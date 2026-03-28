男子持「神明寶劍」闖國小校園...狂追運動民眾　警制伏送醫

記者吳世龍／高雄報導

高雄市小港區今（28 日 ）上午發生一起持劍傷人案，一名精神不穩的40歲男子，拿著一把未開鋒的「神明寶劍」，闖入小港區一所國小籃球場閒晃，甚至一度追趕正在運動的民眾，所幸警方獲報後迅速展開搜尋，於案發不久後在漢民路段將其制伏，並由家屬陪同送醫。

▲一名精神狀況不佳的男子持未開鋒的「神明寶劍」，追趕正在運動的民眾，所幸警方獲報順利將其制伏送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

小港分局於今（28 日 ）11 時 33 分許接獲民眾報案，指稱立群路一所國小籃球場內，出現一名行徑怪異的男子，手中握著一把未開鋒的神明寶劍四處走動，當時在球場運動的李姓女子見狀驚覺不妙，男子竟隨即持劍向其追趕，現場氣氛一度陷入緊張。

▲男子持一把未開封的「神明寶劍」。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方獲報後第一時間趕抵現場，但持劍男子已離開，員警隨即擴大搜索範圍，不久後在漢民路段發現該名男子蹤影，立即上前合力將其制伏。經初步調查，該男子精神狀況不穩定，案發時其家屬亦在身邊，警方隨即通知救護人員到場，在確保安全的情況下協助將男子送醫治療。

遭到追逐的李女隨後向警方表示，男子揮打寶劍時並未傷及自己，評估後決定不予提告或追究。小港分局為維護公共安全，已先行代為保管該把未開封的神明寶劍，並呼籲民眾若遇緊急狀況，應立即撥打 110 求助。