日本買到1好物「一翻驚見MIT」　網大推品質好：台灣買不到

▲MIT襪子深受好評。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

MIT但台灣買不到！一名媽媽表示，在日本買一雙童襪，事後見到「Made in Taiwan」讓她又驚又喜，也好奇是哪間台灣工廠生產。貼文曝光後，網友紛紛分享，在日本買過不少MIT襪子與商品，還有內行人指出，彰化社頭至今仍生產大量外銷襪，日本品牌對品質要求高，也讓MIT實力再度引發討論。

一名女網友在Threads表示，當時在名古屋逛街時，看到可愛的電車造型襪子，覺得很適合小孩便順手買下，原本沒有特別留意產地資訊。直到回家整理時，才發現標籤上清楚寫著「Made in Taiwan」，讓她又驚又喜，也忍不住好奇這雙襪子究竟出自哪家台灣工廠。

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貼文一出後，網友紛紛熱議，「富士山下的忍者村裡兒童襪子也是台灣製造」、「金閣寺紀念品販賣部的裡面的襪子也是台灣製」、「其實日本襪子台灣代工，比例最多的應該是櫻桃小丸子，再來是三麗鷗，但是你在台灣買不到，因為那些都是日本限定的」、「之前還有在日本看過MIT的寶可夢護唇膏，不只是襪子，台灣還有很多優秀的產品都是外銷到國外喔」。

襪子師傅現身：社頭外銷日本 品質超嚴格



留言之中，也釣出一名襪子師傅說明，「社頭還是生產很多外銷襪子喲！日本品牌要求都相當嚴格，非常注重品質，MIT產品真的很有水準」；還有內行人解釋，「社頭製造的，但有些圖樣是專利，合約是只能銷售某些國家，因為我嫂嫂是廠長」。

還有網友大推，「每年的襪子節拜託來彰化逛逛，真的會滿載而歸，我不是廠商，只是每年會去挖寶的媽媽」、「每年年底都去社頭芭樂節補貨內褲和襪子，很多是在地廠商拿出來特賣，在日本買襪子1雙，但在社頭可以買2～3雙」。