駛守護交通安全

台東分局啟動大執法　強力取締無照駕駛守護交通安全

為強化道路交通安全，配合《道路交通管理處罰條例》第21條修正新制於今年1月31日正式施行，台東縣警察局台東分局宣布，將於3月29日至31日展開交通事故防制專案大執法，針對多項重大違規行為加強取締，降低事故發生風險。

從手作到料理　社區據點讓長輩生活更有溫度

從手作到料理　社區據點讓長輩生活更有溫度

接恐嚇信「砍殺游淑貞」　花蓮縣府回應了

接恐嚇信「砍殺游淑貞」　花蓮縣府回應了

台東電音派對4月登場　國際DJ與J.Sheon齊聚嗨翻森林公園

台東電音派對4月登場　國際DJ與J.Sheon齊聚嗨翻森林公園

技職實力發光　公東高工學子勇奪技能競賽金銀牌

技職實力發光　公東高工學子勇奪技能競賽金銀牌

關鍵字：

優秀青年法治台東

讀者迴響

熱門新聞

蘿莉塔散步到一半「腸子掉下來」

台中情殺「網友喊特寫照找我」家屬怒斥

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

台中26歲女疑拒復合被砍死！生前是職能治療師

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

櫻花妹下海賣淫　讚台客大勝日男

李尚寶出道20年「突清空IG貼文」家中身亡被發現　堂哥沉痛發聲

日最美星巴克店員離職　吸5207萬瀏覽

快訊／「華人神探」李昌鈺辭世　享壽87歲

本來不信神！他砸2.5億蓋廟　6天兩度出「立茭」在地稱奇

預言「柯文哲無罪」翻車！命理師封筆

台中銀逾24萬股東注意　三年領一次紀念品曝光

第一眼很好親近，其實最難走進心裡的星座TOP5公開

嗆185以下都是侏儒！女網紅道歉

孫德榮當爸了！3億遺產、身後事安排動向曝

更多

最夯影音

更多
捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現

捷運藍線與國際港灣雙利多 海線價值全面兌現
不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

不只科技城！新竹市拚「國手培育之都」運動版圖一次看

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

打破165年傳統！川普簽名將登上美元紙鈔

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

三中案吞2.8億判3年半　蔡正元北檢報到入獄服刑

孫芸芸孫子生父是他？

孫芸芸孫子生父是他？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面