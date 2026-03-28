三代同堂齊聚北車！東森樂齡四健會第20屆百人腦力對決　第1名創史上最高分

▲第20屆「東森樂齡四健會益智競賽」，前七名選手獲頒東森廣場商場券，由東森購物商場事業部營運長林晉祥頒獎（左1）。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

在高齡社會加速來臨、健康老化成為重要議題的當下，「動腦」也成為樂齡族維持活力的重點。第20屆「東森樂齡四健會益智競賽」今（28）日在台北車站東森廣場熱鬧揭幕，現場匯聚上百位樂齡族較勁，活動一早就在台北車站東森廣場湧入大量參賽者，不少長輩攜家帶眷提早現身，上午陪伴孫子在商場活動，下午再投入賽事，祖孫三代同堂共度充實的一天，隨著比賽展開，現場氣氛迅速升溫，原本人來人往的商場空間瞬間轉換為專注運轉的腦力競技場，再次展現銀髮族「越動腦越有活力」的生活態度。

▲樂齡長者們在牌桌上動腦，親友們在一旁熱情加油。

本屆賽事吸引眾多高齡族群參與，70歲以上選手佔比高達三成，活動也特別規劃9桌專屬「敬老桌」，讓長者能在更舒適的環境中專注對戰。賽制延續高參與度設計，採長時間積分制對戰模式，選手需在數小時的賽程中持續應戰，不僅考驗邏輯判斷與臨場反應，更是一場對專注力與耐力的全面挑戰，此外，為提升比賽趣味與互動性，現場加碼推出10個紅包獎勵，內含價值500元的點8餐券，只要選手在比賽中胡「紅中」，無論是碰胡、自摸皆可立即舉手由裁判確認，即有機會獲得紅包，突如其來的加碼驚喜也讓現場氣氛更加熱絡，為緊湊的賽事增添不少趣味與期待。

▲選手在比賽中胡「紅中」即可獲得加碼紅包。

除了競技層面，活動現場同樣充滿活力氛圍，從洗牌、出牌到計分，每個環節都流暢進行，參賽者之間雖然競爭激烈，但仍保持良好互動與運動家精神，比賽進行時，每位參賽者相當專注，只有牌桌上的動作聲與偶爾的交流聲，進入賽程後段，現場氣氛更為緊繃，分數逐漸拉開差距，也讓每一局對決都變得關鍵，最終成績揭曉時，不少選手露出滿足笑容，即使未能奪冠，也認為過程本身就是最大的收穫，有參賽者表示，「能完整打完這麼長的賽程，本身就是一種成就感。」

▲83歲陳先生平常就喜歡動腦及出門走走，下次還要再來！

▲陳大姐每次都會跟老公一起報名參加，今天手氣很好心情也很讚。

特別的是這場賽事有不少高齡80歲以上的長者熱情參與，經常參賽的83歲陳先生表示，「這裡氣氛很好，大家都很認真在打，玩起來很過癮，也能認識新朋友。」他也分享，平常就喜歡動腦以及出門走走，對身體跟心情都很好，下次還會想再來」，另一位83歲的陳大姐則分享，自己平時就有和朋友打牌的習慣，每次都會跟老公一起報名參加，她也提到，長時間專注對戰其實很考驗體力與精神，今天手氣很好心情也很讚。

▲接連自摸的吳大姐拿下冠軍，創下史上最高分！

隨著激烈競賽，最後總計各桌結果，第一名由吳大姐拿下，甚至創下歷史新高分，吳大姐開心表示，「已經來第四次，今天能拿第一名其實有點意外，沒想到幾把關鍵局運氣不錯一直自摸」，她也提到，比賽過程中最難忘的是幾次連續自摸的關鍵時刻，「當下真的很緊張，但也很過癮。」談到奪冠心情，笑說會拿獎金在商場吃吃喝喝、買生活用品，有機會下次一定還會再來挑戰。

▲東森購物商場事業部營運長林晉祥強調「祖孫三代、全家同樂」的生活陪伴，希望讓長輩走出家門，透過動腦與交流維持身心活力。

東森購物商場事業部營運長林晉祥表示，活動邁入第20屆，不僅見證了長輩參與度逐年提升，也看見越來越多銀髮族將益智競賽視為日常生活的一部分。他指出，東森深耕台灣市場逾20年，除了透過電視與電商服務消費者，也持續推動實體活動，強調「祖孫三代、全家同樂」的生活陪伴，希望讓長輩走出家門，透過動腦與交流維持身心活力，未來將持續擴大活動規模，預計今年11月林口企業總部A棟完工後，將打造更大型且常態化的競賽場域，規劃月賽、季賽及年度總冠軍賽，提供長輩更完整的參與平台，他強調，林口場地不僅交通便利，搭乘機場捷運約30分鐘即可抵達，現場亦規劃上千個停車位，期望吸引更多民眾參與。

▲這場活動不僅能大展身手比拼牌技，比賽結束後剛好可以跟家人一起逛商場、大啖美食！

這場活動不僅能大展身手比拼牌技，更有機會抱走大獎，冠軍3,000元、亞軍2,000元、季軍1,000元商場購物券直接送給你，連前七名的民間高手都有額外的加碼好禮，最讓人心暖的是，東森購物超級大方，堅持只要你來玩，就一定要讓你開開心心回家，祭出皆大歡喜的「人人有獎」，只要報名成功並順利完賽，100元商場購物金輕鬆入袋，這份貼心的小禮物讓長輩們心花怒放，比賽結束後剛好可以直接開逛商場、大啖美食，順便帶點伴手禮回家！