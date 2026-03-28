千萬名酒被偷光「換肝名醫」仍掛念救人　今替7月男嬰換肝搶命

▲高雄長庚名譽院長陳肇隆豪宅酒窖遭竊，初估損失千萬。（資料圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

「亞洲換肝之父」高雄長庚榮譽院長陳肇隆住家豪宅發生竊案，他私人酒窖珍藏的近30瓶高檔名酒，竟遭到身邊心腹簡姓司機悄悄搬空，損失將近千萬，事件傳出後，陳肇隆今（28）日仍在開刀房為一名7月大嬰兒執行高難度換肝手術，對於家中遭竊一事，透過院方發表簡短聲明，謝謝警方在短時間內迅速破案。

陳肇隆今日透過聲明指出，為搶救一位七個月大、體重僅5.2公斤，病況垂危、命在旦夕的肝衰竭小嬰兒，現正在手術室進行活體肝移植手術，由嬰兒母親捐肝。為專注於高難度、高挑戰性、不能分心的救命手術，不便受訪。

陳肇隆表示，盜竊案警方處理中，做為受害者偵查中亦不宜發表意見，全權交給警方偵辦。這次事件讓我們全家都深切感受到警方專業又敬業的態度，非常令人尊敬。

陳肇隆平時有收藏名酒習慣，他在豪宅內打造專屬酒窖，以控制酒類恆溫防潮，也方便隨時進出拿取名酒饋贈親友。全案發生在今年3月間，陳肇隆發現酒窖內有一批法國酒莊珍稀紅酒不翼而飛，酒架上空空如也。由於酒窖沒有破壞跡象，陳肇隆懷疑是內鬼所為，初步清查後，不只紅酒，還有其他酒類也失竊，估計至少30瓶名酒、損失近千萬元。

陳肇隆透過家人向刑事局南部犯罪打擊中心報案後，經檢警調查後，確認是「內鬼」所為，並鎖定簡姓司機涉嫌監守自盜。這名貼身司機因跟隨多年深受陳肇隆信任，陳肇隆也讓這名司機持有酒窖遙控器，方便隨時搬運上車。

簡姓司機深知酒窖內珍藏價值連城，部分名酒單瓶售價甚至高達數十萬元，竟因此萌生歹念。警方已查緝簡姓司機到案，不過簡男未全數認帳，檢方訊後認為簡男涉嫌重大，21日法院裁定收押。

由於雙方對於失竊名酒數量各執一詞，部分遭竊名酒也只追回少數，警方正擴大追查背後的銷贓管道及是否有收贓共犯。